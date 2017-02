En boleta electoral 2018 AMLO Presidente, Cuitláhuac Gobernador y Rocío Senadora para votar por MORENA

Los pasos de López por la ruta insurgente, pensión al doble

Ministros ganan 600 mil y ex Presidentes 5 millones al mes

‘La tercera es la vencida’, Veracruz y PAN atizan denuncias

ELIZABETH HERNÁNDEZ/ EL DICTAMEN / ALTO LUCERO DE LA LEALTAD, VERACRUZ (Crónica Exclusiva)

¿Cómo anda del corazón? -le recuerdo su hospitalización por Cardiología-, “más o menos” responde en silencio con un lento movimiento circular de ambas manos, hacia la derecha y a la izquierda, aquí donde su larguísimo discurso corridito de 40 minutos resiste criticar al policía leyenda Fernando Gutiérrez Barrios porque todo le “graban los espías del gobierno, Yunes y el INE”, aunque le cambia nombre al municipio, come con periodista inglés, acusa el cáncer de corruptos que hunden al país y levanta su escudo de honestidad contra la denuncia que le inventa el PAN. Y para votar por MORENA, en la boleta electoral del 2018 van AMLO de Presidente, Cuitláhuac de Gobernador y Rocío Nahle de Senadora. La nota exclusiva de El Dictamen, Decano de la Prensa Nacional. No totol…

Una hora tarde, Día de la Bandera que no mencionaron una sola vez, ante más de 200 simpatizantes, entre ellos Javier López Zavala, ex candidato del PRI -“sigo siendo priísta”- a gobernador de Puebla, comenzó en Jilopetec rumbo a Naolinco el periplo de Andrés Manuel López Obrador, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional que, a 33 grados de temperatura, acabó en medio de sembradíos de mango manila, chayote y malanga en Actopan, sitio donde levantó “el escudo de mi honestidad” contra el invento, denuncia e investigación de Yunes Linares, Margarita Zavala, Felipe Calderón, Ricardo Anaya, Ochoa Reza y hasta la FEPADE” de la PGR, leído boletín oficial.

Una ruta histórica de los insurgentes hasta el puerto de Nautla cuando Guadalupe Victoria acabó con el virreinato español, algo parecido “a la monarquía que Miguel Ángel pretende imponer para heredar el poder a sus dos hijos en Veracruz”, contaría el maestro e ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, diputado federal que votó contra el gasolinazo y donó la mitad de su salario para construir 8 universidades.

3 días después de los pasos de López…

Habla fuerte, reiterativo, largo y tendido, apenas Cuitláhuac le cede el micrófono en los 3 mítines. Sin medidas de seguridad ni guardaespaldas llega desde la capital Xalapa, “¡¿privatizada, OXXO tiene la gasolinera?!”, cuestionaría, junto al hotel NH donde pernoctó. Su joven chofer, de voluminosa barriga, se chivea responder ¿es difícil manejarle la Suburban blanca?, “no, discúlpeme, no, no le gusta que uno se meta”. Tendidas mantas sobre la calle, venden libros, gorras, playeras, sombrillas del partido. Otros reparten banderines y botellitas de agua. No hay acarreo.

Pasan las 11 horas, en acto convocado para las 10. La gente, mayoría mujeres, arriban caminando. Los de a pie, son de la tercera edad, con escasa presencia de jóvenes. Hay 140 sillas colocadas bajo lona. Templete sencillo, de 8 a 10 dirigentes de MORENA, legisladores locales y federales excepto Manuel Huerta Ladrón de Guevara, robusto presidente estatal, pantalón de mezclilla doblado en valencianas y guayabera blanca, el menos aplaudido en aplausómetro de López Obrador, quien soltaba el número de 900 precandidatos a presidentes municipales y síndicos registrados para esta elección de junio.

