POR: PEPE RISK

¡Qué tal mis buenos amigos de la JUVE! ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor y ya con la pila más que cargada. Nuevo año, nuevas metas y propósitos estamos empezando este 2017, la primer semanita se nos esfumó en un abrir y cerrar de ojos, pero no se me aceleren, ya que apenas estamos encendiendo los motores en lo que será este año con muchas sorpresas para todos, y cuando digo sorpresas, en la JUVE nos renovamos para mantenerlos informados, por lo que este 2017 le daremos un toque especial a esta sección tan gustada por los jóvenes.

Bueno para adelantarles un poco de qué se tratará la cosa, recuerdan aquella sección tan sonada en EL DICTAMEN que hacía referencia a una serie súper famosa basada en jóvenes de la ciudad de Nueva York y que para terminar sus frases contando detalles de los mejores eventos terminaba con XOXO, bueno para los que no recuerdan de qué estamos hablando les voy adelantando que este año se tocarán de vez en cuando noticias que nuestras fuentes Gossip nos informen, por supuesto que no se dirán cosas negativas, sino notas que no se escuchan tanto o algún acontecimiento que puede pasar desapercibido pero no será así, como ustedes lo han pedido tanto en el año pasado, iremos viendo cómo funciona este nuevo y ligero retoque en su tan esperada sección JUVEnil. Demos el banderazo de inicio de este nuevo año 2017 con las notas más destacadas en los últimos días. Los que disfrutaron de una exquisita comida previo a las doce campanadas son GIORGIO VILLARELLO, ALEX POO y LUIS BARQUÍN quienes despidieron el año con éxito; les platico, iremos a lo largo de la JUVE haciendo mención a muchas personas que se dieron cita en conocido restaurante y que de verdad fue la reaparición de muchos que su estrella no brillaba después de muchos meses, e inclusos años fuera de Veracruz, pero bueno, desenvolvamos poco a poco esto. Entre los que brillaron ese fin de semana son nada más y nada menos que JOSÉ LUIS GARCÍA LIMÓN y JUAN CARLOS MARTÍNEZ CHIUNTI quienes tenían bastante rato de no hacer acto de presencia en el puerto de Veracruz y bueno, cuando vienen en muchas ocasiones ni avisan y no frecuentan los eventos sociales, pero de que me dio mucho gusto saludarlos eso ni se diga y en el caso de mi querida TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI, a ella sí la vemos súper seguido, ya que está más enamorada que nunca de mi compadre el famoso Chakis. Otra de las parejitas que cerraron suspirando el año son BRUNO NINO y THAIM VAN. Una de las presentes el fin de semana en el cierre de año es MARICARMEN BAIZABAL quien por cierto tenía entre 3 y 4 años de no visitar el puerto. AUGUSTO GUEVARA, LUIS OLIVARES, ROBERTO SOBRAS y ÓSCAR TEJEDA despidiendo el año en los tradicionales Portales. De las chicas guapas que marcaron historia el año pasado y no dudamos que lo harán este 2017 son FER CRUZ y MARIANA IBÁÑEZ. Saludos al famoso instructor ROBERTO CORNEJO preparándose día con día para competir en su ramo contra otros instructores. Empiezan las despedidas y la cuenta regresiva para uno de los galanes estelares del puerto está por llegar, me refiero a JOSÉ LASSO quien pronto o justo en estos días, partirá un año rumbo a Madrid para continuar con sus estudios. Suerte para EDUARDO MAITRET quien está por probar suerte en la ciudad de San Francisco, pero antes la pasó de lujo en el famoso de los conteneros. Uno de nuestros gossip nos pasa la nota este año de OLIVER LINARES quien con mucho esfuerzo logró un cambio radical en su físico, muchas felicidades. Las chicas guapas AINARA MUGUERZA, PAOLA COUSILLAS, RAQUEL COUSILLAS y ADRIANA robando cámara y engalanando la JUVE de esta semana. Otras de las exclusivas que nos pasa otro de nuestros Gossip es que se vio en el puerto de Veracruz a la famosa MAJO RODEA quien también es nulo que visite el puerto, pero también se dio cita en los lugares más visitados para despedir el año.

Las que ya regresaron de sus largas vacaciones, bueno digo vacaciones porque aunque se van a estudiar a Europa eso no cambia que hay que aprovechar la estancia y disfrutar de esas tierras, me refiero a FABY RIVERO, GABY GÁNDARA y ANDREA quienes inician el año 2017 ya en el puerto de Veracruz. La primer #selfie de la semana y del año en la JUVE se la dedicamos a PAHOLITA MOLINA, bellísima como siempre. Para ir cerrando esta primera edición, los galanes del momento DANIEL REYNIER, JUANJO VENTA, ÓSCAR ARECHIGA y EDUARDO GRAHAM los invitan a checar todos los viernes la sección JUVEnil y que no se la pierdan porque este año rumbo a nuestro 5to aniversario estará mejor que nunca. Sin más por el momento nos leemos la próxima semana con las notas más sonadas en los últimos días.