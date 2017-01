“Veracruz 1914”

Miguel Salvador Rodríguez Azueta

CAPITULO I

Veracruz, 21 de Abril de 1914

Al sur de la histórica ciudad, rodeada por dunas y médanos, cercana a la playa, se observaba una pequeña choza de pescadores.

Pepe se dispone para recoger sus redes mientras Jovita prepara el desayuno.

– ¿Será que se ponga feo el día Pepe?, parece que está entrando el norte.

– Así es negrita, vamó a apurarnó pá recogé las redé y vendé mucho pescao pá podé ir a Alvaraó esta semana.

– ¡Ya le anda por ver a sus amigotes!- reclama Jovita mientras atiza el fuego para los frijoles.

– ¡Cómo cree negrita!, ¡Vamó a festejá en grande el casorio de mi hermana! Y aprovechá pá vé a mi señora madre, que ya sabe, que tiene un buen que no lo diviso.

– ¡Aja!, ¡Sí, cómo no!, si siempre que llegamos al pueblo se me desaparece por semanas y ahí me deja en casa de su señora madre.

– ¡Qué quejumbrosa mujé!- sonríe Pepe mientras afila su cuchillo.

– Yo nomás digo Pepe, porque a lo mejor ya me quiere usted abandoná, como no le he podido dar chiquillos- le dice Jovita a punto del llanto.

– ¡Pero muje!- le dice Pepe dejando sus utensilios y dándole un tierno abrazo. Eso no es cosa nuestra, ya ve lo que dice el señor cura, que es cosa de cuando Dios lo disponga.

– ¿Si me quiere Pepe?

– ¡Ya sabe que con todo el alma!. Mmm, ¡qué rico huelen esos frijolitos!.

– Le eché harto epazote como le gusta.

– Bien, bien, voy a meter las redes pa ver qué cayó.

– Tá bueno.

Pepe sale de la choza, pero en pocos minutos regresa, permaneciendo en la entrada con gran gesto de alegría, lo que llama la atención de Jovita.

– ¿Y ahora qué le pasa Pepe?- pregunta asombrada- Parece que vio usted una sirena, ¿Qué le pasa Pepe?

– ¡Jovita, se enredó una caguama en la redes, está preciosa!- grita Pepe llenó de emoción y bailando.

La pareja sale de su choza para observar a una hermosa tortuga.

– ¿Y ahora?- pregunta Jovita preocupada por el gran tamaño de la tortuga.

– ¡Pos ya tenemos para ir al casorio!, La voy a llevá a la ciudá, segurito, segurito don Cinforiano me la compra y hasta me alcanza pá regalarle un rebozo nuevo Jovita!

– ¿De verdad Pepe? ¿Un rebozo bonito?

– ¡Sí Jovita, el más caro que haiga!.

– ¡Ay Pepe!.. pero, ¿Ahora cómo nos las llevamos hasta allá?, ya ve que esta ré fuerte el norte como para navegar hasta la ciudad.

– Pues si verdad, quién sabe.. pero mira ahí va Atilano en su burrita, hay que ver si nos puede ayudar, ¡Ey don Atilano, don Atilano!.

Atilano, es un anciano carbonero, conocido en la zona y quien se dirige a la ciudad en su fiel burrita, al escuchar los gritos de Pepe detiene su marcha. La Pareja corre entre las dunas al encuentro del anciano.

– ¡Don Atilano!, ¿va usted pá la ciudad?

– Sí hijo.

– ¡Buen día don Atilano!.

– Buen día Jovita.

– Oiga don Atilano, pues aprovechando que va pá la ciudad, quería ver si nos puede ayudar, pá montar esa caguama que enganché en mi redes, yo le doy unos centavos de lo que nos den.

– ¡Pá su mecha Pepe!- Grita Atilano cuando se percata del tamaño de la tortuga- ¡Tremendo bicho pescaste!, por esa concha te van a dar varios pesos. ¡Claro que sí!, ¡Tráitela y aquí la montamos en la Pascuala!, y no te preocupes, con unos tragos que me invites con eso me pagas.

– Gracias don Atilano, ¡Ándele Jovita tráigase unos cuchillos bien filosos y mi sombrero de la suerte!.

