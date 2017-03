Veracruz 1914 (Capítulo II)

CAPITULO II

El viento del norte empieza a soplar con mayor intensidad. En el puerto de la ciudad de Veracruz, las olas revientan en los muros del malecón y las gaviotas realizan arriesgadas maniobras para mantenerse en el aire.

A mitad del puerto, se encuentran anclados varios buques de guerra de naciones extranjeras: El “Carlos V” de España, el “Dresden” Alemán, el “Essex” del Imperio.

Británico y de manera sospechosa cubriendo la entrada a la bahía artificial, el acorazado “Florida” y el buque transporte “Prairie” de nacionalidad norteamericana.

Uno de los buques de guerra más modernos de la armada de los Estados Unidos es el acorazado “Florida”.

Desde su puente de mando el conocido y respetado Contralmirante Frank Friday

Fletcher, observaba con sus prismáticos los movimientos de buques y personas en el muelle jarocho.

Frank Friday Fletcher es un militar de carrera, de 59 años de edad, gran estratega y estudioso del arte de la guerra, en particular de las modernas armas como los “torpedos”, acerca de los cuales había escrito un manual de operaciones.

Esta mañana del 21 de abril de 1914, se hace acompañar de su Jefe de Estado

Mayor el capitán H.P. Huse y del comandante del acorazado “Florida” el capitán

Willian Rush.

– Capitán Rush- pregunta Fletcher sin dejar de observar con sus prismáticos-,

¿Alguna noticia de Washington?

– ¡No comandante!, El último radiograma, se recibió a las 8.00 a.m. con las órdenes que usted ya posee.

Fletcher mete sus manos en la bolsa de su uniforme y saca un pedazo de papel.

– Sí, la orden es muy clara:

“Apodérese de la aduana. No permita que los pertrechos de guerra sean entregados al gobierno de Huerta o a cualquier otra facción”.

– Bien, si no queremos una guerra con el Imperio Alemán, entonces debemos capturar la aduana, la estación del ferrocarril, el telégrafo y la central eléctrica, como primer objetivo.

– ¡Sí señor!- contesta el Capitán Rush.

Fletcher, vuelve a enfocar sus prismáticos, pero ahora los dirige hacia el castillo de

San Juan de Ulúa.

– Me preocupa el castillo de San Juan de Ulúa.

– No hay de qué preocuparse Señor, ¡Sus cañones son dignos de un museo!

– ¡No Capitán Rush!, No son los cañones lo que me preocupa, me intriga si su estación de torpedos es operativa.

– Según los informes tienen años que no hacen prácticas.

– ¡Huse!

– ¡Señor!

– Comuníquese con el Capitán Stickn del Praire, que envié un parlamentario a Ulúa, con el siguiente ultimátum: ¡Si nos atacan, no dejaremos piedra sobre piedra!.

– ¡Sí señor!

– ¿Qué noticias hay de la Flotas del Vicealmirante Charles T. Badger y de

Henry T. Mayo?

– No nos responden aún- responde Huse preocupado- ese es el problema con esos buques, su sistema de comunicación es terrible.

– ¡Rush! ¿De qué fuerzas dispone Badger?

– De siete acorazados, cuatro transportes, algunos cruceros y una flotilla de destructores, creo que deberíamos esperarlos.

– ¡No Capitán Rush!- La proposición altera a Fletcher, quien dejando de mirar con sus prismáticos voltea a dirigirse al capitán Rush mientras señala al cielo- Estos nubarrones y la intensidad del viento indican que el tiempo va a empeorar y nos complicaría el desembarco. ¡Huse!, ¿Habló usted con el cónsul William Canadá?

– ¡Señor!, Como usted instruyó hace una hora tuvimos una reunión en el consulado.

– ¿Y?- cuestiona Fletcher volviendo a tomar sus prismáticos.

– El Cónsul nos proporcionará apoyo logístico desde el edificio del consulado, que se encuentra cerca del muelle. En la reunión tuve la oportunidad de saludar a otros cónsules y personas notables de la ciudad que ven con agrado nuestra intervención, además contamos con agentes encubiertos que ya están operando en la ciudad.

– No confió en los espías- dice Fletcher en tono burlón sin dejar de mirar hacia el muelle.

– También le hice conocer el ultimátum para el Comandante de la Plaza…

– ¿Y qué le dijo?

– Que esperaría a que los cónsules pusieran a resguardo a sus familiares y nacionales y que entonces se comunicaría con él, pero me aseguró que no veía que fuera gran problema, que de hecho nos auguraba un éxito rotundo.

– No esté tan seguro Huse, no esté tan seguro, ¿Acaso ya ha leído acerca de la historia de este país?- Pregunta Fletcher mientras coloca los prismáticos en una mesa de metal y se coloca sus anteojos para observar a Huse.

– ¡No Señor!

– ¡Pues debería! esta gente, se le conoce como “jarochos”, son belicosos, muy parecidos a los “Boxer” que combatimos en China- interviene el capitán Rush.

