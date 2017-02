Jonas Vlogger en El Dictamen

Alvaro Ramos/El Dictamen

Los Jonas Vloggers visitaron el puerto de Veracruz, y en su recorrido por los medios más importantes ofrecieron una entrevista exclusiva para el Decano de la Prensa Nacional.

Mickey, Luis y David nos platicaron acerca de cómo se conocieron y en qué momento decidieron formar la agrupación que hoy está de moda en Youtube.

David: “Yo trabajaba para un periódico en la ciudad de México con un programa web, al acabarse el proyecto me quedé con ganas de seguir haciendo algo en Internet, pero no sabía qué, entonces me topé con un canal que era colaborativo y me dije: se me hace buena onda juntarme con gente, y la primera persona en que pensé fue Luis, pues ya tenía un programa, y pues ya lo conocía, éramos conocidos, quizá no amigos cercanos, pero pensé, posiblemente le puede interesar; recuerdo que le hablé a la 1 de la mañana y le dije: Será que estés despierto, es que quiero hablar contigo para proponerte algo, y me dijo hagamos una junta, pero deberíamos invitar a alguien más, y me dijo, fíjate que conozco a un chico que vive en Mazatlán que lo tengo en Facebook y hace videos, y le contesté, ahhh yo también he visto sus videos y me cae muy bien, hay que escribirle, y le escribí por Inbox, y resultó que al mes el universo conspiro para que Mickey se mudara a la Ciudad de México a estudiar la universidad, !se dio la magia!”.

Con más de 270 mil suscriptores en su canal, ellos nos dieron sus impresiones:

Mickey: Desde el principio el proyecto surgió como algo serio, queríamos algo bien hecho, obviamente no nos imaginamos que llegaríamos a esto que era lo que tanto soñamos; bromeábamos con grabar con Belinda o Danna Paola, y de pronto la teníamos de frente viéndonos con sus ojos azules en su casa; obviamente no nos imaginamos llegar en tan poco tiempo (tenemos 5 años apenas) pero desde el principio si aspiramos a llegar a algo grande.

Para todos aquellos que quieren saber cómo es la persona ideal para cada uno de los Jonas Vloggers, nos dijeron:

David: “Me agarran en curva, yo creo que la otra vez le decía a un amigo que tiene que ser alguien que yo admire, y no porque tenga mucho dinero; yo admiro a la gente que es muy trabajadora o que cree mucho en sus sueños, o es muy aventurera; definitivamente yo no podría salir con alguien que no es arriesgado, que no tiene esta onda que me diga wow, tengo todo que aprender”.

Luis: “Yo estoy muy enamorado”; y aquí fue donde Mickey indicó que Luis tiene novio, y que se nos casa muy pronto. “Sí, me voy a casar, les doy la exclusiva en El Dictamen”

Mickey: Saben, yo al final de cuentas creo que se pueden enlistar las características que deseas que tenga esa persona ideal, pero cuando haces click con alguien, haces click, no hay características; yo creo que está por ahí y te voy a encontrar, ¡Te estoy buscando!”.

Entre los lugares donde se presentarán, después de rotundo éxito que lograron obtener el pasado sábado en Cabaret aquí en el puerto de Veracruz, nos dijeron que el 3 de marzo estarán la sultana del norte, y posiblemente continuarán con algunas ciudades de Sudamérica.