Chochol Jarocho

IGNACIO GÓMEZ BRAVO

¡QUÉ TAL! ¿Cómo están mis queridos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto y estado de VERACRUZ de IGNACIO de la Llave?

Y ahora sí vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que VERACRUZ recibió a miles de turistas y jarochos que viven o estudian fuera del Estado, la temperatura muy sabrosa, el norte dejó una brisa muy agradable, hoy tendremos cena de día de los inocentes, en los portales del DILI, la semana pasada, me perdí un CABRITO delicioso, pero pude disfrutar cena navideña con vinito y toda la cosa con mi querida DRA. MAGALY ALFARO ALFANI, mi compadrito RICARDO CARLO ESPARZA feliz y contento con mi querida JULIETA BENVENUTTI ARANDA y su heredero RICKY, Santa le trajo regalazos, así como una IGUANA, al igual que a mi querida SALME VICTORIA CARLO AHUED… Estuve en el brindis navideño del Ayuntamiento porteño, que preside el Alcalde RAMÓN POO GIL, excelente convocatoria, lleno total en el Howard Johnson, muchos regalos y muy buena vibra, un gusto saludar a tantos amigos de los medios informativos, mi querida ELISA TAGLE atendiendo a todos personalmente, así como el alcalde, saludó y se tomó la foto del recuerdo con todos, la pasamos muy bien, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos los colegas y gracias al alcalde por todas sus atenciones… Un gusto saludar a NELLY MIRANDA y una tristeza que le hayan robado su automóvil… HERNÁN CALDERÓN feliz y enamorado de NORMA MAROÑO, es bastante celosa, saludos, estuvieron en la JAROCHIZA… Mi querida DULCE MARÍA VALDEZ retornó de Guadalajara, Jalisco, con una sonrisa de oreja a oreja, el motivo fue pasar Navidad con un excelente amigo, yo creo su galanazo, es beisbolista de origen norteamericano, pero más mexicano que el mole, se llama CARLOS LÓPEZ, se les ve muy felices en esa bonita relación, que a pesar de la distancia ha funcionado, ahora está jugando con los charros de Jalisco, pero puede regresar a los ROJOS del ÁGUILA en la temporada 2017; mi querida DULCE MARÍA ya volteó a SAN ANTONIO de cabeza, suerte; los MANSUR BELTRÁN tienen la última palabra o DON PEPE TOÑO… Mi correo electrónico es NACHOGO02@HOTMAIL.COM escríbanos y CHOCHOLEÉ con nosotros, también agradecemos las colaboraciones de RICARDO OLMOS y CARLOS ARMAS, reporteros gráficos exclusivos del CHOCHOL y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… Siguen los buenos comentarios del fiestón posada que realizaron los EX TELEVER, evento que se hizo en El CANDELABRO y que tuvo una gran convocatoria, la presencia del CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ le dio un toque muy especial, ya se está planeando la del 2017; muchas felicidades para todos los ex compañeros que revivimos momentos inolvidables, un REENCUENTRO exitoso, gracias a todos los medios informativos que han publicado el fiestón de los TELEVERIANOS… La cena navideña se realizó en la residencia de mi querida GORDITA AHUED MALPICA, como siempre una gran anfitriona, presentes y muy puntuales mis padrinos DON JORGE AHUED DOVALI y DOÑA BERTHITA MALPICA DE AHUED, desde la capital del país llegaron MON y KAREN SECIN DE DAGDUG, ya un año y medio de feliz matrimonio, estuvieron también en la JAROCHIZA y bailaron toda la noche, disfrutaron a lo grande VERACRUZ; mi querida KARIME AHUED MALPICA llegó