Aparecen el empresario constructor Ricardo Exhome Zapata en la ciudad y puerto de Veracruz. Investigador de la UV, maestro Pedro Hipólito Rodríguez Guerrero a Xalapa. Ex trabajadores de PEMEX, ingeniero Víctor Manuel Carranza Rosaldo en Coatzacoalcos contra otro ex petrolero del PRI Carlos Vasconcelos Guevara y por el PAN la hija Teresa Arbedina Kim Cansino del entonces cacique priísta Francisco “Pancho” Kim. El ingeniero jubilado Francisco Javier Velázquez Vallejo en Poza Rica, la aguerrida periodista Guadalupe “Lupita” Fuentes Barco a Orizaba, Raúl David Salomón García para Acayucan y Rodolfo Navarrete Roca en Boca del Río. Mínimo, estiman ganar 80 municipios, 10 puntos arriba en votos. La elección pasada triunfaron en 10 de las 12 ciudades más importantes del estado, excepto Veracruz y Boca. Lista extensa y ordenada para el OPLE, anticipados actos de promoción de candidatos del PRD vistos en bardas de la carretera.

Andrés Manuel tiene 63 años y se ve de 63, erguido, sano, vigoroso, incansable. Menos cabello y más cano, notables entradas de calvicie, párpados caídos. Camina normal, diría que hasta lento. No tiene prisa.

“Todavía bateo arriba de 300”, presumiría de buen humor, jugando allá, Ciudad de México, con los paisanos Raúl y Goyo Domínguez de acá, comunidad “La Reforma”.

Atrás quedó la presión alta, su hospitalización en Médica Sur y el infarto al miocardio.

Lo mismo recoge ahora un recado del piso que se agacha para saludar de mano al anciano. Su voz es clara, nítida, ya sin el acento tabasqueño de las “eses” que tanto le parodiaron en televisión.

Gusta repetir, “soy Peje, no lagarto”. Y su credo “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

No es un profeta, tampoco un iluminado ni mesiánico. Es un hombre normal, de carne y hueso, que tiene un enorme poder de liderazgo y fe. Llanamente dice su verdad. Usa un lenguaje coloquial, que entiende la gente, sea con pasaje de la biblia o chiste adaptado de Abel Quezada, cartonista del Excélsior de Julio Scherer García, el único periodista, ya fallecido, que alaba. Los medios de comunicación siguen siendo su punto de quiebre, magnifica sus críticas u omisiones y subestima su apoyo y difusión positivos. Hay un marcado divorcio del político con los periodistas.

En ningún momento se sienta. De piel morena, permanece parado, con los brazos al frente debajo de su cuerpo, entrelazadas sus manos. No tiene mensaje escrito. Improvisa todo.

Viste sencillo, lejos de lujos. Guayabera beige de manga larga y cuello mao, pantalón de algodón azul y zapatos negros marca patito. Suda, saca pañuelo de la bolsa y limpia la frente. Muestra cartera, pequeño monedero como tarjetero, para ironizar que no se acerca a Yunes “porque me roba la cartera”. Partidarios estallan a carcajadas. Manuel Huerta se contiene, aguanta, sonríe, pela los dientes, transforma el rubicundo rostro, enrojecido como camarón.

El gobernador de Veracruz “es corrupto, mediocre y ladrón”. Una y otra vez, repite AMLO. No da tregua ni cuartel: “Duarte y Yunes son lo mismo”.

A Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lo califica de “arbitrario y prepotente”, y agenda defensa de inmigrantes. Censura, siempre censura al régimen presidencial de México. Esta va a ser una República honesta, promete y pone de ejemplo el gobierno de Finlandia. Y compromete, en los 3 municipios, aumentar al doble la pensión universal, “no importa que tengan del IMSS o el ISSSTE”. Los adultos mayores recibirán mil 200 pesos al mes, no cada 2 meses.

Hace cuentas como Pitágoras, calcula a ojo de buen cubero la corrupción en 500 mil millones de pesos por año, 10 por ciento del presupuesto anual de 5 billones de pesos. Ofrece becas de estudios a 300 mil jóvenes y becas de capacitación y trabajo, hasta de 4 mil 500 pesos mensuales, a los 2 millones 300 mil mexicanos que hoy ni estudian ni trabajan.

López Obrador reconoce que lo critican por andar “puebleando”. Justifica que es su forma de romper el control de los medios de comunicación, diario Reforma y Canal de las Estrellas incluidos. Televisa es tema de confrontación abierta en cada plaza pública, precisamente en viernes de despedida de sus principales conductores de noticiarios en la filial Telever, Rogerio Pano Reboredo y Eloisa Massberg, con 25 y 34 años de antigüedad laboral. Aduce que el internet, las redes sociales, representan un mínimo avance de comunicación, apenas del 2 por ciento. Internet gratis para todos lados, ofrece.

