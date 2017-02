Chochol Jarocho

IGNACIO GÓMEZ BRAVO

Y ahora sí vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que iniciamos FEBRERO, el segundo mes del año, estamos en plenos festejos en honor a la VIRGEN DE LA CANDELARIA, mañana es el gran día, aproveche para disfrutar de esta gran fiesta en TLACOTALPAN con 242 años de tradición, un éxito la MOJIGANGA y la CABALGATA, mañana también la TAMALIZA tradicional, el paseo de la Virgen por el Río de las Mariposas y los encuentros de JARANEROS; sin dudarlo una fiesta tradicional con mucha historia; TLACOTALPAN los recibe con los brazos abiertos, un saludo a la familia VIVES ÍÑIGUEZ,en especial a LOLIS, GUAYIN, CRISTINA, DÉBORAH, CHACHO y CARLTOS, siempre excelentes anfitriones en la POSADA DOÑA LALA… Estuvimos en el cumpleaños número 30 de nuestro buen amigo ROMÁN ACEVEDO GIORGANA, convirtió la ex fábrica de puros la PRUEBA en una verdadero centro de espectáculos CHOCHOLERO, lucía sensacional y ROMÁN ataviado a la última moda de PARÍS; su señor padre y gran amigo del CHOCHOL, DON ROMÁN ACEVEDO, llegó al fiestón en compañía de su esposa ADRIANA ABURTO DE ACEVEDO, con ellos guapísima mi querida INGRID GIORGANA; la encargada de organizar todo fue mi querida MARGARITA PALMEROS, de DIEZ el fiestón; los primeros en llegar MARCO BARQUÍN con su novia ADRIANA CADENA, tres años de feliz relación; VICTORIA YAMASAKI llegó con GERARDO VECI, siempre a la última moda, saludos a sus papis, con ellos HASSIF y NAYIB YAMASAKI RODRÍGUEZ, se la pasaron de lujo; los hermanos ENRIQUE y EDER GÓMEZ ÁLVAREZ disfrutaron de los CHOCHOLES, nos comentó ENRIQUE que el hotel donde trabaja en CANCÚN está en remodelación y que está disfrutando por lo pronto de su familia en estas vacaciones, estuvo también por Europa y EDER feliz en el CANDELABRO CANCÚN, todo marcha muy bien, ya no hay tanto METICHE y lo están dejando trabajar, saludos a mi compa DANIEL NORIEGA, un verdadero guerrero del trabajo y el arte; continuando con el fiestón de ROMY, les diré qué chicas bellísimas en ese CHOCHOLAZO, se destacó SOFÍA DÍAZ quien llegó acompañada del festejado, son solo muy buenos amigos; HORACIO y PATY ACEVEDO DE DÍAZ CEBALLOS llegaron con sus hijos LACHO y PAULINA DÍAZ CEBALLOS ACEVEDO, estuvieron felices, por ahí ARIADNA HERNÁNDEZ e IVONNE DÍAZ, muy guapas; FERNANDA CASTRO, ANA OCEJO y BELÉN VILLARREAL también asistieron y se pasaron una tarde – noche muy agradable, lucían muy bien; GOYO e ISA DÍAZ DE BOLADO llegaron también y aprovecharon para tomarse fotos CHOCHOLERAS en esta ex fábrica de puros que recuerdo con mucho cariño, muchas veces fui con mi mami a visitar a la familia CORRONS, dos señoras de edad muy distinguidas y siempre atentas con mi familia, nunca se me olvidarán los detalles; REGINO FRANCO y su novia PAMELA LÓPEZ ESCALERA DÍAZ estuvieron presentes, una joven muy educada y atenta, se nota la mano de sus papis, no como otras que se sienten de sangre azul y solo causan pena, en fin, ese es otro tema que prefiero no tocar; les diré que CARLITOS ZAMORA asistió, uno de los solteros más codiciados del puerto jarocho, al igual que REMIGIO USCANGA, saludos a RODRIGO BALBÍN, su novia BELÉN MUÑOZ TOBÍAS preciosa; GUSTAVO NACHÓN llegó con