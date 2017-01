Mosaico Dominical

(IGNACIO GÓMEZ BRAVO)

¡QUÉ TAL! ¿Cómo están mis queridos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto y estado de VERACRUZ de IGNACIO de la Llave? En esta ocasión iniciamos invitándolos a visitar nuestra página WWW.ELDICTAMEN.MX manténgase informado de lo que acontece a nuestro alrededor y síganos en TWITTER es muy fácil @ELDICTAMEN y @NACHOCHOLNEW, los invitamos a que descarguen nuestra APP de EL DICTAMEN y disfruten de los increíbles beneficios que tenemos para ti… Y ahora sí vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que estamos pasando por momentos difíciles en nuestro querido VERACRUZ, hoy más que nunca tenemos que mantener la calma, no compartir mensajes que solo sirven para desestabilizar nuestro Estado, no busquemos culpables, actuemos con RESPONSABILIDAD; los problemas, grandes o chicos, sin duda los superaremos, las pérdidas humanas NO; hay que unirnos para trabajar por nuestro VERACRUZ y por nuestro MÉXICO, digan NO a la VIOLENCIA, digan NO al VANDALISMO; los veracruzanos estamos cansados, hartos, salimos de GUATEMALA y caemos a GUATEPEOR, pero en fin, no se trata de buscar a quién echarle la culpa, se trata de AVANZAR, de TRABAJAR UNIDOS, de PROGRESAR; en este bello Estado pasan más cosas buenas que malas, luchemos con sabiduría e inteligencia por el VERACRUZ que todos queremos; NO a la VIOLENCIA y no al VANDALISMO, sí a la PAZ, el AMOR, el TRABAJO, la UNIDAD, los VALORES y la EDUCACIÓN; seamos cada uno RESPONSABLES de nuestros ACTOS; muchos RUMORES, la mayoría falsos, por favor haga caso omiso de ellos, solo escuche lo de las autoridades competentes o líderes de opinión con CREDIBILIDAD, no COMPARTA lo que les llega, nada más por compartir, solo pueden causar incertidumbre y pánico, por favor mucha responsabilidad en todo lo que está sucediendo… Retomando los CHOCHOLAZOS les diré que DOÑA VEVA PÉREZ OSEGUERA festejó su cumpleaños a lo grande como solo ella sabe hacerlo, rodeada del amor y del cariño de su familia, destacándose sus hijos RAÚL, MEMO y RENÉ SANDRIA PÉREZ, así como sus nietos, que mire usted son muchos, desde aquí muchas felicidades, ya en este diario usted se enteró antes que nadie del comidón… Saludos especiales de año nuevo para nuestro buen amigo JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ, pasó fin de año en MIAMI en compañía de su familia, encabezada por su esposa JOSÉ NIETO DE GONZÁLEZ, con ellos JAVIER CAÑEDO NIETO y su esposa PAULINA SALINAS DE CAÑEDO, saludos a sus herederos… Mi querida MARINKA ABUD FREYRE le entregaron anillo de compromiso en las Vegas, Nevada, el afortunado se llama CARLOS GONZÁLEZ y por ahora lo están festejando en CALGARY en compañía de la familia de su galanazo, felicidades y estaremos Dios mediante el próximo 25 de marzo en su enlace matrimonial, ENHORABUENA… Les recuerdo mi correo electrónico es NACHOGO02@HOTMAIL.COM, escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradecemos las colaboraciones de RICARDO OLMOS y CARLOS ARMAS, reporteros gráficos exclusivos del CHOCHOL y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… La CANDIDATA cada vez más sensacional, muy parecida a la realidad… Y llegaron los REYES MAGOS, a pesar de turbulencia social, estuvieron en VERACRUZ e hicieron felices a miles y miles de niños que los esperaban con muchas ganas, les trajeron alegría, paz, amor, tranquilidad, cariño, humildad y, sobre todo, mucha felicidad… Saludos para el ARQ. MANOLO RUIZ FALCÓN, GERARDO CORS DÍAZ y CARLOS RAFAEL BLANCO ÁLVAREZ, el popular huevo… No se suspende nuestro CARNAVAL de VERACRUZ, fue categórico el presidente de la gran fiesta de los veracruzanos, el POLLO PÉREZ FRAGA, lo que se suspende es el Papaqui que habría en próximos días; les recuerdo del 22 al 28 de febrero el CARNAVAL más alegre del mundo… Lindas tanto la soberana del Club Libanés MARIANITA FLORES CHANTIRI, como su mami MARIANA CHANTIRI DE FLORES, están presentes en este CHOCHOLAZO… Comimos delicioso con mi querida ROSARIO SOUSA RODRÍGUEZ en la HIGUERA BLANCA, unos langostinos riquísimos, así como la famosa hueva de lisa a la mexicana, besos para PALOMA GONZÁLEZ, siempre pendiente de