– ¡Huse!- grita Fletcher, mirando fijamente a Huse a través de sus anteojos que parecen acentuar la mirada penetrante del vicealmirante- ¡Tome nota!:

¡Envié un telegrama al capitán del Utah!, que deje en paz al “Ipiranga”, que de inmediato se una a nuestras fuerzas en la bahía, con los alemanes mejor ni comprometerse.

El acorazado americano “Utah” asechaba fuera del puerto, con instrucciones de persuadir al capitán del vapor alemán “Ipiranga”, para que no atracara en el muelle.

¿El motivo? El vapor “Ipiranga” transportaba un importante cargamento de miles de armas y de municiones para el gobierno usurpador del general Victoriano

Huerta.

– ¡Sí señor!

– También comuníquese con el cónsul William Canadá, que despejen el muelle los barcos de pasajeros. Los ciudadanos que no llegaron a tiempo deberán refugiarse en los consulados. Indíquele que comunique a cada cónsul que coloquen la bandera de sus respectivos países en lugares visibles, para identificarlos en caso de que tengamos que usar los cañones.

– ¡Sí Señor!

– También quiero saber qué pasa con el Essex, sigue anclado frente a Ulúa, ¿porque no se ha quitado?, se lo pedí al Almirante Cradock.

– Sir Christopher Cradock, pidió hablar con usted, está muy molesto porque usted quedó de informarle con tiempo de nuestras operaciones militares interviene el Capitán Rush.

– ¡Eso ingleses, todavía creen que somos sus colonos!, ¡No capitán!, aunque

Cradock sea muy Sir, tiene que quitarse de la zona de fuego.

Capitán Rush, ¿Dónde está el teniente del que me habló?

– ¿El teniente John Keaton?, buen elemento, se encuentra en cubierta.

– ¡Eso lo veremos!, le voy a encargar su primer misión. ¡Huse!, Convoque a los capitanes del Praire y del Utah, los quiero aquí en una hora, para comenzar con la operación.

– ¡De Inmediato!

– Capitán Rush haga venir a mi presencia al famoso teniente Keaton.

– ¡Sí señor!

El Capitán Rush sale de inmediato del puente de mando, mientras Fletcher vuelve a tomar sus prismáticos para observar el movimiento en los muelles, percatándose que los cruceros de España, Inglaterra y Alemania, siguen anclados en sus mismas posiciones.

– ¡Maldición! – dice en voz baja- Si el Essex no se mueve, me dificultará las maniobras de ataque, espero que su capitán entienda la importancia de esta operación.

El sonido de una puerta de metal interrumpe el soliloquio de Fletcher.

– ¡Comandante!, el teniente John Keaton.

– Ah, bien, bien, adelante teniente, por favor Capitán déjenos solos.

– ¡Sí señor!.

– ¿Así que usted es el famoso teniente Keaton?- cuestiona Fletcher con un tono sarcástico.

El teniente Keaton, no es realmente un militar. Joven académico de 30 años de edad, que se había desempeñado como arqueólogo en diversos países de Europa, y que por sus amplios conocimientos, fue seleccionado por los servicios especiales del departamento de marina de los Estados Unidos.

De porte sereno, estatura media y complexión atlética, Keaton podía ser considerado como un mozo apuesto y carismático.

– ¡A sus órdenes señor!- Keaton hace el saludo militar y golpea fuertemente los tacones de su botas en un gesto teatral.

– Teniente seré breve, su hoja de servicio no me dice nada, como usted comprenderá mis hombres son curtidos veteranos de la guerra contra los españoles, han peleado en China y en Panamá.

De la mesa de metal donde están los prismáticos y los mapas de operaciones,

Fletcher toma un folder delgado y sus anteojos.

¡Veamos! – dice Fletcher mientras ojea la única hoja de aquel folder – John Henrry Keaton, Infantería de marina, segundo regimiento, U.S.S. Florida.

Nacido el 20 de agosto de 1884, en Boston, Honores en Harvard, trabajos de arqueología en Roma, Grecia y Siria, premios por jugar al tiro al blanco…

– ¡No son juego señor! – interrumpe Keaton- ¡Son competencia, soy el mejor tirando al blanco a más de 300 metros!.

– ¡No me interrumpa Teniente! – Fletcher azota la mesa con su puño y sigue leyendo- Estudios latinoamericanos, estudios sobre México, conferencias, pariente más cercano Ana Keaton (madre) Boston, en conclusión: ¡Un ratón de biblioteca!- Fletcher arroja el Folder sobre la mesa.

– ¡Señor!

– Sí, sí, entiendo que es usted, cómo lo diríamos- se pregunta Fletcher mientras vuelve a tomar los prismáticos y se dirige a observar el muelle.

– Responsable de inteligencia ante el departamento de Marina.

– ¡Yo lo veo como un vulgar espía Keaton!- dice Fletcher sin la menor consideración.