– Sí Pepe, nomás que yo también voy con ustedes, no vaya siendo que mi rebozo no me guste.

– ¡Ajá el Rebozo!

– ¡Ja, já!, ¡estas mujeres de hoy tan desconfiadas!, en mis tiempos muchacho, uno era el que mandaba, ándele apúrese, que el viento va a empeorar y vamos a comer pura tierra en todo el trayecto.

– Pepe y Jovita se apuran a sujetar a la tortuga a la burrita de don Atilano y emprenden el camino a un destino no previsto.

– ¡Arre Pascuala, arre!

Mientras Jovita, Pepe y don Atilano emprendían su marcha, en la ciudad de Veracruz se respira un ambiente de tensa calma.

El nerviosismo que ha provocado en los habitantes la concentración de buques de guerra norteamericanos en la bahía, se incrementa con los rumores de un inminente desembarco de las tropas del cuerpo de marina.

“La Nueva Jauja” es una tienda de ultramarinos, ubicada en el centro de la ciudad, desde ahí, el dueño, el ciudadano español Cinforiano Gutiérrez, no pierde noticia de los acontecimientos.

Don Cinforiano es hombre maduro, de más de 60 años, veterano de la guerra hispano americana de 1898.

El ambiente en general es tan intranquilo, que don Cinforiano teme lo peor, es tal su nerviosismo que durante la mañana lleva más de dos habanos fumados.

El silencio es roto por su dependiente, un joven español de 14 años llamado Belarmino Alegre, quien al observar a los clientes pasar sin detenerse en la tienda cuestiona a su jefe.

– Patrón, ¿Usted cree que los yanquis esos nos ataquen?

– ¡Rapaz, yo de esos salvajes creo todo!, cof, cof, ¡jodé!, ¿Has olvidaó todo lo que te conté que nos hicieron en Cuba?, cof, cof.

– No Patrón- dice tratando de esquivar los escupitajos de su jefe que no deja de fumar a pesar de la gran toz que lo aqueja.

– Bueno, cof, cof, ¡Ostía!, Pues aquí será lo mismo, ¡Rediez!. Cof, cof, ¡jodé!

Estos tíos solo buscan una excusa estúpida, para meterse hasta la cocina,

¿Entendéis rapaz? ¡Hasta la cocina!, cof, cof.

– Oiga patrón, tosa pá otro lado que ya me escupió mi camisa.

– ¡Jodé!, cof, cof, ¡Coño!, entonces torná pá otro laó rapaz.

– ¡Ea!, ¡Mire patrón¡ ¿No es ese su amigo el Comodoro Manuel Azueta?.

– ¡Sí!, cof, cof, pero qué raro que ande de paisano, vamó a preguntale. Cof,

cof, ¡Ea! ¡don Manué!, ¡Ea!

En la esquina de la tienda de don Cinforiano, justo para atravesar la calle, se observa al Comodoro Manuel Azueta, distinguido miembro de las fuerzas navales y a quien le une un fuerte lazo de amistad con Cinforiano.

El Comodoro al escuchar el saludo su amigo entra a la tienda.

– ¡Don Manué!, ¿Qué carambas pasa?, cof, cof, ¡Todo el mundo tiene cara de pocos amigos!

– ¡Cinforiano!, ¿usted con la tienda abierta?, ¿Qué no ha escuchado los rumores?

– ¿La de los buques de guerra de los yanquis?, cof, cof, pues eso sí, de hecho ya me estaba acostumbrando, pero me sentía tranquilo con la llegada de nuestro acorazado, el Carlos V, cof, cof, pero, ¿será que vayan a atacar? Tengo entendido que el comandante de la Plaza, cof, cof, el general Gustavo Mass tenía preparado hasta la artillería para la defensa de la plaza, hasta nosotros hemos participado en la instrucción militar.

– ¡Sí, yo aprendí a tirar con la carabina!-interrumpe Belarmino orgulloso.

– ¡Rapaz, usted no se meta cuando no lo llamen, cof, cof!

– Usted disculpe patrón- dice el joven apenado.

El comodoro escucha a aquellos amigos, pero parece no prestar atención, se nota nervioso, voltea a cada rato hacia la puerta.

