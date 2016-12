Padres de Rubí, hartos de los medios de comunicación

Agencias/El Dictamen

Crescencio Ibarra y Ana Elda García decidieron retomar sus actividades de costumbre. El jefe de familia en la compra-venta de ganado; ella en las tareas domésticas. Ambos dicen estar hartos de los medios de comunicación que “se portaron como animales” en la fiesta de los XV años de Rubí.

En las puertas de su casa, sin glamuor, la madre de la quinceañera más famosa del mundo recibió a un vendedor ambulante de productos de limpieza, compró jabón de polvo, una escoba y desinfectante de pisos. Antes de entrar a su domicilio se tomó una foto con un admirador de Rubí.

Dicen que no volverán realizar otra fiesta con invitación abierta.

-¿Celebrarán los XVI de Rubí? -se les preguntó.

“No, sobre todo por la prensa, no por otra cosa. Son unos groseros”, respondió Ana Elda. Dijo que no pudieron tener recalentado porque “nos corrió la prensa de la comida, tuvimos que irnos, allí se quedó todo”.

Los padres de Rubí Ibarra García también determinaron que su hija no atendiera a los medios de comunicación ni a las personas que hasta el anochecer del martes llegaron a su domicilio con obsequios.

El 8 de diciembre pasado, Crescencio Ibarra colocó un video en las redes sociales que se reprodujo 3 millones de veces, en el que hacía una invitación cordial a todos a la fiesta de XV años de su hija Rubí, y ante la viralización que alcanzó su hija fue convocada y apareció en dos televisoras de cadena nacional; Crescencio Ibarra recibió en su casa a periodistas y conductores de televisión de Estados Unidos.

Decenas de reporteros, locutores de radio y blogueros acudieron a la cobertura del festejo. El enojo de los padres de Rubí fue evidente cuando salían de su casa hacia los terrenos de la expresa de la comunidad. “Son peor que los animales”, expresó Ana Elda a periodistas, fotógrafos y camarógrafos.

Crescencio Ibarra afirma que no están buscando hacerse famosos y pasado el festejo este miércoles volvería a su trabajo en la compra-venta de ganado y chivas. “Ni me interesa nada con los medios y no quiero saber nada de los medios”, señaló.

En tono fuerte dijo que “algunos medios de comunicación son groseros y yo no estoy buscando que me hagan famoso; que quede claro: yo tengo mi trabajo y a mucha honra lo digo”.

Con relación a la gente que sigue llegando a su casa en busca de su hija, el matrimonio dijo que la seguirá recibiendo y tomándose fotos porque son personas sinceras. “Con la prensa nada, no estoy buscando que me hagan famoso”, espetó don Crescencio, a quienes sus vecinos le dicen “El Carril”.

Periodistas de varios noticieros televisivos fueron rechazados por el padre de la quinceañera más famosa. “Ya no hay nada que decir, no me graben, no tomen fotos”, repetía.

–¿Por qué está tan molesto, Don Crescencio?

–Porque se portaron groseros.

–Entonces, ¿ya no va a dar ninguna declaración a medios?

–¡No, no!, ¡si me obligan… si me obligan! –respondió.

Recordó que el lunes pasado al terminar la misa los representantes de la presa no respetaron la imagen de la virgen de Guadalupe ni la cruz que se colocaron en el altar adaptado para la ocasión, debido que algunos se acomodaron en ese lugar para hacer sus tomas. “Sí, lo digo: son peor que animales”.