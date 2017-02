Mosaico Dominical

(IGNACIO GÓMEZ BRAVO)

¡QUÉ tal! ¿Cómo están mis queridísimos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto de VERACRUZ y alrededores? Estamos en pleno CARNAVAL, en donde la alegría y el entusiasmo se desborda, pero antes de todo eso visiten nuestra página WWW.ELDICTAMEN.MX manténgase informado de lo que acontece a nuestro alrededor y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @ELDICTAMEN y @NACHOCHOLNEW, aproveche también y descargue nuestra APP de EL DICTAMEN y comience a disfrutar de sus múltiples beneficios, y ahora sí vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que arrancó nuestra máxima fiesta, el CARNAVAL de VERACRUZ, con bombo, platillo y con excelente organización; primeramente con el desfile de los jardines de niños, en donde los pequeñines dan rienda suelta a la alegría y se divierten más que nunca, fueron casi 3,000 niños de 46 planteles educativos, siempre lo he comentado y lo seguiré diciendo, con estas acciones tendremos Carnaval para muchos años más, cabe destacar la presencia de 580 niños pertenecientes al CAIC, Centros de Asistencia Infantil Comunitaria pertenecientes al DIF porteño, que preside y dirige mi querida MARICRUZ BARREDA DE POO, ha estado presente en todos los eventos con su esposo el alcalde RAMÓN PO GIL y sus hijos MARICRUZ, SOFÍA y RAMONCITO, así como por el POLLO PÉREZ FRAGA, Presidente del Comité de CARNAVAL, con su esposa DORITA ROURA y sus hijos LUIS ANTONIO, LUIS ENRIQUE y LUIS FERNANDO, cabe destacar que con escasos recursos se está viendo un gran Carnaval y muy bien organizado, la coordinación con todas las dependencias de 10; la gran fiesta comenzaba, llegaba la hora de la quema del mal humor donde lució el zócalo un lleno sensacional, contando con la presencia de la corte real encabezada por ROSSANA ORTEGA CAMPOS y el PAYASITO ALEGRÍA, con ellos autoridades e invitados especiales, se leía el bando solemne de JUAN CARNAVAL, el encargado el reconocido decimista DON FÉLIX MARTÍNEZ, se quemaba el famoso y odiado MURO de TRUMP, y después todos los asistentes disfrutaron del show de PAVEL ARÁMBULA y TEO GONZÁLEZ, éste último extraordinario, también estuvieron los grupos POP CONEXIÓN, el grupo de salsa TENTACIÓN de MARÍA, MYNOR, la escuela de baile de ISRAEL, así como el equipo de animación de JUAN SANTIAGO, un ambientazo en el Zócalo de VERACRUZ, un primer día de actividades muy movido; llegaría la coronación de los Reyes Infantiles, también se realizó en el Zócalo; MARÍA FERNANDA CESTA LUNA fue coronada por la primera dama del Estado, la SRA. LETY MÁRQUEZ DE YUNES y LANDON SAID MUÑOZ sería coronado por la primera dama del municipio MARICRUZ BARREDA DE POO, también fueron coronadas las princesas DANNA PAULETTE CARMONA BARRÓN y NATALIA MÉNDEZ DÍAZ, así como los princesos SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ y ALEJANDRO GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ, testigo de honor RAMON POO GIL, alcalde porteño, en el espectáculos LUZ ELENA GONZÁLEZ y el IROMAN mexicano BRAULIO LEDEZMA, el lugar lució lleno espectacular, un gusto saludar a MARISOL BAEZA, asuntos corporativos de HEINEKEN México… Les recuerdo mi correo electrónico es NACHOGO02@HOTMAIL.COM escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradecemos las colaboraciones de RICARDO OLMOS y CARLOS ARMAS, reporteros gráficos exclusivos del CHOCHOL, y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… Este próximo 14 de marzo el torneo de BOLICHE organizado por el grupo IMAGEN radio 92.5 FM, este gran evento será en el BOLERAMA VERACRUZ y sin dudarlo será un exitazo, felicidades a mi querida ROSY URETA que está muy activa… Este fin de semana en la ciudad de los camotes PUEBLA fue inaugurado STRIKERS-BOWL ON, felicidades a PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, destacados empresarios veracruzanos y vamos por más; tienen boliche, restaurante, maquinitas, billar y muy buen ambiente, si vas a PUEBLA no dudes en visitarnos… Un éxito rotundo la concentración de NB MÉXICO en la capital del país, muchos cambios para que los amantes de los