con sus preciosas herederas KARIME y SALME VICTORIA CARLO AHUED, muy lindas y KARI muy contenta estudiando y conociendo Europa; JORGE y LILIA RODRÍGUEZ DE AHUED llegaron con JORGITO y ALESSANDRA, se portaron muy bien y Santa les trajo muchos regalos; mi querida güera VELÁZQUEZ llegó con MANOLÍN y TUGGY AUBRY DE RODRÍGUEZ; mis queridos sobrinos BETO y GIORGIO VILLARELLO AHUED, así como JUAN EDMUNDO y JORGE EMILIO DAGDUG AHUED estuvieron presentes; cenamos riquísimo y degustamos deliciosos vinos de la Ribera del Duero como le gustaban a mi querida ELSITA, la recordamos con mucho cariño; DOÑA LUCÍA y El CHATO, BETO TOLEDO, llegaron al CHOCHOL; el próximo 31 todos tenemos una cita ahí mismo, el recalentado al otro día sensacional, saludos a MEMO MARTÍNEZ… Mandamos saludos a tres primitas guapísimas NATALIA, TONY y CRISTY FERREIRA, engalanan este CHOCHOLAZO… Un feliz matrimonio lo forman PABLO MORANDO RODRÍGUEZ y la LIC. VANESA VELÁZQUEZ DE MORANDO, su heredero PABLITO creciendo rapidísimo, es todo un galanazo… MARCO y MÓNICA MOLINA DE BARQUÍN felices con su nieto RODRIGO ABASCAL BARQUÍN, Santa le dejó muchos regalos al pequeñín, en casa de los abuelos RODRIGO y TATHIANA BARQUÍN DE ABASCAL felices con su heredero… Tuvimos nuestra cena de PASARELA programa exitoso de TELEVER, segunda generación, llegó desde Zacatecas mi querida LILIANA GUTIÉRREZ MÉNDEZ, felizmente casada con el LIC. TALI ARROYO, también LILIANA LÓPEZ FLORES de GUTIÉRREZ, saludos; mi querida MARU LEYCEGUI BRENNER DE TEJEDA guapísima, es súper deportista y se le nota; ALICIA MARTÍNEZ HUERDO también llegó, comimos en DELI DELI, gracias por todas las atenciones y muy pronto ya la llegada del heredero de nuestros buenos amigos ERIK PORRES BLESA y su esposa MARISOL DE LA MIYAR DE PORRES, desde aquí muchas felicidades… Los XV AÑOS de RUBY lleno de artistas y de políticos, INCREÍBLE todo, eso sucede solo en MÉXICO, estuvieron Los Tigres del Norte, La Banda Limón, La Tracalosa de Monterrey, El KOMANDER y muchos más ante un impresionante dispositivo de seguridad… GERARDO RODRÍGUEZ ZORRILLA y ROCÍO ACOSTA DE RODRÍGUEZ, un matrimonio muy querido en VERACRUZ, aparte muy chambeadores, los bocadillos y todo lo que preparan son una delicia, sus herederos siempre pendientes del CHOCHOL, saludos a GERARDO y MARÍA JOSÉ, cenaron en casa de DOÑA AMELITA FERNÁNDEZ DE ACOSTA, saludos para KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, felices con ENRIQUE y MARÍA ROSA, así como ARTURO y MARTHITA ACOSTA DE ACEVAL, sus herederas lindas, MONSE, MARIMAR y MACARENA ACEVAL DE MANTILLA, saludos a mi compadrito RAÚL MANTILLA GARCÍA, felices recién casados; RAFAEL y MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE buenos amigos del CHOCHOL, así como mi querida MARIBEL ACOSTA FERNÁNDEZ, sus herederos estuvieron por este puerto y hasta golf jugaron… Tuvimos comida, en La 20, los egresados de la segunda generación de la UCC, solo faltó mi compadrito TOÑO REBOLLEDO TERRAZAS, destacado notario veracruzano, se le extrañó, los que sí llegaron GABRIEL GARZÓN CHAPA, POLO MORENO PEREA y TOMÁS BUSTOS MENDOZA, sin faltar quien esto escribe y RAÚL VELÁZQUEZ, la pasamos como siempre muy bien… Hoy tenemos comida CHOCHOLERA de la flota más antigua, por eso la más vieja, será en El AKELARRE, ya confirmaron MARCO BARQUÍN, PEPE