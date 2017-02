5 cosas que NO debes hacer durante el sexo

Agencias /EL DICTAMEN

El sexo es una de esas actividades que entregan grandes satisfacciones, pero a un riesgo mayor de lo anticipado. Puede ser increíble, pero también puede terminar en tragedia.

Y dado que nos preocupamos por tu placer y tu vagina, te compartimos las cosas que, a pesar de brindar mucho placer y orgasmos, también podrían ponerte en riesgo y hasta robarte la vida.

Subestimar el riesgo de una ITS

Creerás que una prueba de tu pareja es más que suficiente para contraer una ITS, pero no lo es. Si tienes sexo sin condón, te pones en riesgo, y seguro lo has leído y escuchado en algún otro lugar, pero la razón por la que lo repito es que ahora debes ser más cuidadosa, pues algunas ITS como la gonorrea, cada vez son más difíciles de tratar ya que se están volviendo resistentes.

Mezclar lubricantes de aceite con condones de látex

No utilizar el lubricante apropiado puede resultar en heridas que podrían llevarte al hospital, especialmente en la zona anal. Con eso dicho, no todo el lubricante es igual. Si vas a usar un condón de látex, NO uses un lubricante de aceite, ya que éste puede lastimar el látex y reducir su efectividad. Y si usas un condón normal, deberías usar un lubricante de agua o silicona.

Meter comida en tu vaginales

Si vas a poner frutas o vegetales dentro de tu vagina, debes saber que pueden quedarse atorados o romperse dentro. Y no serás la única en pensar en hacer esto, pues muchas personas llegan al hospital con cosas atoradas dentro. Si vas a meterle algo a tu vagina o ano, debería ser algo hecho específicamente para esos lugares, como juguetes o un pene.

Presionar a tu pareja en terminar

Concentrarte en el final puede ser malo para tu salud sexual… y para la de tu pareja. A veces simplemente no sucederá, ¡y está bien! Si tu galán no puede terminar, la mejor forma es darle un premio al final de la sesión y tocarlo, excitarlo y animarlo a terminar por su cuenta. Créeme, no necesita estar dentro de ti para llegar al orgasmo, ambos pueden disfrutarlo sin la necesidad de la penetración.

Hacerlo más duro de lo que puedes

Y finalmente: No te pases. Si eres muy vigorosa, terminarás con heridas vaginales. Y tener prácticas muy agresivas no sólo son malas para ti, sino también podrían terminar lastimando el miembro de tu pareja. Evita una penetración rigurosa y ángulos estresantes, si uno de los 2 hace mal las cosas, tu pareja podría terminar con una dolorosa fractura. Mejor llévensela con calma antes de intentar cosas nuevas y si te duele, por menor que sea la herida, ¡deténganse!