concursos vibren al igual que las participantes, LUPITA JONES GARAY, directora nacional de este concurso, está al pendiente de todo, sin descuidar el más mínimo detalle; ESTEFANÍA RUIZ ÍÑIGUEZ muy contenta, ha hecho bonita amistad con MICHELLE RODRÍGUEZ BERLANGA, la representante de HIDALGO, también es veracruzana; la semifinal es el 10 de marzo y la gran final el día 12 del mismo mes en TELEVISA San ÁNGEL… Tuvimos bonita reunión en familia para recordar el cumpleaños de mi querida ELSITA, coordinaron todo a la perfección JUAN EDMUNDO y JORGE EMILIO DAGDUG AHUED, todos escribimos bonitos mensajes para ICHI y los amarramos a globos que soltamos al cielo, un momento muy emotivo en donde mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED, así como mi padrino DON JORGE AHUED DOVALI estuvimos presentes; mi querida GORDITA llegó desde la CDMX en donde estuvo muy chambeadora, con ella MEMO MARTÍNEZ, así como KARIME AHUED MALPICA, un gustazo estar con mi adorada KARI, con ella SALME VICTORIA CARLO AHUED, su papá llegó al CHOCHOL, además la NEGRITA GALI, está muy chambeadora y pregúntele por unos collares que están siendo un éxito; BRENDA ROJAS llegó y no paró de bailar, así como ILEANA CRUZ y JAVI GONZÁLEZ, amigo de BETITO VILLARELLO AHUED, GIORGIO presente, mi querida MARÍA EMILIA DAGDUG AHUED y la BEBA VILLARELLO AHUED se reportaron desde Puebla; DOÑA LUCY y el CHATO TOLEDO presentes, los bocadillos de ROCÍO ACOSTA volaron, estaban deliciosos, en general un bonito convivió recordando a mi querida ELSITA… Inauguró PH de Ruiz CORTINES, felicidades a mi compa CHAKISTE DIEZ y socios… Comí con el ARQ. PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO y con su distinguida esposa MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, muy atenta y encantadora apoyando a PACO en su nuevo proyecto rumbo a la alcaldía del puerto jarocho, se inscribió este pasado viernes, saludos a JUAN CARLOS LAZO, siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS, por la noche nos desestrezamos en la Puerta de ALCALÁ en compañía de RAMÓN PINEDA, así como de OMAR DÍAZ y PEPE GÓMEZ DIEGO, por ahí también saludé a FRANK MUÑOZ, TV Azteca viento en popa, lo contrario de TELEVER, se viene la debacle, con fecha 28 de febrero salen de la empresa ROGERIO PANO REBOLLEDO, todo un baluarte en los noticieros de TELEVER, ELOISA MAASBERG COLLINOT, la decano de las conductoras de TELEVISA estuvo en los programas más importantes de esta empresa, dejará sin dudarlo un gran hueco, también deja esta televisora ARACELY BAIZABAL, su noticiero siempre tuvo récord de audiencia, pero eso a los que mandan no les IMPORTA, se desmorona mi querida y admirada TELEVISA VERACRUZ, corre el rumor que también se va el director de VENTAS, el LIC. LALO TOVAR con todo y su palancón de una vicepresidencia de Televisa México, le dicen ADIÓS, veo muy difícil la reestructuración, ojalá, y lo digo en serio, no se vuelva repetidora, con las preciosas instalaciones que tiene es para que estuviéramos produciendo programas al por mayor y preparando talento, en donde era lo fuerte de TELEVER, qué tristeza nos embarga a todos los que de una u otra causa formamos parte de esta empresa en donde más de 20 años trabajó con números negros, ÉRAMOS el cuarto lugar de ventas nacionales y hoy somos CATEGORÍA C, muy por debajo de PUEBLA y GUADALAJARA, estamos al nivel de MEXICALI; la salida del CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ sí afectó a la televisora local y si a eso le sumamos cuando desaparecieron los programas de LILIANA GUTIÉRREZ, JOE DE LARA y PASARELA de donde salieron talentos como ANA DE LA REGUERA, ADRIANA FONSECA, EDUARDO SANTAMARINA, PACO UGALDE, ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA, MARU LEYCEGUI, ELOISA MAASBERG, LILIANA GUTIÉRREZ y CAROLINA BRINGAS, éramos creadores de talento y exportábamos, nunca se recobró el raíting tan importante que teníamos, de 7 de la mañana a 4 de la tarde; en conclusión, algo tenemos que hacer para apoyar nuestra TELEVISORA y lo digo como VERACRUZANO, TELEVER es parte de nuestro entorno, no debe desaparecer, ojalá y en vez de salir gente talentosa, salieran los que desde que llegaron no han hecho nada por la