RUIZ, FERNANDO REQUEJO, GERARDO y ARMANDO MANTECÓN, así como ENRIQUE DEL VAL, el MOTITA, sin faltar MANOLO, ÁNGELO ÁLVAREZ y quien esto escribe, se disculparon el DR. ALEX SCHLESKE, así como el GORDO VILA, se espera la llegada de FLAVIO HERNÁNDEZ y JAVIER GIL, así como JAIME DEL VAL; hoy es el día CHOCHOLERO… DOÑA EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, una de las damas más elegantes y distinguidas de nuestro bello estado de Veracruz, cenaron en su residencia con sus herederos, en la foto MABEL ÁLVAREZ DE LAJUD, FABY ÁLVAREZ DE CABADA, así como ALE ÁLVAREZ DE POO, bellísimas y encantadoras, aparte consentidas del CHOCHOL… Un exitazo y lleno total la JAROCHIZA 2016, un éxito más de la LIC. YAMIRA GAMBOA DE LIÑERO, saludos a su esposo el LIC. RENÉ LIÑERO, todo un experto en lo que se refiere a puros cubanos… Hoy día de los SANTOS INOCENTES, abusados, no los vayan a CHOCHOLEAR… Este 31 estaremos en los portales del gran hotel Diligencias, en la comida tradicional de fin de año, la mesa ya está reservada por el líder DON MANUEL ALCÁNTARA BOBADILLA, la flota CHOCHOLERA estará presente en primera fila; DON VICENTE RODRÍGUEZ COUCEIRO… Hoy habrá cena con BACALAO a la gallega, así despediremos estas cenas CHOCHOLERAS de los miércoles… La posada tradicional de la familia RULLÁN TIBURCIO, como siempre, un exitazo, felicidades… Estaremos por MARDEL para ver el amanecer, una vista sensacional y aparte la cena, comida y desayunos deliciosos… Al árbitro del partido TIGRES vs AMÉRICA no quiso marcar nada y aprovecharon los jugadores, un buen partido de fútbol en esta final de la liga MX, el 6 de enero jugará el TIBURÓN en El Pirata contra QUERÉTARO, muy buenos comentarios de los aficionados acerca de los refuerzos que llegaron al puerto jarocho… GELI VENTA SUÁREZ gentil anfitriona en su residencia del centro histórico porteño, su heredero JOSÉ y DIANA VELÁZQUEZ DE REDONDO llegaron con el precioso nieto y ya viene la hermanita en camino, TAVO y LINES REDONDO DE SOUSA también llegaron al CHOCHOL con nuestro gran amigo LUDIVINO REDONDO, disfrutó más que nadie de sus hijos y nietos, con ellos el LIC. GUSTAVO y su esposa CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA, sin faltar mi querida ROSARIN y su tía, la pasaron muy bien… El 8 de enero, PAPAQUI de CARNAVAL, así lo anunció “EL POLLO” PÉREZ FRAGA, les recuerdo del 22 al 28 de febrero el CARNAVAL DE VERACRUZ 2017, el más alegre del mundo… DANY MARTÍN LOIS y KARINA ALENCASTER pasaron Navidad en la capital del país, saludos a DANIELITO… Los cumpleañeros de esta semana de festejos decembrinos: El pasado lunes lo cumplió KRISTAL SILVA, NB México; mi compa GERARDO URRETA, lo festejó en familia, un gusto saludar recientemente a su mami DOÑA VICHINA, con ellos VIRUCHA RUIZ DE BRONCA y ELVIRITA BRONCA, por ahí llegó JOSÉ con sus preciosas bebés; PONCHITO DÍAZ BARQUÍN también de fiesta, ALE su esposa enamoradísima; la bellísima FER HILLMAN ROBLES; otra lindura también estuvo de festejos, ANA GABY VALTIERRA REYNA; el padre VÍCTOR MANUEL DÍAZ MENDOZA también se la pasó muy bien y FÁTIMA JARQUÍN; ayer lo cumplieron ANITA GUTIÉRREZ DE VELASCO DE RAMÍREZ, GUALÚ MANTECÓN, así como GABY NÚÑEZ y RAQUEL COUSILLAS; a todos felicidades; mañana lo cumplen MAURICIO PAZOS GÓMEZ, TONY GIRÓN CABALLERO, felicitaciones