– ¿Está usted bien comodoro?- pregunta preocupado Cinforiano- , cof, cof,

¡Ea don Manué!

– ¡Don Cinforiano!- el Comodoro se acerca al mostrador y baja la voz, escuche bien, no puedo contarle todo, pero creo que la cosa es grave, acabo de ir a buscar al general Gustavo Mass a los cuarteles y no lo he encontrado.

– ¡Ostia! ¿Nos habrá abandonaó?, cof, cof.

– ¡No lo creo!, el General Gustavo Mass debe de estar a la espera de las órdenes del general Aureliano Blanquet, ministro de Guerra y Marina.

– ¿Esto está muy raro?, cof, cof, ¿No cree?

– Don Cinforiano, voy a confiar en usted como amigo,- el Comodoro baja nuevamente la voz y se acerca a don Cinforiano- me acabo de enterar por fuentes muy serias que el Cónsul americano, ha advertido a los demás cónsules y personas importantes de la ciudad, que busquen refugio en zona segura, que el desembarco ocurrirá a medio día, pero no hay que generar pánico.

– ¡Me cachis don Manue!- exclama don Cinforiano mientras le da un acceso de toz-, cof, cof, cof, ¡Esto es grave! Cof, cof, ¡Lo que usted dice es terrible!. ¿Y qué vamos a hacer?, cof, cof, ¿Vamos a permitir que esos hijos de puta tomen la ciudad como si fuera un día de campo?.

– Conozco al general Gustavo Mass, y no dudo que esté preparando la defensa, de hecho yo también como usted, estoy asombrado, y a pesar de no contar con órdenes precisas de mis superiores, voy rumbo a mi casa para ponerme mi uniforme y estar a la orden ante cualquier contingencia.

– ¡Ostia, esto sí que es grave!. Cof, cof.

– Estoy seguro que el general presidente debe estar preparando una estrategia, aunque para serle sincero don Cinforiano, en mi opinión militar mantener la plaza sería muy alto en costo material pero sobre todo en vidas.

– Pero yo he escuchaó que esta ciudad é heroica porque resistió otros ataques- interrumpe Belarmino cándidamente.

– ¡Así es muchacho!, pero eran otros tiempos y era otra ciudad, ahora sería terrible, usted Cinforiano conoce la magnitud de destrucción de las nuevas armas.

– ¡Ni que lo diga don Manuel!, cof, cof, en Cuba nos hundieron nuestros barcos, como si se tratara de tiro al blanco- replica Cinforiano con un tono amargo.

– Hace poco hice un viaje oficial a los Estados Unidos, cada uno de los nuevos acorazados como el Florida y el Utah, posee cañones de 12 pulgadas, ¡causarían una destrucción tremenda!.

– ¿Y los muchachos del Colegio Naval?- Pregunta Belarmino intrigado- ¿Ya estarán avisados? ¡Ahí tengo un buen amigo!

Al escuchar la pregunta del joven Belarmino, el comodoro Azueta se lleva las manos a la cabeza y retrocede hacia la entrada de la tienda.

– ¡Es cierto muchacho, no he hablado con el Director!.

En esos momentos el reloj de la tienda anuncia la hora con nueve campanadas.

– Pues ya son las nueva de la mañana- dice Belarmino preocupado-, así que queda poco tiempo.

– ¡Así es muchacho!, don Cinforiano, me retiro, voy por mi uniforme y a donde la patria me necesite.

Apresuradamente el comodoro sale de la tienda, los empleados observan inmóviles a don Cinforiano.

– ¡Ea!, cof, cof, ¿Que me ven, que me ven ostia?, ¡Si bien que debieron de haber escuchado toda la conversación!, ¡cof, cof!.

– ¡Ea! ¡A seguir con sus labores!- grita Belarmino- ¡Ya escucharon al patrón!

– ¡Claro que ya me escucharon!, cof, cof, ¡Vamos a cumplir con nuestro deber, así que a cerrar la nueva Jauja!.

– Oiga patrón pero ni cuando murió su esposa- dice Belarmino asombrado.