su novia GILDA VENTA, sigue estudiando en la capital del país, se les vio muy contentos; BETO y GIORGIO VILLARELLO se la pasaron muy bien, saludos a MANOLO BRAVO, así como a ANDREA GARCÍA LASTRA y ÁNGEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE VELASCO, la preciosa MARTHITA RALERO ALVERDI de las más guapas en este CHOCHOLAZO; JORGE JÁCOME y su esposa VERA CAMIÑA DE JÁCOME asistieron, así como JUAN FIERROS y su novia MONSERRATH DÍAZ, se les ve contentos y enamorados; RAMÓN SEDANO estuvo presente con ARANZAZU LASSO, por ahí MIREN DESCHAMPS, cada vez más bella, estaba con MAYTE HERRERO y MARISOL OBAYA, sin faltar mi querida PAULINA PÉREZ, así como MARIANA BARRÍA con TÁMARA HERCE y MELISSA LAJUD, encantadoras bellezas jarochas y muy arregladitas; el ARQ. JAVIER RUIZ ANITÚA llegó con su esposa CARLA BARQUÍN DE RUIZ, son primos del festejado, saludos a FLAVIO y a MARISOLÍN BARQUÍN DE HERNÁNDEZ, su bebita está preciosa; GABY y CAROLINA LIMÓN se dejaron ver, PACO CALVO presente, así como PAULINA ROSS, REGINA MEJÍA y PAULINA ACEVEDO, bellas las cordobesas; en general un fiestón en honor de nuestro buen amigo ROMÁN, desde aquí muchas felicidades y que cumpla más… Les recuerdo mi correo electrónico es NACHOGO02@HOTMAIL.COM escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradecemos las colaboraciones de RICARDO OLMOS y CARLOS ARMAS, reporteros gráficos exclusivos del CHOCHOL y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… ROGER FEDERER gana el abierto de AUSTRALIA y su grand SLAM número 18 en su historia a los 35 años de edad, dejó en el camino al español RAFAEL NADAL… Un partidazo ganado por suizo en 5 sets… SERENA WILLIAMS en damas es la gran campeona… El 28 de mayo ROLAND GARROS otro gran torneo del tenis… El TIBURÓN para muchos no luciendo en los partidos y para un servidor, vemos un equipo que lucha, que está unido y que estará en la pelea por el título del fútbol mexicano, vemos jugadores de mucha experiencia que tienen talento y lo están demostrando en la cancha, hay que afinar la puntería en los tiros a gol; vimos un TIBURÓN jugar bien en torreón y jugarle al tú por tú al AMÉRICA en el AZTECA, a mi parecer y el de muchos el TIBURÓN merecía algo mejor, pero él hubiera no existe y este fin se presenta en el Pirata, los JAGUARES de CHIAPAS, que vienen de vencer al Toluca y al campeón TIGRES, un partido clave para los escualos será a las 21:30 horas, todo esto en el torneo de liga MX, y ayer el TOLUCA los choriceros visitaron el puerto en la copa MX un excelente partido nos

brindaron… La bella FÁTIMA HERNÁNDEZ BARQUÍN cumplió un añito de vida y se lo festejaron a lo grande sus papis FLAVIO HERNÁNDEZ CHÁZARO y MARISOLÍN BARQUÍN GIORGANA, presentes sus amistades y familiares más allegadas, destacándose los abues FLAVIO HERNÁNDEZ CANO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ, así como LUIS BARQUÍN GÓMEZ e INGRID GIORGANA LOAEZA, sin faltar la bisabuela querida DOÑA NENA MABARAK DE CHÁZARO, un saludo cariñoso y afectuoso a estas queridas familias veracruzanas, aprovecho para saludar a la SRA. NINI MABARAK DE SÁNCHEZ, así como a sus herederos; solo nos resta desearle a FÁTIMA muchas felicidades… Eventazo la edición 65 de MISS UNIVERSO 2016 en FILIPINAS, derroche de tecnología y belleza, 86 participantes y ahora