los CHOCHOLAZOS, enhorabuena; saludos a su preciosa heredera PALOMA CAMPILLO, feliz y contenta con su galanazo JEAN PIERRE PAGESY… Un gustazo saludar al LIC. MANOLO VARELA CHÁVEZ en compañía de su esposa AMPARITO THOMAS DE VARELA y su heredera VANESA VARELA THOMAS, feliz año nuevo… El BARCELONA perdió de visita con el ATLÉTICO de BILBAO, faltan 90 minutos, comentó LUDIVINO REDONDO, el REAL MADRID pasó muy fácil sobre el Sevilla en casa… Mi compadrito VÍCTOR USCANGA también de capa caída por lo mal que está jugando el BARZA, con las estrellas que tiene la verdad era para que goleara a todos, pero bueno, así es el fútbol, se declaró mi buen amigo, fiel admirador de la periodista LOLITA AYALA… Una de las jóvenes más bellas que se destacan en el jet set porteño es VICTORIA REBOLLEDO LAGUNES, arrancó este 2017 impresionantemente bella, es muy amiga de nuestro sobrino BETITO VILLARELLO AHUED… La bella DRA. MAGALY ALFARO ALFANI se dejó ver en compañía de CINTHYA GUZMÁM, las dos de negro elegantísimas… Un

saludo especial para la heredera consentida del ING. ADRIÁN ÁVILA ESTRADA y su esposa DELIA MAZA DE ÁVILA, la linda ADRIANITA ÁVILA MAZA el día de hoy con su primita GISSELL DOMÍNGUEZ MENDOZA engalanando este CHOCHOLAZO… El equipo de NUESTRA BELLLEZA VERACRUZ 2017 se declaró listo para la gran final del certamen NB MÉXICO a realizarse este próximo 12 de marzo; ESTEFANÍA RUIZ ÍÑIGUEZ, representante de este Estado de VERACRUZ, está casi lista para irse al nacional… MANOLÍN RODRÍGUEZ y su esposa TUGGY AUBRY DE RODRÍGUEZ festejaron a lo grande a mi querida GÜERA VELÁZQUEZ, sus nietos le hicieron muchos regalos, enhorabuena… ANDREA HANNA LAJUD haciendo los preparativos de su boda, está más bella que nunca… El más feliz su galanazo ROBERTO RODRÍGUEZ DEL ÁGUILA, saludos a sus papis TONY HANNA y LAURITA LAJUD… Gran triunfo del TIBURÓN 1 por cero sobre los GALLOS blancos del QUERÉTARO, vimos un equipo totalmente renovado, con ACTITUD; ÁNGEL REYNA peleando todas las pelotas, realizó dos tiros al marco sensacionales, MELITÓN excelente, se la rifó como los grandes y con mucha suerte por los tiros que pegaron en el arco; LEOBARDO LÓPEZ el héroe al anotar el gol del triunfo, CARLOS REYNOSO feliz, así como mi compadrito FIDEL KURI GRAJALES, tuvimos por tercera ocasión madrina de lujo, la preciosa INÉS SÁINZ, encantadora la conductora y reportera de TV AZTECA, le dio suerte al equipo, un gusto saludar a DON GILBERTO BRAVO TORRA apoyando con todo al TIBURÓN, el grupo GILGA llegó en compañía de su heredero GABRIEL BRAVO VERA, así como de mi compadrito OMAR ALEMÁN CHANG, viene con todo este año; el LIC. GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA asistió, al medio tiempo se fue a la Rosca de Reyes de su gran amigo TOÑO LASTRA, saludos a su esposa MUÑE FACES DE LASTRA, siempre atentos al CHOCHOL… BERNARDO y GABRIEL ROMANO siempre fieles al TIBU, desde la pluviosilla, ORIZABA, llegó nuestro amigo el DR. ÓSCAR STADELMANN, disfrutó del gran triunfo del TIBURÓN, un gusto saludar a CHUCHO LÓPEZ en compañía de su familia, con ellos HÉCTOR PEÑAFIEL y su heredera PAMELA, se tomó mi compadrito foto con la bella INÉS SAINZ; JORGE KAYSER siempre al pie del cañón, así