– ¡Vaya rapaz que mi mujer ya la había llamado Dios!, cof, cof, pero esto es diferente, que cada uno de vosotros vaya a cumplir con su deber por esta tierra, ¡Vamos, vamos!, ¡Andando a cerrar todo!

¡Los gritos de júbilo y entusiasmo de los empleados se dejan escuchar en toda la tienda! “¡Viva México!, ¡Viva el Patrón!, ¡Mueran los yanquis!”

– ¡Patrón! ¡Ordene!- Belarmino se cuadra militarmente a don Cinforiano en un gesto de valentía.

– ¡Belarmino!, cof, cof, ¡Que las mujeres se retiren a sus hogares!, cof, cof,

¡Los hombres!. ¡Los que sean de verdad!, cof, cof. Que nos acompañen a los cuarteles militares, ¡Vamos a ver rapaz si de algo te sirvió las instrucciones de armas!.

Don Cinforiano y sus empleados cierran la “Nueva Jauja” y se encaminan hacia los cuarteles militares. El grupo lanza gritos de combate y cánticos de combate, que no pasan desapercibidos para los vecinos de la zona, como la familia de abolengo de don Jorge de Villa y Rosendo, quienes tienen su residencia frente a la tienda de don Cinforiano.

El bullicio distrae a la madre de don Jorge de Villa, la respetada señora doña Matilde Escandón Viuda de don Santiago de Villa y Rosendo, quien escucha un vals en su fonógrafo y desde su mecedora tlacotalpeña inquiere a su sirvienta de los acontecimientos de la calle.

– ¡Rosa, Rosa!

– ¿Mande usted señora?

– ¿Qué es todo ese alboroto que viene de la calle? No me deja escuchar este vals tan bonito.

– A ver, deje me asomo- con rapidez Rosa va hacia la ventana y se asoma a la calle- pues es don Cinforiano, el niño Belarmino y los empleados que están cerrando la tienda.

– ¿Cerrando la nueva Jauja?- la noticia sorprende a la Dama.- ¡Vaya creo que debe ser muy grave lo que está pasando!. Vamos a escuchar, ¡Apaga el fonógrafo!, para poder enterarnos de qué se trata el alboroto.

Para que ese gachupín de quinta cierre su porquería de tienda, sí que debe estar pasando algo importante.

– Sí señora.

Al apagar el fonógrafo se logra escuchar con detalle el bullicio de los voluntarios, pero también se escuchan unas pisadas provenientes del interior de la residencia que se van acercando hasta la sala.

– ¿Qué tanto pasa abuela? ¿Por qué apagaron el fonógrafo?

– ¡Jorgito!, pensé que estabas con tu padre en el Banco.

El joven Jorge, es el primogénito de don Jorge de Villa y Rosendo, un muchacho de finos modales, soñador y poeta.

– Así es abuela, pero hace como una hora le hablaron del Consulado Americano y me pidió que viniera a la casa, disculpa que no te avisara.

– ¿Al Consulado Americano?- pregunta intrigada doña Matilde-, debe ser importante, tal vez los rumores de que las tropas americanas van a tomar la ciudad sea cierto y qué bueno, para que se acabe tanto latrocinio, tanta corrupción. Afortunadamente tu abuelo mandó a estudiar a tu padre a Nueva York, y por eso es el hombre honrado y próspero de esta mugrosa ciudad.

– Cof, cof.

– ¿Qué te pasa Rosa, te tragaste una mosca?

– Es que me raspa la garganta- responde apenada la muchacha.

El sonido del escándalo de los empleados de la Jauja se va perdiendo y es prontamente acallado por el ruido de un potente motor y el toque de un claxon de un vehículo Ford modelo 1910.

– ¡Doña Matilde, ya llegó el señor Jorge en su Fortingo!.

– ¡Esa máquina endiablada!, ¡Qué susto me pegó cuando vi que andaba sin caballos!, ¿A dónde vamos a llegar con tanto adelanto?

– ¡Ay abuela!- dice Jorgito de manera burlona- y eso no es todo, ya nos podemos comunicarnos entre las personas a grandes distancias.

– ¡Claro, con el telégrafo!.

– ¡No abuela! Con la propia voz, como ahorita. Mi padre instaló en el banco el teléfono y pudo hablar con otra persona en Córdoba.