hasta Italia en donde radica con su familia; ANGIE BRAVO también estará de fiesta, así como LIZ LARA y PATY GÓMEZ CASTILLO, sin faltar mi compadrito el LIC. JUAN CARLOS COTRINA NAVARRO y MARTTHITA FRANCO; mi querida LETY ZEPEDA estará de fiesta este 31 de diciembre, arrancará los festejos en los portales; el 1 de enero del 2017 van nuestras felicitaciones hasta la madre patria para MANOLI NEGRETE, así como para GELY AGUILAR, DULCE SAMPIERI, ARANCHI LASSO, OLGUITA VARGAS, de Dance Studio; ENRIQUE GÓMEZ BELTRAMI, radicando en CANCÚN; el día 2 los cumpleañeros don JACKIE OVIEDO, mi querida VANESA POLO, NB Puebla 2004; FABIOLA WADE, esposa de mi compa PACO RUIZ REYES; RAMÓN “Moncho” MAROÑO, GRETEL LUENGAS, la ex conductora de Pasarela; TIRSO INURRETA, el diseñador de AMÉRICA y oficial del Carnaval jarocho; LUIS ÓSCAR GUZMÁN también estará de festejos CHOCHOLEROS; el 3 de enero felicidades para mi consentida MARÍA EMILIA DAGDUG, así como DOÑA VEVA PÉREZ OSEGUERA, seguro habrá comidón… Los TIGRES universitarios es el campeón de la liga MX, gracias SAMBUEZA por tu indisciplina, una vez más el AMÉRICA sufre una dolorosa derrota, pero ahí estuvo en los torneos importantes; FELICIDADES TIGRES en penales GANA el campeonato… Cumplió 7 añitos la preciosa VALENTINA ESCOBAR JIMÉNEZ, muchas felicidades… LUCIANNA GARDOQUI VEGA, heredera de ANDRÉS y FER VEGA DE GARDOQUI, estuvo de fiesta CHOCHOLERA, está hermosa la bebé, saludos al CP VÍCTOR GARDOQUI, así como a su esposa AMPARITO SÁNCHEZ DE GARDOQUI… Me daré una vuelta por SALAMANCA mercado GOURMET… Saludos especiales a la flota CHOCHOLERA de Los Portales, en especial a mi amigo DON OMAR GONZÁLEZ, JORGE, así como a su primo NAHIM JORGE CAZARÍN, me vino a la mente DON JACOBO ALCAHÉ MAYMON, todos excelentes amigos del CHOCHOL, seguro los veré por los portales este 31 el próximo sábado… Excelente la comida que organiza año con año nuestro buen amigo DAVID MACEDO, estuvieron MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, así como la GORDITA AHUED, el comidón en el BAYO todo delicioso, les deseamos un próspero año 2017… Feliz año nuevo a todos nuestros amables lectores, esperemos contar con su preferencia y apoyo en este año 2017, a nombre de todos los que integramos el CHOCHOL, muchas gracias… Excelentes comentarios de los refuerzos del TIBU se escuchan por todas partes, la llegada de MAURICIO PINILLA es inminente, al equipo escualo TACHI ya lo bautizó como el acróbata del GOL, los que saben de fútbol, dicen que el TIBURÓN no SE VA y yo les digo que si los 16 refuerzos funcionan y se ponen las pilas, el TIBURÓN estará para cosas grandes, felicidades a mi compa FIDEL KURI GRAJALES y a su heredero FIDEL KURI MUSTIELES, echaron toda la carne al asador… ESTE próximo domingo no habrá CHOCHOLAZOS, es día primero de ENERO 2017, y es día de descanso obligatorio… Una vez más hoy mucho OJO es DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES… Un gusto convivir con mi querida BRENDA ROJAS, excelentes anfitriones ADRIÁN y DELIA MAZA DE ÁVILA, ahí después les cuento, les recuerdo preguntar por los puros HOJA REAL están de CHOCHOLAZO, por hoy se nos terminó el espacio y los CHOCHOLES, pero recuerde el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN, Decano de la Prensa Nacional rumbo a los 119 años, y ahora sí, ADIÓS…