como mi querida GABY VILABOA, cada vez más bella, degustamos delicioso SUSHI y hamburguesas del REGIO, excelentes, en general todo fue alegría… El triunfo del TIBURÓN fue ORO MOLIDO, un verdadero respiro, hay que seguir ganando, no importa que no se juegue bonito, mientras ganemos todo está bien… Ahora los escualos van al norte de la República contra SANTOS Laguna y regresan hasta el 20 de enero contra el ATLAS, los mal llamados amigos del balón, en el Pirata…FALLO KAYSER y RACHEL MELGAR felices y cuidándose mucho por el bebé que viene en camino… TOMÁS CARRILLO y el líder PAPÓ LEVET excelentes amigos del CHOCHOL y de TAVITO SOUSA… DON BALTAZAR y DOÑA IRMA ELENA GÓMEZ DE PAZOS muy contentos y orgullosos de su heredera MARIANITA PAZOS GÓMEZ, triunfando en el viejo continente como Chef, desde aquí muchas felicidades… Bellísima MELISSA LAJUD MAROÑO, de las jóvenes que se destacan en el jet set veracruzano… Este martes 10 de enero llegarán los Reyes Magos al CRIVER en punto de las 10 de la mañana; MELCHOR, GASPAR y BALTAZAR estarán entregando muchos regalos a los niños CRIVER, felicidades a KIKO y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO por tan bonita y loable labor con estos niños que forman parte de esta gran familia CRIVER, por ahí estaré CHOCHOLEANDO… DULCE MARÍA VALDEZ se llevó a los de TV Azteca a la puerta de ALCALÁ, estuvo buena la burundanga… Vámonos con los cumpleañeros de esta semana, mi querida SHANELL CASTROSERIO en alguna parte de este México lo festejará mañana, GILDY GIL estará de fiesta Miss EARTH Tabasco, MARIANITA ZAMUDIO también lo cumplirá el día de mañana; el martes la guapa señora DIANA LUCHO DE GARCÍA, así como PEPE SALVATORI, sin faltar MEMO BARRIOS y mi querida ANA LIMÓN, guapísima maestra y ex reina de la belleza de Tierra Blanca, la guapa señora y excelente amiga del CHOCHOL LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ estará muy festejada, así como CONCHIS FUSTER, al parecer su último cumple de soltera, estará este próximo 13 de enero en el Círculo Español Mercantil en la CHOCOLATADA y llegada de los Reyes Magos, así como bailables con las niñas de danzas españolas de VERACRUZ; a todos los que cumplen muchas felicidades, por estas fechas lo cumple la preciosa CLAUDIA PÉREZ DÍEZ, desde aquí muchas felicidades… Mi compadrito EMILIO VEGA por Cancún en gira de trabajo… El 4 de febrero apuradísimo para mi compa GOYO CHEDRAUI BOLADO, estará cumpliendo medio siglo nada más, su esposa IVONNE PAZOS DE CHEDRAUI le tiene muchas sorpresas… Este 11 de enero el cumple del notario público número 1 TAVO SOUSA ESCAMILLA, no habrá festejo en especial, solo familiar, felicidades… También viene el de DON ANTONIO CHEDRAUI MAFUD, uno de los empresarios más exitosos de esta zona conurbada; saludos para su esposa PILAR BOLADO DE CHEDRAUI… Excelentes vacaciones del ARQ. JAVIER RUIZ ANITÚA y su esposa CARLA BARQUÍN DE RUIZ, las disfrutaron con su bonita familia… SALAMANCA mercado GOURMET excelente, se los recomiendo… En este mes también los cumpleaños de DON GERARDO POO ULIBARRI, así como de las preciosas KIKIS AJA, LUPITA ABASCAL y ADRIANITA GIL, tres linduras consentidas del CHOCHOL… Saludos especiales de año nuevo para el CHE SILES y su esposa DOÑA TERE DE SILES, felices con su nieto y su familia… El rey del Carnaval de VERACRUZ apoyando al DIF porteño, estuvo en los festejos de los Reyes Magos… Les recuerdo preguntar por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO… Saludos para la bella AURORITA COUSILLAS, una nena encantadora… Y por hoy se nos acabó el espacio y los CHOCHOLAZOS, pero les comento, el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN, Decano de la Prensa Nacional rumbo a los 119 años, y ahora sí, ADIÓS…