– ¡Esas son cosas del demonio!- dice la viuda mientras se mece en su silla

Tlacotalpeña- como este mentado fonógrafo, mira que no sé cómo le hacen para meter a los músicos en esa cajita.

– ¡Ah qué doña Mati!

– ¡Niña!

– Perdón señora.

Al apagarse los ruidos de aquel vehículo, se escucha movimiento en la planta baja y los pasos apresurados de un hombre corpulento pero de baja estatura, como lo es don Jorge de Villa y Rosendo.

– ¡Madre, Madre!

– ¡Aquí estamos hijo!, ¿Cómo están las cosas?

– ¡Es un hecho!- exclama don Jorge mientras besa la mano de su madre y entrega su sombrero a Rosa haciéndole un guiño- tuvimos una reunión con el cónsul Willian Canadá y en una hora aproximadamente estarán desembarcando las tropas para tomar control de la ciudad.

– ¡Qué bueno!- exclama orgullosa doña Matilde- , a ver si ya con eso se estabiliza la situación y deja de haber tanto funcionario ladrón.

– ¡Así es madre!… pero, por si las dudas, hablé con el general Gustavo Mass, para refrendarle mi apoyo al presidente Huerta- explica el banquero mientras camina orgulloso por la sala de la residencia.

– ¡Qué inteligente mi niño!, así no quedas mal con el viejo borracho de Huerta, por si las dudas.

– Sí madre, nunca se sabe, como decía mi padre que en paz descanse…

– ¡Dios lo tenga en su gloria!- la viuda se persigna.

– Como decía, no hay que dejar todos los huevos en una sola canasta.

– ¡Así es hijo!, pero.. ¿No será que la tropa de Gustavo Maas vaya a hacer resistencia?.

– ¡No lo creo madre!, El general Mass es un hombre sensato, a lo mejor para mantener el honor militar dejen en la retaguardia a los grupos de la Sociedad de Voluntarios… ¿La Sociedad de Voluntarios?

– Sí madre, aquellos loquitos que estaban adiestrando en los médanos, ¿los recuerdas?

– ¡Ah sí hijo! los que jugaban a ser soldaditos, como el viejo apestoso de Cinforiano, con ese maldito puro, que le hace parecer una máquina locomotora.

– ¡Madre!, ¡Esos loquitos, no pasan de 160 personas!, así se lo informe al Cónsul Willian Canadá, para que se lo comunicara al Comandante de la flota americana el vicealmirante Frank F. Fletcher, que la toma de Veracruz será como un día de campo. ¡Así que despreocúpese madre, no corremos peligro!

– ¡Qué bueno hijo!, por cierto, ¿Escuchaste que los Aguirre salieron huyendo para su hacienda de Puente Moreno?

– ¡También los Gómez salieron como alma que lleva el diablo desde ayer rumbo a Tejería!- Interrumpe Rosa queriendo participar en la charla.

– ¡Rosa!, ¡Qué muchacha, tan chismosa!- le reclama molesta pero curiosa la Viuda.

– ¡Perdón doña Matilde!, es que ayer me lo platicó Gloria, la cocinera, que también se iban los Iturralde

– ¿Los Iturralde?- Doña Matilde pregunta asombrada- ¿Y esos a dónde?, si no tienen ya en que caerse muertos, sus fincas del Tejar fueron expropiadas desde la época de Juárez, ¡Por traidores!.

– ¿Por traidores?, que casualidad, ¡Ja!- El comentario del joven Jorgito denota sarcasmo.

– ¡Así es hijo!- responde don Jorge, percatándose del sentido del comentario de su hijo- el viejo Iturralde estuvo apoyando al Emperador Maximiliano.

– ¿Pues no mi abuelo prestó una de sus casas al ejército Francés?

La aseveración del joven Jorge, provoca la ira de su padre, un hombre intolerante acostumbrado a la violencia.

– ¡Ey muchacho!, ¡Mucho cuidado cuando menciones a tu abuelo!, ¡No te vaya yo a botar otro diente con mi bastón!.

– ¡Calma, calma hijos!. ¡No Jorgito!, los franceses obligaron a tu abuelo a que los apoyara, como ahora estos americanos a tu padre.