empresa, la verdad no sé si porque no lo saben hacer o simplemente porque no les importa, aquí el que le venga el saco que se lo ponga, porque en los próximos CHOCHOLAZOS daré nombres, aparte al comentárselo a los taxistas, meseros y pueblo en general todos mostraban su consternación, no lo creían, es en verdad una decisión muy fuerte que va traer consecuencias terribles para los que siguen en el CANAL, no se puede ni se debe trabajar con la zozobra, que hoy estás y mañana quién sabe; Dios quiera y no pase a mayores, les mantendremos informados, por lo pronto el 40% de Telever salió despedido después de una visita de JAVIER TEJADO de Televisa MEX, eso sí bien liquidado y cerró esta empresa, plazas como COLIMA y NAYARIT, triste la situación de TELEVISA, la empresa que ERA LÍDER a nivel NACIONAL e INTERNACIONAL, hoy día perdimos CREDIBILIDAD; y una noticia más de nuestro Estado que da pena; como conductores en el noticiero de la mañana entra SERGIO PAVÓN y MERCEDES ESPÍNDOLA, al medio día seguirá CAROLINA OCAMPO y en la noche quedará JULIO MORÁN, les deseamos éxito y mucha entrega, porque el hueco que se hizo es muy grande… Siguen los problemas en el gobierno estatal, el primer mandatario debe ya de poner orden, el pueblo lo pide a GRITOS… Un saludo al regidor ÁNGEL MALDONADO, su esposa guapísima mi querida NADIA PIANA DE MALDONADO, recuperándose de reciente intervención quirúrgica en la rodilla… TOMÁS CARRILLO va por la alcaldía de Cosamaloapan, es visto con buenos ojos en la cuenca del Papaloapan… Saludé caminando por el bule a LUDIVINO REDONDO con LUIS GIL GIL, iban más platicando que corriendo, pero bueno, hay que tirar la polilla por algún lado… El viernes fue la coronación de la reina hermosa ROSSANA ORTEGA CAMPOS, súper accesible y modelando un vestuario digno de una soberana, en verdad impresionantes sus diseños, la coronó el gobernador de VERACRUZ y la soberana coronó al PAYASITO ALEGRÍA, ellos coronaron a sus princesos como marca el protocolo; en el espectáculo MARGARITA la diosa de la cumbia; cabe destacar que el GOBER hizo esperar al público, Corte Real y ex Reyes, dos horas nada más de retraso, no se vale, pero en fin, todo salió muy bien, menos la conducción la VERDAD PÉSIMA, inclusive nombraron a ex Reyes que no fueron, a un servidor nunca me nombraron, la verdad dejaron mucho que desear; un saludo al BUGUI, JIRIBILLA, MONTENEGRO, BEMBÉ, PATO BUZO, CHICO SAMBA, LA PERICATA, MANZANITA, PAPAÍTO, CARIOCA, KALIFAX, NEGROTE y el GUSANO, la pasamos de maravilla, excelente organización; RAMÓN y MARICRUZ disfrutando su último CARNAVAL como autoridades, saludos a las ex Reinas que asistieron CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA, EMILIA LABOURDETTE, KIKIS LÓPEZ CARBALLO, DRA. PATY HERNÁNDEZ OJEDA, ANILÚ ÁLVAREZ, entre otras que siempre están presentes; el sábado el primer desfile de carros alegóricos, lo vi en el palco del alcalde enfrente del hotel Howard Johnson, excelentes las atenciones de RAMÓN y MARICRUZ DE POO, saludos a sus respectivos padres; los carros alegóricos muy bonitos… Impresionante el torneo ABIERTO MEXICANO DE TENIS, tendrá a 6 jugadores del top ten de ATP como NADAL, DJOKOVIC, MILOS RAONIC, MARÍN CILIC, DOMINIC THIEM y DAVID GOFFIN, un cartel impresionante al estilo de los torneos de GRAND SLAM como AUSTRALIA, ROLAND GARROS, WIMBLEDON y el abierto de USA, muy bien por los organizadores… Se avecina algo fuerte en castigos para TIBURONES y TIGRES, han esperado mucho tiempo y seguro el castigo será ejemplar, el PIRATA tiene el récord de más vetos, ojalá y no se ensañen con VERACRUZ… HOY domingo hay dos desfiles, hay muchas posibilidades de trasmitir uno de los desfiles de Carnaval con mi querida ELOISA MAASBERG y con ROGERIO PANO, sería algo único, ojalá se concretara, el comité que preside el POLLO PÉREZ FRAGA nos está dando todo el apoyo y mi compadre MEMO WONG de diez en las trasmisiones; tendríamos como invitadas a Reinas del Carnaval y ex conductoras también… Fuertes declaraciones del Payaso ALEGRÍA como soberano del Carnaval de VERACRUZ, creo que debe disfrutar la fiesta, es muy difícil organizar un evento de esta categoría, no se puede quedar bien con todos y si a eso le