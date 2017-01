Donald Trump responde al discurso de Meryl Streep y asegura que está “sobrevalorada” como actriz

Meryl Streep se convirtió en la gala de los Globos de Oro en la más firma defensora de los extranjeros y de la libertad, además de mostrar un rotundo rechazo a la violencia, especialmente la fomentada desde lugares públicos.

Tras agradecer emocionada el premio Cecil B.De Mille a su carrera en la 74 edición de los Globos de Oro, la veterana actriz pronunció el más claro alegato contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sin siquiera mencionarlo.

“Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa”, comenzó la protagonista de ‘Memorias de África’ (1985).

Hizo un repaso a buena parte de los actores nominados esta noche a los Globos de Oro, como Ruth Negga, protagonista de ‘Loving’, de origen irlandés y etíope, o Ryan Gosling, que acababa de recoger el premio a mejor actor por ‘La La Land’.

“Ryan, como casi toda la gente simpática, es de Canadá”, afirmó la actriz entre los aplausos de sus compañeros. “Hollywood -agregó- está lleno de extranjeros, de forasteros. El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (…) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol”.

La actriz criticó que personajes públicos inciten a la violencia con su comportamiento o sus discursos. “La falta de respeto provoca más falta de respeto. La violencia invita a la violencia”, afirmó.

Por eso, hizo hincapié en la importancia de la prensa en la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). “Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar”, agregó.

Respuesta de Trump

La respuesta del recién elegido presidente de EEUU no se ha hecho esperar y, como viene siendo habitual en él, ha utilizado su cuenta personal en Twitter para lanzarla. En una serie de mensajes, Trump ha dicho de Meryl Streep que es una actriz “sobrevalorada” y una “lacaya de Hillary” [Clinton]. El magnate estadounidense ha negado que se haya burlado nunca de Serge Kovaleski, un periodista con discapacidad que trabaja para The New York Times, y ha asegurado que sólo lo mostró “arrastrándose” por manipular una historia de hacía 16 años sólo para ofrecer una mala imagen suya.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017