McDonald’s tuitea insulto a Trump; cuenta “fue hackeada”, afirman

Agencias / EL DICTAMEN

La cuenta oficial de Twitter de McDonald’s mostraba este jueves por la mañana una mensaje en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde lo calificaba de ser una “repugnante excusa de un presidente”.

“Donald Trump eres una asquerosa excusa de un presidente y nos encantaría tener a Barack Obama de vuelta. Además tienes manos diminutas”, se leyó en el mensaje que minutos después fue eliminado.

Posteriormente McDonald’s colocó otro tweet en donde aclaró que su cuenta fue “hackeada”:

“Twitter nos notificó que nuestra cuenta estaba comprometida… Eliminamos el tweet, recuperamos nuestra cuenta y ahora estamos investigando esto”.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.

— McDonald's (@McDonaldsCorp) March 16, 2017