sí excelente conducción de STEVE HARVEY, NB México KRISTAL SILVA un brillante octavo lugar, chicas muy bellas de todo el orbe estuvieron presentes, primeramente MÉXICO estuvo en las 13 semifinalistas con CANADÁ, PERÚ, BRASIL, USA, PANAMÁ, HAITÍ y COLOMBIA, 8 de AMÉRICA; FILIPINAS, THAILANDIA e INDONESIA del continente asiático, FRANCIA de Europa y KENIA del continente africano, un escenario magnífico, llegaban las 9 el top nine famoso y KRISTAL SILVA estaba incluida, el sueño se acercaba aún más; pasaban THAILANDIA y FILIPINAS de Asia aparte el país anfitrión, USA, CANADÁ COLOMBIA, mi favorita HAITÍ y MÉXICO, seguía dominando América; FRANCIA de Europa seguía a la cabeza de las puntuaciones y KENIA una morenaza espectacular; llegaban las 6 finalistas FRANCIA, KENIA, COLOMBIA, FILIPINAS, THAILANDIA y HAITÍ, había una etapa de preguntas y se eligió solo a tres, a las cuales se les hacía la misma pregunta, la segunda finalista ANDREA TOVAR de COLOMBIA, primer finalista RAQUEL PELISSIER de HAITÍ y Miss UNIVERSO 2016 IRIS MITTENAERE DRUART, con 24 años de edad, 1.73cm de estatura, es estudiante de Odontología y modelo de prestigiada marca, le impuso la corona la filipina PÍA WURTZBACH, la segunda Miss Universo para Francia, desde 1953 cuando ganó CRHISTIAN MARTELL no ganaba ese país europeo el concurso, tuvieron que pasar 63 años, enhorabuena; lo que noté raro que la Miss Universo 2015 no portaba ni banda ni corona, cosa rara; vi el certamen en casa de mi compadrito PAUL PIMENTEL y su esposa PERITA, hicieron unas deliciosas carnes asadas con queso fundido, chistorra, ensalada de papás, cebollines y guacamole exquisito todo, acompañado de un ALION 2011 de la ribera del Duero, exquisito, pero lo mejor mis queridas sobrinas COTY, MICHELLE y PAULA, así como DANIELITA, un domingo sensacional, llegaron también VÍCTOR USCANGA SPINOLA con mi querida LAURITA, sus hijas enormes, besos para VICTORIA y ALEJANDRA, están hermosas, ayer comí con ellos en MR KAO, la pasamos de lujo, hoy perita sale rumbo a Puebla a seguir chambeando por esos lares, que sigan los éxitos… Entrega anillo de compromiso JAIME RUIZ MALPICA a su preciosa novia DENISE GRAHAM CRODA, desde aquí muchas felicidades… Preciosa mi querida KAREN COBOS LIMA, el día de hoy engalanando este gran CHOCHOLAZO, le seguimos el conteo de feliz noviazgo con GUAYIN GUTIÉRREZ DE VELASCO se les ve felices y enamorados… ROSARÍN SOUSA una gran anfitriona, aparte muy buen ojo para los certámenes de belleza su favorita era la representante de FRANCIA y ganó, felicidades; REAL MADRID gana y se afianza en el liderato, SEVILLA perdió y BARCELONA, empató y se cuela al segundo sitio… RENATO ALARCÓN GUEVARA es el nuevo presidente del tricolor estatal, enhorabuena y a trabajar fuerte… KARINA MORENO cada vez más guapa en este CHOCHOLAZO; MIKY ANGELO enamorado, le acaba de regalar carrazo del año, felicidades… La gran final de NB MÉXICO el 12 de marzo en la capital del país, las representantes de los Estados se concentrarán a partir del 21 de febrero en la Ciudad de México… El CARNAVAL de VERACRUZ del 22 al 28 de febrero del año en curso, estamos exactamente a 21 días de la gran fiesta de los veracruzanos, enhorabuena para el POLLO PÉREZ FRAGA, será sin dudarlo un buen Carnaval sin el apoyo de Gobierno Estatal… Este