– ¿Cómo ahora?, ¡je!- Nuevamente el joven Jorge hace gala de su sarcasmo al demostrar su incredulidad ante los acontecimientos.

– ¡Sí!- dice don Jorge- El Cónsul Canadá amenazó a los demás cónsules y personas notables del puerto con que la ciudad sería destruida sino la entregábamos pacíficamente.

– ¿Y nosotros vamos a dejar que lo hagan?, ¿Así sin más?

– ¡Hijo!- exclama don Jorge, tratando de contener su ira- eres joven, no entiendes estas cosas de la política, mira como le fue a don Porfirio por no cuadrarse con los yanquis, ahora es Huerta el que va a caer, ¿y qué? ¿Tú crees que los políticos del centro se van a preocupar por nosotros?, ellos tienen sus propios problemas, se están matando entre todos, yo no voy a arriesgar el patrimonio familiar por una locura patriótica sin sentido.

– ¿Locura Patriótica sin sentido? ¿Padre?

Los nuevos cuestionamientos del joven Jorge, hacen perder la paciencia a su padre, quien ofuscado por la ira lo amenaza.

– ¡Mira muchacho!, ¡Ya son muchas tus interpelaciones!, ¡retírate a tus habitaciones inmediatamente!

– ¡Padre!, yo a usted lo respeto pero creo que ya tengo 20 años.

– ¡Aún es usted mi hijo!- exclama don Jorge totalmente desencajado y a punto de los golpes- ¡y yo puedo hasta matarlo si se me da la gana!.

– ¡Por favor hijo cálmate!- exclama preocupada la Viuda- ¡Jorgito por favor retírate a tus habitaciones!, no hagas enojar a tu padre, ¡tú también Rosa!, retírate que no es bueno que te enteres de cosas familiares.

Un tenso silencio se torna en el ambiente, don Jorge de Villa molesto por las críticas de su vástago, alza su bastón en forma amenazadora.

El joven Jorge no se inmuta, por estar acostumbrado a los arranques violentos de su padre, sin embargo Rosa se espanta al percatarse que la escena de violencia que presenciara ante la antipatía de doña Matilde, abuela del muchacho.

– ¡Muchacho!, ¡Es una orden!, empieza a moverte antes de que pierda la poca paciencia que me caracteriza.

La joven Rosa, una muchacha de 16 años, originaria del pueblo de Jamapa, en un acto de valentía se interpone entre padre e hijo, para cubrir al muchacho mientras grita:

– ¡No don Jorge!, ¡Yo ya me lo llevo, ya se va el niño Jorge a su habitación!.

– Sí rosita ya me voy- dice Jorge mientras se arregla el cuello de su camisa.

– Bien, bien, así debe ser ande bese mi mano.

– ¡Sí padre!.

El joven besa la mano de su padre, acto seguido se dirige a la salida, bajando por las escaleras de aquella gran casona.

– ¿A dónde vas muchacho?- grita don Jorge extrañando del comportamiento del su primogénito.

– ¡Me voy padre!, ¡Me voy pero de esta casa a cumplir con mi deber, no como un De Villa, sino como un mexicano, voy con los voluntarios!.

– ¿Estás loco?,-Exclama don Jorge golpeando el piso con su bastón- ¡Ven acá antes de inmediato, deja que sea yo quien te mate a golpes y no los americanos!

– Lo siento padre, no soy de la idea del patriotismo de papel que usted profesa, Dios los bendiga.

Doña Matilde presa de los nervios no acata a entender qué es lo que está pasando en su familia.

– ¡Por Dios! ¿Qué pasa?, ¿Qué está pasando?, ese muchacho se volvió loco, te dije Jorge que no lo dejaras platicar con esa gente de ideas extrañas, debe ser el demonio, debe ser el demonio metido en el fonógrafo ese.

– ¡Jorge! ¡Si das un paso fuera de esta casa, dejarás de llevar mi apellido!

– ¡Quédese con su apellido Padre y con esa hurraca chismosa!.

– ¡Ay, ay por Dios!- grita don Matilde mientras es presa de un ataque de ansiedad- ¡Traigan al cura, Satanás, Satanás se ha metido en ese muchacho!

