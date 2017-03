“Pichy” Erbes sorprendido por estar separado

Julio Mora Olivo / El Dictamen



Cristian “Pichy” Erbes mediocamista argentino de los Tiburones Rojos de Veracruz, quien fue separado junto con otros 10 jugadores para entrenar apartados del primer equipo, ahora trabaja con el equipo Sub-20, a lo que se dice sorprendido, por el trato y por la manera que les avisaron tal situación, pues por un mensaje de whats app se enteraron del tema, que no entrenarían ya con el primer equipo, tal y como lo publicó El Dictamen.

“La recuperación va bien, el médico que me operó me dio el alta hace un mees aproximadamente, después tiuve un episodio en el cual se me inflamó la rodilla por hacer trabajos quizás de más, pero tres días y el médico del club también medio el alta, ya estoy haciendo fubol y la verdad que estoy muy bien. La rodilla se tiene que ir acomodando con los trabajos, el sábado hice futbol, ayer hice futbol y la rodilla respondió muy bien”.

El jugador ya trabaja al parejo del plantel, esperaba alguna oportunidad de ser tomado en cuenta, pero esto nunca pasó, “es algo que no nos esperábamos, yo al menos quizás, cuando estaba en Argentina me pidieron volver y ahora me encuentro con esta separación que lo hacen a mitad de un campeonato, es todo muy raro, los chicos la verdad que no estamos bien, apoyando al grupo, con esperanzas de jugar y de pronto que nos hayan apartado así no entendemos el motivo tampoco, nos mandaron un mensaje por whats app diciendo que no nos presentaramos, no sé, cosas que pasan en este club nada más, pero acá estamos entrenando todos los días y obviamente poniéndole la mejor onda”.

Dijo que “solamente entrené y poco a poco que era la previsto desde que llegué, y ni siquiera me pude mostrar como para que digan que no pude aportar nada, me dieron el alta hace poquito y ahora nos encontramos con esto que nos separaron”.

“Duele, porque uno lo que más quiere es jugar, más en la situación que está el equipo, que no gana, que no saca los tres puntos, y quizás uno desde afuera puede apotar otra cosa y encontrarte con esto si causa malestar. Yo vine con la expectativa de jugar, uno toma decisionees que quizás no le va bien, pero no me arrepiento, aunque duele, porque no hay una explicación lógica, imagináte vos encontrate un domingo con un mensaje que al otro día no te presentás con el equipo sin dar unaa explicación”, finalizó.

Los otros jugadores separados son el argentino Agustín Vuletich, el uruguayo Rafael Acosta, los colombianos Carlos Ibarguen, José Leudo, Luis Díaz. así como los mexicanos Juan Carlos Mosqueda, Edgar Andrade, Darvin Chávez, Daniel Bartolotta y Jonathan Levin.