Piden Fiscal Anticorrupción sin “cola que le pisen”

Jacqueline Peschard Mariscal presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidió al Senado de la República elegir a un Fiscal Anticorrupción sin “ninguna cola que le pisen” e “impecable”.

Al participar en una reunión con los integrantes del Caucus Legislativos, Peschard Mariscal explicó que el próximo 4 de abril se va a instalar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y no habrá ninguna complicación si el Senado de la República decide posponer el nombramiento del Fiscal en la materia.

Destacó que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, ya consultaron con sus abogados, y coincidieron en que si no hay Fiscal Anticorrupción el responsable sería el procurador General de la República, pues el fiscal dependería de la PGR.

“Nosotros no tenemos nada que ver con el proceso de selección del fiscal Anticorrupción, no está en nuestra competencia, lo que sí hemos dicho es que tiene que ser un perfil de alguien que no tenga, realmente ninguna cola que le pisen, lo estoy diciendo coloquialmente, es decir, alguien que sea impecable y nos dé un pasado que no pueda reclamársele, que haya tenido algún tipo de mala actuación, para nosotros es muy importante el perfil y el procedimiento, sí los senadores finalmente deciden que aplazan el nombramiento del fiscal anticorrupción porque quieren hacer la reforma al 102, o porque solamente quieren reformar el transitorio, realmente nosotros tenemos opiniones, pero no nos toca intervenir en eso”, destacó Peschard.

En este encuentro, la ex comisionada presidenta del IFAI comentó que para los próximos seis meses el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un presupuesto de aproximadamente 147 millones de pesos, pero no se han reunido con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade porque prefieren que llegue el mes de julio, cuando ya estén todos los lugares ocupados del SNA.

“A mí no me preocupa el presupuesto de este año, me preocupa más el presupuesto del año entrante, porque este es realmente para instalar y nombrar a funcionarios fuertes. Nosotros creemos que sí podemos, a partir de un diseño que debe tener la secretaría Ejecutiva, entonces hacer un cálculo para ir con el secretario de Hacienda y decirle: ‘necesitamos tal presupuesto’, no lo que buenamente nos quieran dar, sino lo que necesita en función de un cálculo establecido”, agregó.

Aceptó que hay riesgos en la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción y mencionó que hay una preocupación al interior del Comité de Participación Ciudadana porque se está justificando la no entrega de información por la protección de los datos personales como lo fue la lista de los servidores públicos sancionados.