sábado 18 de febrero en la Plaza de Toros la CONCORDIA, de Orizaba, VERACRUZ, PABLO HERMOSO de MENDOZA, invita LILIA ABARCA producciones, habrá FORCADOS HIDALGUENSES y QUERETANOS, así como los rejoneadores HORACIO CASAS y LUIS PIMENTEL, sin lugar a dudas un gran cartel; Enhorabuena, habrá sorteo y grupo flamenco taurino a la hora del sorteo… 24 de marzo el desayuno de ex alumnas del PACELLI, será a las 9 am en el hotel HOLIDAY INN Boca del Río… Saludos a PAULINA RODRÍGUEZ REYNA será sin dudarlo una excelente comunicadora… BELEM ÁLVAREZ DE LAJUD felizmente casada con MIGUELÓN LAJUD SERUR y más feliz porque están todos sus hijos en el puerto jarocho, saludos a MIGUELITO y BELEM LAJUD ÁLVAREZ, así como ENRIQUE, ELI y EDER GÓMEZ ÁLVAREZ, se la están pasando de lujo, saludos a MARIMAR ANITÚA DE GÓMEZ, así como sus 2 preciosos herederos… Este sábado 4 de febrero, a las 8:30 horas, se llevará a cabo la toma de protesta de ITZEL JOANNA VELÁZQUEZ ARAGÓN, como secretaria de mujeres del movimiento territorial, estará presente el secretario de este movimiento, el LIC. ALBERTO ESCAMILLA CERÓN y como invitada especial la maestra LAURA ELENA SÁNCHEZ RUIZ-GODOY, sin faltar el LIC. VICENTE RODRÍGUEZ GALLEGOS, representante del comité estatal; gracias a IRENE ARAGÓN por la invitación, se espera la llegada de más de 1000 mujeres, enhorabuena… Un exitazo las Noches de Museo que organiza la Primera Región Naval, desde aquí muchas felicidades y gracias por la invitación a mi querida NATALIA AGUILERA… El 4 de febrero el cumpleaños de GOYO CHEDRAUI, estará el festejo muy CHOCHOLERO… Saludos a TRÁNSITO de BOCA del RÍO, están trabajando muy bien… Vámonos con los cumpleañeros, ayer lo festejaron MARIFER BRAVO ZUGASTI, la bella ARIDAI GALINDO CASANOVA y ADRIANITA HOMS ALONSO, así como ELIZABETH GROSSO; hoy lo estarán cumpliendo RICARDO CUE ECHEVERRÍA; mañana estarán de festejos FABIOLA ÁLVAREZ DE CABADA, BEATRIZ SANSORES DE LAGUNES, MIGUELITO GARCÍA, el diseñador ENRIQUE BARRIOS, la guapa VERÓNICA OCAÑA DE GONZÁLEZ, la diseñadora LUCERO GRAHAM, MARGARITA RUIZ FALCÓN, JULIÁN CAMACHO, así como PATY RODRÍGUEZ DE MUÑIZ; el fin de semana lo cumplirán ALICIA VAILLARD DE BANDERAS, CÉSAR GUILLERMO TORRES, la Lic. en enfermería ROSARIO CASTILLO, así como MABEL GUTIÉRREZ, a todos muchas felicidades… Habrá un tercer papaqui de Carnaval y será en BOCA del RÍO, este sábado 4 de febrero a las 7 de la noche… Saludos especiales para mi querida ALE CAGIGAS, cada vez más bella… Las muestras de apoyo para MÉXICO están a la orden del día… PACO y ALEX LANDO en este puerto jarocho, están muy chambeadores… Muchos jarochos por las VEGAS… Saludos a ROSARIN SOUSA… 17 de febrero la toma de protesta del consejo de egresados de DERECHO de la UCC, el magistrado DR. PEPE SUERO preside este grupo junto con el DR. LUIS ALBERTO MARTÍN CAPISTRÁN, director de la licenciatura de leyes de la mencionada institución, el evento será en el campus TORRENTE VIVER a las 18 horas, estás cordialmente invitado si eres parte de esta importante comunidad… Pregunte por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO, y por hoy se nos acabó el espacio y los CHOCHOLES, pero recuerden el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN Decano de la Prensa Nacional rumbo a los 119 años, y ahora sí, ADIÓS…