sumamos lo que dicen en la Canaco, que ellos ya aportaron al Carnaval con sus impuestos, caray entonces ya aportamos todos, es increíble esa declaración, todo por una feria que se va el 5 de marzo, no puedo creer que no puedan apoyar a VERACRUZ por unos días, LA VORACIDAD es tremenda, el presidente de los comerciantes todavía insulta al pueblo diciendo que es una fiesta de rancho, AGUAS con esas declaraciones RACISTAS, como si en los ranchos o en le pueblos no hicieran FIESTONES, lo invito a visitar Saltabarranca, San Andrés con su mojiganga, Papantla con su festival XANATL y cientos de fiestas de este Estado, por favor nuestro Carnaval tiene FAMA INTERNACIONAL no lo insulten, no lo bloqueen, si no les gusta váyase de vacaciones, pero no afecte, son SOLO unos días, es la máxima fiesta del pueblo VERACRUZANO, solo porque es usted es un directivo de ALCURNIA no se sienta con poder para atacar, utilícelo para el bien y bienestar de VERACRUZ, apoyo al POLLO PÉREZ FRAGA porque yo también fui presidente y se los obstáculos que se enfrenta uno, de por sí el solo CARNAVAL es problemático, no le echen más leña al fuego y dejen trabajar al COMITÉ de CARNAVAL POR FAVOR… Cambiando de tema, hoy REAL MADRID vs VILLARREAL y también ATLÉTICO DE MADRID vs BARCELONA hoy salen chispas en la liga española… FERNANDO ARTEAGA APONTE estará buscando la alcaldía de Veracruz, ya es precandidato, ayer se inscribió… JADE FRAZER, actriz de Televisa, estará por este puerto a partir de mañana a disfrutar por primera vez del Carnaval veracruzano, aprovechará para turistear… Un gusto encontrarme y cenar después de su despedida del noticiero DÍA CON DÍA a ROGERIO PANO con su esposa LUCELDI, así como con la linda LU, con ellos ELOISA MAASBERG DE REMES y su esposo DADIN REMES CABADA, ahora sí va tener a su esposa todo el día; MEMO y ARACELY BAIZABAL DE WONG estuvieron con sus hijos JAVIER y XIMENA WONG BAIZABAL, la pasamos de maravilla, y casi casi componemos el mundo, una agradable cena en el GAUCHO, solo faltó el CHE SILES… CLAUDINE REMES por NEPAL en breve regresará a Barcelona, un encanto de jovencita… Hoy domingo los ÁNGELES AZULES en la MACROPLAZA después del tercer desfile de carros alegóricos, el segundo desfile, el de las 10 am, sale de Veracruz puerto hacia Boca del Río, por la tarde va de BOCA a el puerto jarocho, tome sus precauciones para verlo en donde usted quiera… Felicidades al restaurante AZAFRÁN este próximo jueves 9 de marzo, al medio día, será condecorado con la placa STAR DIAMOND AWARD reconocimiento que otorga the AMERICAN ACADEMY OF HOSPITALITY SCIENCES con sede en la ciudad de Nueva York, por ser una empresa que brinda la más alta en sus productos y excelencia en los servicios, convirtiéndose así en el primer restaurante en el estado de VERACRUZ en recibir esta distinción, desde aquí felicidades para mi amigo el CP. VÍCTOR LÓPEZ GACHUZ, así como a todos sus socios, así como su distinguida esposa mi querida ALE DE LA FUENTE DE LÓPEZ GACHUZ, por ahí estaré CHOCHOLEANDO… Un éxito nuevamente el festival de la GORDA y la PICADA en el popular barrio de la HUACA, enhorabuena… NB MEXICO cambia

fecha la semifinal será 9 de marzo y la gran final SABADO 11 de marzo… Ayer se inscribió TAVO SOUSA ESCAMILLA como precandidato a la alcaldía del puerto de VERACRUZ, lo ven con buenos ojos, estuve presente junto con su familia, besos a ROSARÍN… Los cumpleañeros de ayer MARIANITA PÉREZ, la guapa Sra. PILAR LASTRA BARQUÍN, recordamos siempre con cariño a su esposo GERARDO GIL; CERES DEL BOSQUE estuvo de fiesta; hoy lo están cumpliendo BEATRIZ ÁLVAREZ DE SEDANO, JORGE AHUED, lo festejará en familia; mañana las felicitaciones son para REMEDIOS CUE; pasado mañana el LIC. JAIME TÉLLEZ MARIÉ, así como KATIA FEALDINNI, ex Reina del Carnaval en 1991, así como CARLOS TITO ROMERO, a todos muchas felicidades… HASTA mañana sabremos la sanción o sanciones que dará la LIGA MX por el broncón que ocasionó la porra de TIGRES… Pregunte por los puros HOJA REAL están de CHOCHOLAZO, y por hoy se nos acabó el espacio y los CHOCHOLES, pero recuerden el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN Decano de la Prensa Nacional rumbo a los 119 años, y ahora sí, ADIÓS…