Critica Osorio Chong a quienes “no creen en las instituciones”

(El Dictamen/Agencias)

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, criticó a quienes no creen en las instituciones del país, como las Fuerzas Armadas o la Policía Federal, que aún sin corresponderles, realizan funciones de seguridad en varias partes del país.

“Mando el mensaje a quienes no creen en las instituciones, a quienes no creen en ellas y las denostan, a quienes dicen que no es posible que actúen así nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Federal porque eran jóvenes, porque era por necesidad.

“Seguramente ese y otros personajes no ven las armas con las que los enfrentan, no están ahí en el territorio viviendo un momento complejo de un enfrentamiento y seguramente no conocen a las familias de los que han lastimado estos criminales”, dijo.

Osorio Chong estuvo en Coacalco, acompañado del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, donde entregó mil 500 créditos personales y 229 créditos hipotecarios a miembros de la Policía Federal.

“Vamos a seguir con el proceso porque creemos en la Policía Federal, porque es una de las grandes instituciones que tiene el Estado, la Policía Federal junto con nuestras Fuerzas Armadas, están preparadas para servir a la nación. Están haciendo acciones, incluso, ustedes militares y marinos, acciones que no les corresponden, acciones como ir a los municipios y ser policía municipal, tomar las funciones que no les corresponden ante la inacción de algunos ámbitos de gobierno municipal o estatal.

“Ustedes junto con nuestras Fuerzas Armadas no han puesto peros, han puesto decisión firmeza, ganas de trabajar por su país. Ustedes saben los riesgos pero decidieron ser policías federales, mujeres y hombres igual que nuestras fuerzas armadas. Por eso digo que habré de defender a esta institución”, expresó.

El encargado de la política interna del país señaló que los integrantes de los cuerpos de seguridad también son ciudadanos mexicanos.

“Por eso no me voy a cansar de defender a nuestras instituciones, a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Federal. Aquí hay, y también se le olvida a quienes nos denostan, que son mujeres y hombres que son mexicanos, han de creer que vienen de otros lados, son mexicanos y mexicanas que decidieron servir a su país protegiendo a las y los mexicanos, por eso no me cansaré de decir que me siento muy orgulloso como secretario de Gobernación de lo que es nuestra Policía Federal”.

En tanto, el gobernador Eruviel Ávila Villegas, convocó a la sociedad a respetar a las fuerzas policiacas.

“Qué fácil es criticar los temas de seguridad cuando se presentan en alguna región o municipio o estado, que fácil es hacerlo desde el espacio de una cámara de televisión, o a través de un spot, yo convoco a todos los candidatos, candidatas a que cerremos filas que no saquen raja política de un tema tan sensible como lo es la seguridad pública”, mencionó.