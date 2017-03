¿Qué tiene de malo memorizar?

Lic. Guillermo Ingram

Es bueno que todo se transforme y obviamente se adapte, pues si mal no recuerdo (¿Ven? Me comienza a fallar la memoria) hay por ahí una teoría evolucionista y lo más seguro que sea de Charles Darwin que afirma que frente a un cambio en el medio las especies que no se adaptan sucumben. Y, que bueno haya una nueva reforma educativa en el país y que privilegie el aprendizaje a la memorización. Pero, si también mal no recuerdo, en aquella reforma educativa que se aventó Echeverría hubo críticas a la memorización. Y, no solo en México se critica a la acción de memorizar, en otros países, como los EUA, también han dado en sacar una bola de acciones pedagógicas que verdaderamente no han servido de nada pues ahí tenemos a los gringos más salvajes que nunca. Yyyy, por lo tanto ahí la pregunta del título de la presente “calumnia”: ¿Qué tiene de malo la memorización?

¿CÓMO OPERO TANTO APARATO ELECTRÓNICO SIN POSEER YO MEMORIA?

Yo no le veo nada malo en lo absoluto, al contrario, es una mecánica mental ¡Fabulosa! De no ser por tal actividad mental no se podría operar nada, al menos ahora que todo es digital y que hay que memorizar como mil y tantas operaciones para hacer uso de los dispositivos con los que nos comunicamos ahora ¿A poco no?

CASI DE SALIDA PERO ME TOCÓ LA REFORMA EDUCATIVA DE ECHEVERRÍA

Y miren, a mí ya me tocó parte de la reforma educativa de los tiempos de Echeverría y les puedo decir que tal vez las intenciones fueron muy buenas, pero, los resultados desastrosos. Y muy bien podría decir que solo esa, la de Echeverría ha sido la personificación del éxito pues me tocó en parte a mí (sobre todo en la Universidad y verdaderamente que no funcionó), pero, miren que conocí a personas del sistema educativo de antaño, de prácticamente de principios del siglo XX y ¡Qué bárbaros! ¡Mis respetos! Sabían hasta latín y francés, pues sobre todo en esta última lengua venían los libros del saber de aquel entonces y el latín era obligatorio en virtud a las etimologías y raíces latinas que se usaban en aquel entonces.

¡ERAN UNOS GENIOS QUE SABÍAN TODO Y DE TODO! ELLO GRACIAS A LA PRIVILEGIADA MEMORIA QUE CULTIVARON

Comenzando por Don Juan Malpica Mimendi, que llegó hasta preparatoria pero fue poseedor de un acervo cultural ¡Inmenso! El Dr. Lucas Deschamps ¡Increíblemente sabio!, como todo el resto de la palomilla de Don Juan, Don Arturo Llorente González entre muchos otros ¡Y el sistema bajo el cual ellos aprendieron fue el de la memorización! ¡Y sabían TODO y se acordaban de TODO! Y ya no se diga en materia de gramática española, francesa y latín, amén de que también le hacían al inglés. Y como les digo, TODO memorizado. Y ya no hablemos de obras y sus autores ¡Sabían el nombre de la obra, los detalles de la misma y el autor!

TODO CAMBIO ES BUENO, PERO, NO DEBEMOS OLVIDAR A LA MEMORIA

Por lo tanto, creo se debe de privilegiar la memoria y claro, dar entrada a las nuevas tendencias, pero, memorizar está más que bien. Yo que soy una papa enterrada entre otras cosas ¡En matemáticas, que no quise aprender la raíz cuadrada y menos la cúbica! Se me facilita hacer cuentas porque ¡Memoricé todas las tablas! Y me acuerdo hasta de la famosa “cartilla” que me enseñaron en la escuela de parvulitos. Que al final tenía al arcángel San Miguel matando al demonio. Me acuerdo la maestra nos decía que el demonio representaba a la ignorancia y aprendiéndonos la “cartilla” acribillaríamos al demonio.

SE QUEDAN PERDIDOS EN LA INMENSIDAD Y SIN SABER QUÉ HACER

En cambio, hoy, los integrantes de las nuevas generaciones, si de pronto sucediera alguno de esos cataclismos tremendistas y apocalípticos con que han aterrorizado a la humanidad desde los noventas del siglo pasado, como el de una “tormenta solar” que diera al traste con todo lo electrónico en la Tierra, se quedan ¡Se quedan mudos los chamacones! Pues hasta la más elemental cuenta de suma o resta ¡La deben realizar en su celular! ¿Por qué? Porque lo único que han memorizado es cómo usar ese artefacto y sin él se encuentran más que perdidos.

Pero en fin, no me opongo en lo absoluto al avance en ningún aspecto ¡Mucho menos en el saber!, pero, la memoria no tiene nada de malo, al contrario, gracias a ella hasta nos acordamos de la gente que nos cae mal ¿A poco no?

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo:losbuenosdias@gmail.com