Punto crucial en sus 3 discursos del tercer y último día de gira es el “gasolinazo”. Compara precios, más barato el litro de gasolina en Estados Unidos, 11 pesos con 150 refinerías, que en México, 16 pesos, promedio con 6 refinerías, “funcionando al 40 por ciento de su capacidad”. Por ello, argumenta la construcción de una refinería en 2 Bocas, Tabasco, para producir toda la gasolina que consume nuestro país, como lo hace la refinería más grande del mundo en la India. El colmo, Andrés Manuel cita 3 veces que Guatemala, país que no tiene petróleo ni refinería, vende la gasolina más barata que México sin precisar costos. El litro vale 6.1 quetzales, es decir 16.37 pesos. En la República Mexicana el precio máximo establecido para la Magna cuesta 16.54, Premium 18.36 y el Diésel 17.63 pesos.

Su mensaje repite realidades de la corrupción, una creciente y violenta inseguridad pública, la reforma educativa que “va a supervisar y para atrás” y la quebrada economía nacional, cuya deuda creció de 1.7 billones a 5.2 billones con el panista Felipe Calderón y en la actualidad sobrepasa los 9.5 billones de pesos. Números, datos, que confunden hasta a sus asesores y colaboradores, confesaría. Comunica decisiones de gobierno, “para 2018”, derogar la pensión de ex presidentes por 5 millones de pesos mensuales y la de “Ministros alcahuetes de la Corte” de 600 mil pesos al mes, vender toda la flotilla de aviones y helicópteros, bajaría precios de la gasolina y la energía eléctrica y construirá 2 pistas en lugar del nuevo aeropuerto. “Ya falta poco, 17 meses”, contabiliza.

Evidentes los gritos de “presidente, presidente, presidente” para la elección del próximo año, el presidente nacional de MORENA es cuidadoso al máximo de sus aspiraciones presidenciales y evita incurrir en actos anticipados de campaña. “Nunca faltan los del INE que graban todo”. López Obrador mira fijamente, por segundos, a los ojos de la gente que lo escucha bajo el templete, escudriña sus actitudes, cualquier persona puede acercarse a él, tocarlo, abrazarlo, besarlo. No hay vallas. Entre la gente “ve”, lo dice, a periodistas de Yunes que graban todo y a agentes de Gobernación. “No faltan”.

Le regalan una arpa aquí, sede del concurso internacional de arpistas, luego de contar la historia de Ernesto “El Che” Guevara y Fidel Castro Ruz que capturó Gutiérrez Barrios. Apellidos que llevan el nombre de Alto Lucero, tierra de Paquita La del Barrio, “agradecidos por la pavimentación de la carretera”. Le gana la prudencia, tenue su ironía sobre el hombre leyenda, no obstante acaba cambiándole nombre al municipio por el de “Alto Lucero de la Lealtad”.

Trascienden filtraciones grabadas a los dirigentes de su Movimiento en Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama y Ricardo Monreal Ávila, pero no ocupan su tiempo. Ha parado en seco al gobernador Yunes. No presentó ninguna prueba de que Duarte le hubiera dado dinero al Presidente de MORENA, porque Miguel Ángel refirió convenio por 2.5 millones de pesos entregados al Ayuntamiento de Tatahuicapa por el agua de la presa Yuribia en la zona del Uxpanapa para abastecer a Coatzacoalcos, citó una grabación del ex Secretario de Trabajo y Previsión Social Gabriel Deantes Ramos que no menciona a López Obrador y el gobernante habló de una cuñada que ocupó la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Llena la plaza, frente a la iglesia, ha caído la noche, mientras la radio de la camioneta que transporta propaganda suena a todo volumen la canción de Paquita: “3 veces te engañé, 3 veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer”…

Y el Peje va a volver pronto a Actopan, donde a su lado balconeó a María Esther López Callejas, guapa precandidata a alcaldesa. De miércoles a viernes sonaron los pasos de López. Hoy domingo Veracruz ya es un verdadero carnaval.