– ¡Maldito, maldito engendro!, debes tener lo loco de la sangre de tu madre, esa familia de locos! Exclama don Jorge mientras golpea con su bastón los barandales de la escalera.

– ¡Qué bueno que mejor se murió mi madre, al menos ya no tuvo que soportar más golpes y humillaciones!- responde el joven Jorge mientras baja las escaleras- ¡hasta nunca!

– ¡Niño, niño Jorge, espere!

– ¿A dónde vas tú muchacha?, ¡Ve a atender a mi madre, mientras yo mato a este ingrato!.

– ¡Yo me voy con el niño Jorge, porque como dice aquí huele a mierda!

– ¡Rosita, yo no dije eso!- exclama el joven Jorge desde la planta baja.

– ¡Pues no niño Jorge, pero lo pensó y es la verdad, ándele hágase pá un lado viejo rabo verde a ver ahora a quién le pellizca las piernas!- Rosa empuja a don Jorge para bajar por la escaleras.

– ¡Rosa!- Exclama asombrado don Jorge sin saber qué hacer.

– ¡Jorge!, ¡Ay, ay! -grita la viuda- ¡Jorge tráeme algo, un poco de agua, me ahogo!

– ¿Madre?

Rosita y el joven Jorge aprovechan el momento de distracción de don Jorge, para salir de la casa.

La pareja alcanza la calle principal y corren hacia los cuarteles que se encuentran en el sur de la ciudad, para incorporarse a los voluntarios que piden armas y municiones para combatir al invasor.

Mientras don Jorge trata de reanimar a doña Matilde.

– ¿Madre, madre?, ¡Respóndame!.

– ¿Jorgito?, ¡Jorgito! ¿Dónde está Jorgito?

– ¡Madre ese muchacho descarriado tomó rumbo a los cuarteles!.

– ¡Jorge haz algo, tráelo de vuelta, lo van a matar!

Don Jorge, camina hacia la ventana y saliendo al balcón observa a la pareja correr presurosa por la calle principal.

– ¡Jorge, Jorge regresa que tu abuela se muere!- grita don Jorge a la pareja.

Los gritos a la distancia de don Jorge persuaden a Rosita, quien detiene la marcha.

– ¡Ay niño Jorge, espere!, ¿No será que si es cierto que doña Maty se está muriendo?

– ¡No les hagas caso Rosita! Ya conoces a ese par, son unos mentirosos, y prefiero que me peguen un tiro a seguir bajo el yugo tiránico de ese dictador patriarcal que es mi padre.

– ¡Ay niño Jorge! ¡Usted habla ré bonito siempre, como lee tantos libros de amor y esas cosas!.

– ¡Anda Rosita, no voltees y cierra tus oídos a esas hienas con hambre de patria!.

– ¡Muchacho estas perdido, eres una bala perdida!- les grita don Jorge hasta quedar afónico.

La pareja se pierde de vista al llegar a la calle de Ocampo, donde se encuentran los cuarteles.

– ¡Jorge!, ¿Qué pasó con Jorgito?- pregunta doña Matilde preocupada.

– ¡Madre!- sofocado por tanto gritar, don Jorge se sienta pesadamente en el sillón de la estancia- ¡Olvídate de él!, ¡Desde este momento ya no tienes nieto, ni yo tengo hijo!

– ¡Ay no, no!- grita doña Matilde mientras se mece en su silla Tlacotalpeña-

¿Qué va a decir la sociedad?, ¡Ay qué horror!, ¡Qué mancha, qué muchacho tan atolondrado!

– ¡Vamos madre!- don Jorge se levanta y se acerca a su madre- la acompaño a su habitación para que descanse, mientras tanto yo voy al consulado norteamericano para ver cómo van las cosas!.

– ¡No me dejes sola, por favor, no vaya a ser que las cosas no salgan como tú dices!.

– No se preocupe madre, voy a pedirle a Juan el mozo, que venga a estar al pendiente.

– ¡Ay si, mira que esa ingrata de Rosa!, de seguro no dejó nada de comer, y mira que ya es tarde, ¿Qué hora son?

– Están por dar la diez.

