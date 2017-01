Lic. Guillermo Ingram

¡CALÍGULA!

También era calificado el emperador romano cuyo nombre aparece como título de la presente “calumnia” como: “La demencia en el poder”. Y no creo le vaya nada mal la comparación con el actual Presidente gringo. Una de las frases más notables de Calígula, recogida por la historia, es la que cuentan sus biógrafos pronunciara a gritos en una ocasión en el Circo Máximo, cuando notó que el público ahí reunido no lo vitoreaba lo suficiente y disgustado dicen exclamó: “¡Cómo no tiene el pueblo de Roma un solo cuello para cortarlo de un tajo!”.

ES IMPOSIBLE PERMANECER IMPASIBLE ANTE TANTA IDIOTEZ

Resulta casi imposible no darle seguimiento a toda la ingente estulticia trumpiana, sobre todo que haya sigo elegido por un pueblo que se vanagloriaba de ser el más demócrata del mundo. Pero ¡Mentira!, al más experimentado cocinero se le va el chile al caldo.

LAMENTABLEMENTE NO ESTUVE NUNCA EQUIVOCADO

De todas formas ¡Cuánto me habría gustado haberme equivocado!, pero no, siempre estuve en lo cierto al expresar que los gringos eran de lo peor para abajo, sobre todo soeces, agresivos y violentos. Que efectivamente pasaron de la barbarie a la civilización sin haber tocado nada de cultura y su máximo exponente sin duda alguno lo es Trump. O sea ¡Se les cayó la máscara! De una u otra forma no dejan de ser el imperio que siempre han sido desde que arribaran sus ancestros todos jodidos y harapientos a las costas del hoy Massachusetts y comenzaran por expoliar a los indígenas que los ayudaron a sobrevivir. Ejemplo de ello es el espantoso “Thanks Giving”, en donde dos o tres años después y hasta la fecha, lo celebran sin la presencia de los indígenas auxiliadores.

ESTE SEÑOR SÍ QUE SUPO QUÉ HACER CON EL CASI OMNÍMODO PODER QUE DETENTÓ

Leía unas declaraciones emitidas por Gorbachov, en donde explica el ilustre y último Secretario del Partido Comunista de la ahora ex URSS, de que en la actualidad el mundo parece estarse preparado frenéticamente para la guerra y un motivo pensarlo es la polémica del muro. Que, agregado esto a lo que hace como un poco más de una semana declarara el Papa Francisco de que la III Guerra Mundial ha comenzado a pedazos, le pone a uno la carne de gallina, más aún si se sabe con exactitud lo que un movimiento bélico de esta magnitud: ¡La destrucción de la civilización! Y todo por y en aras a la estupidez humana.

ANDA ENTRE CALÍGULA Y NERÓN ¿A POCO NO?

Pero, regresando al incoherente Trump, me hace recordar las dos o tres biografías que me he leído sobre Calígula, el paranoico y demente tercer emperador romano, quien, cuentan sus biógrafos se dedicaba entre otras cosas y manías a practicar ante un espejo las muecas más espantosas que pudiera hacer para amedrentar aún más a sus víctimas ¿Trump tendrá algún asesor sobre el tópico para llevar a cabo sus grandilocuentes gestos? Incluso, dicen que durante el día, Calígula acostumbraba ver torturar hasta la muerte a algunas víctimas y hacía estar presente en estos terribles actos a los padres de estos infelices, para después en la noche tener como invitados de honor en la cena a dichos padres y los hacía rieran contándoles chistes.

Ante la forma tan exageradamente histriónica y adocenada en cómo se conduce Trump, lo comparo además con Nerón también, porque tal y como se conduce Trump, así narran los biógrafos se condujeron los dos emperadores en mención para dirigir el poder: erráticos y jactanciosos.

Esto es una auténtica vergüenza para el pueblo de los EUA, que como les digo, siempre se han ufanado de ser los más demócratas de nuestro planeta y ahora han escogido a un demente que hace del poco respeto y prestigio que tenía el vecino país del norte un tremendo remedo.

CUMPLIÓ A CABALIDAD EL REAL OFICIO DEL PODER

En una ocasión leí por ahí que dentro de las muchas frases que acuñara el señor José Mujica, quien fuera el Presidente de Uruguay (2010-2015) y que entre sus muy peculiares características estaba la de jamás haber cambiado de casa, viviendo en la sencilla casa de donde vino y a donde regresó y en la cual sigue viviendo y haber tenido y tener como automóvil un viejo VW que él mismo conducía, dijo: “No, el poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes realmente son”. Y miren que tiene peso esta expresión ante toda esa caterva de políticos inflados y mesiánicos, dispersos por el mundo a cuya casta pertenece Trump. Es una lástima que tenga tanto poder y sea tan errático, pues puede encender al mundo entero en una guerra en donde no habrá ganadores.

