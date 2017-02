POR: Mario E. Durán

RESIDENT EVIL: CAPÍTULO FINAL

Alice siempre fue un clon; así es como debo iniciar por el impacto que me llevé al ser parte de la supuesta última parte de una de las sagas que llamó la atención por encontrarse basada en uno de los videojuegos más importantes de los últimos años, por ser de las pioneras en cine que logró éxito a nivel mundial (aún con las críticas encontradas sobre el último par de capítulos) y por traer como protagonista en cada una de las ahora seis cintas a Milla Jovovich, quien parece haber nacido para interpretar el papel de Alice, quien siempre fue dueña un 50% de aquella corporación que la mantuvo en un ir y venir de violencia, ataques, experimentos y muertos vivientes, y debido a su naturaleza de envejecimiento prematuro, es creada una versión de como esa sería en edad real para tomar justicia de aquellos que planearon la destrucción del mundo, muy al estilo el arca de Noé. Llegó “Resident Evil: Capítulo final” Alice es una de las últimas supervivientes del gran apocalipsis que vive la humanidad desde la primera expansión del Virus T; en la cinta nos encontramos inmediatamente después de los acontecimientos ocurridos en Resident Evil: La Venganza (que es algo que se agradece en la saga por el seguimiento que siempre respetaron). Tras la traición sufrida a su llegada a Washington DC a manos de Albert Wesker (Shawn Roberts), Alice tendrá que volver a Racoon City, es decir, al punto en el que se inició la expansión de este mortífero virus. Allí, la Corporación Umbrella está reuniendo fuerzas antes del ataque final a los últimos supervivientes del apocalipsis, y en una carrera a contrarreloj, tendrá que echar mano de viejos compañeros, además de un nuevo e inesperado aliado, la propia Reina Roja quien por motivos ahora evidentes, decide traicionar a quienes dañaron a su creador, su padre. La aparente última parte de la saga Resident Evil, (lo digo porque el diálogo final de Alice no lo da por hecho) está dirigida por Paul W.S. Anderson y en ella debemos reconocer que el avance de la tecnología le hizo bien, ya que los efectos son sorprendentes, el sonido es potente, llenando aún de mayor emoción las persecuciones y peleas que vemos realizar a los actores muy bien coreografiadas, en especial la protagonista, que lejos de abusar un poco de la cámara lenta, la tensión de conocer la verdad es lo que nos lleva de lleno en una carrera contra el tiempo que desde los primeros minutos, después de la respectiva introducción y con movimientos de cámara a velocidad, sentimos, claro, punto en contra es dicha velocidad que no deja respirar y de pronto los cortes de edición son tan notorios que incomodan, pareciera que les quedo corta la duración de la cinta; pero bueno, así lo hicieron desde el capítulo pasado. Milla Jovovich siempre será recordada por su papel de Alice, y pese a que no del todo me gustó el final (muy forzado), la película cumple con entretener. Complementan el reparto Shawn Roberts, Ali Larter, Iain Glen, Ruby Rose y William Levy, que a duras penas logra tener un par de diálogos y su participación es mínima (20 minutos y enseguida muere).

EL TAMAÑO SI IMPORTA

Llega a las carteleras “El tamaño sí importa” en donde una atípica joven promedio, alejada de los estándares de belleza establecidos por los medios de comunicación, intentará conquistar a su ex jefe, un apuesto y carismático socialité que está acostumbrado a relacionarse con actrices y modelos; un día va a dar a la cárcel y pierde todo, hasta los supuestos amigos que siempre estuvieron a su lado. Esta no es la típica historia de amor, y aun cuando en algunos momentos la película no tiene la fuerza necesaria de una tradicional comedia romántica, el cine mexicano hace su lucha y presenta un buen resultado, que nos hace reír, suspirar y entender que el amor por nosotros mismos debe ser más importante ante todo. El director Rafael Lara, que también incluye a Veracruz como retrato del lugar de origen de su protagonista, tiene como carta fuerte a Vadhir Derbez y Ximena Ayala como su pareja estelar, a quienes si les creemos su amor platónico, pero lejos del papel de Derbez como un inalcanzable personaje que vive de los reflectores y que no tiene sentimientos, termina aprendiendo del papel que interpreta Ayala, la cual de ser el patito feo, se convierte en el cisne encantador, aquí diseñadora de modas que vive alejada de todo el blof de lo que lamentablemente hoy en día está gobernado, el quien es más y quién es menos según su estatus social, y si eres menos no eres aceptado. Y grata sorpresa fue encontrar una de mis canciones favoritas, “Manto estelar” en la voz del propio vocalista de Moenia, quien hace entrar en razón a la protagonista que nunca ha creído en ella, que paga todo por mantener al supuesto hombre de su vida a su lado y que descubre, después de una traición, que las personas jamás cambian. El reparto lo complementan unos muy divertidos Jesús Ochoa, como amante lobo; Mara Escalante en un intento exagerado de una jarocha, pero que nos hace reír, y más personajes que hacen de esta cinta un momento muy agradable, aun cuando su secuencia final llega de golpe y se siente forzada (mal actuada). Y si, el tamaño sí importa, porque el creer que somos lo mejor que le pudo pasar al mundo es lo mejor.

XXX: REACTIVADO

Las cintas de acción nunca han sido mi fuerte, soy de los que piensa que todas son lo mismo y no gozan de guiones importantes; claro, hay las que nos mantienen entretenidos desde los primeros minutos, hasta las que solamente se limitan a presentar más de lo mismo; pero aquí la cuestión es que no puedo ocultar que la adrenalina se siente desde el inicio y esta se mantiene; no es una historia importante, pero al menos como palomera si se destaca. Hablo de “XXX: Reactivado” en donde Xander Cage (Vin Diesel), alias XXX, es un rebelde amante de los deportes extremos que adora romper las normas, y que colabora como agente encubierto del gobierno participando en numerosos episodios de riesgo. Tras un fatídico incidente, motivo por el cual todos le dan por muerto, Cage sale de su exilio auto impuesto y vuelve a la acción de incógnito, acompañado de su agente instructor Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson). En esta ocasión, Cage le seguirá la pista a Xiang (Donnie Yen), un autoritario y peligroso guerrero. Envuelto en una letal conspiración que parece apuntar a las más altas esferas de gobierno del mundo, su aventura será una carrera a contrarreloj para intentar recuperar a toda costa un arma siniestra y al parecer imparable, conocida como La Caja de Pandora. Con música de Reggaeton de fondo, muy al estilo de “Rápidos y Furiosos”, el soundtrack es uno de los atractivos de esta cinta en la que la dosis necesaria de acción está presente, con acrobacias muy bien coreografiadas, secuencias demasiado increíbles y velocidad, pero lejos de ello cumple con su cometido, entretener, mostrar chicas guapas y hombres rudos en lo que es la tercera entrega de la taquillera franquicia, donde D.J. Caruso se pone al cargo de la dirección, y el actor Vin Diesel vuelve a la carga como el actual héroe de acción favorito de todos, quien después de la algo fallida “El último cazador de brujas”, se empeña en seguir dentro de este género para tenerla segura, y lo logra. Al reparto se suman Samuel L. Jackson, Tony Jaa, Nina Dobrev, Donnie Yen y Toni Collette, a quien se me hizo muy raro verla y su papel no del todo creíble, pero qué podemos esperar de una saga de acción, siendo esta una más de la lista que se olvidará rápidamente.