– ¿Señor?

– Bien, eso es lo que yo veo, pero en fin, dada su cercanía y parentesco con el alto mando en Washington he recibido instrucciones precisas del Departamento de Marina, para darle todas las facilidades para realizar su trabajo.

– ¡Gracias señor!

– Pero no se emocione teniente, insisto… a mí en lo personal no me gustan los espías, entenderá mi desconfianza hacia su persona, así que tenga mucho cuidado en entrometerse en mis órdenes de operación.

¿Entendido?

– ¡Sí señor!- Keaton nuevamente hace un saludo militar muy dramático para el adusto Fletcher y agrega- lo mantendré informado de mis actividades.

– Gracias Teniente- dice Fletcher mirando por sus prismáticos sin observar a Keaton- aunque yo sé que no será así, pero insisto, tenga cuidado en no meterse en mi camino, ¿Entendido?

– ¡Sí señor!

– Bien, bien Teniente, entenderá que esta charla nunca tuvo lugar.

– ¡Así es Comandante!

– Bien, entonces aguarde en cubierta, en una hora nos reuniremos con los capitanes y oficiales responsables de la operación, usted quedará a cargo de un escuadrón que protegerá nuestro consulado, desde donde podrá seguir trabajando.

– ¡Entendido señor!

– ¡Puede retirarse!.

– ¡Sí señor!

Mientras estos preparativos de invasión continuaban su marcha, sin conocer el peligro que corrían, algunos trabajadores del muelle continúan con su faena.

Un tren procedente de la ciudad de México, había arribado a la ciudad por la mañana, trayendo algunas familias americanas que buscaban refugio en dos buques de pasajeros fletados por el vicealmirante Frank Fletcher ante la inminente ruptura de hostilidades entre las partes.

Cosme y Anselmo, son dos jóvenes estibadores del muelle. Observan curiosos desde una bodega cómo los recién llegados de manera nerviosa se apresuran a abordar los buques de pasajeros “México” y “Esperanza”.

Cosme es originario del pueblo de Medellín, un muchacho sano y aficionado a la natación, mientras que Anselmo, proviene de un pueblo cerca de Tlacotalpan y es todo lo contrario, flojo y recientemente había adquirido un mal vicio.

– ¿Tu qué crees Chemo, que si van a bajar los gringos?- pregunta nervioso

Cosme.

– ¿Los que? -pregunta Chemo mientras da una gran inhalada a su cigarro de mariguana.

– ¡Los Yanquis!

– ¿Por qué les dices Gringos?- pregunta el vicioso mientras exhala su humo.

– Escuché que así les decía el Licenciado Prado.

– ¡Ashis, ashis!- dice Chemo lanzando sendas bocanadas del apestoso vicio, ¿y por qué les dice así?

– Según entendí, que porque antes a los que no hablaban español allá en Europa, les decían que hablaban en griego, y pues poco a poco se fue quedando así, de griego a gringo.

– ¡Ashis, ashis!, o sea es cuando no te hablan en cristiano…

– ¡Ándale!, estos son Gringos, porque no hablan cristiano. ¿Oye Chemo, no se te hace muy temprano para estar fumando esa hierba?

– ¡Ashis, ashis!, es mi desayuno compadrito- aspira profundamente- ¡Mira Compa, precisamente ahí viene don Prado.

– ¿El licenciado Prado?, qué raro.

Los dos jóvenes se apresuran a interceptar al Licenciado José Luis Prado y Argumedo, que además de ser un ilustre políglota y poeta es Secretario del Cabildo.

– ¡Licenciado Prado!- Grita Anselmo a un distraído Prado.

– ¡Ay muchacho, me vas a matar de un susto!

– Perdón por la sorpresa, pero es que estamos aquí nomás viéndonos las caras, no sabemos qué hacer, desde hace una hora que Fabián nuestro capataz se nos perdió de vista y es la hora que no regresa.

– ¡Muchachos, muchachos váyanse a su casa pronto!- les dice Prado de manera nerviosa y en voz baja- hay peligro un latente de una conflagración a gran escala!.

– ¿Una qué?-pregunta Anselmo curioso.

– ¡Una guerra, muchacho!- el poeta alza los brazos de manera teatral.

– ¡Ah, ahora sí le entendí!, pensé que hablaba en gringo.

– ¿De qué hablas muchacho?

– Nada, nada licenciado, le explicaba a Anselmo lo que usted me dijo de los gringos- interviene Cosme, tratando de justificar a su vicioso amigo.

– Bueno, pues precisamente, esos gringos no tardan en bajar. Por órdenes alcalde voy raudo para recinto de Cabildo, para proteger importantes documentos y resguardarlos.

– ¿Cerrarán la Alcaldía?- pregunta Cosme asombrado.

– ¡Todo, hijo, la aduana, el correo y el telégrafo también!

– ¡Ashis, ashis!, ¿y ahora?- cuestiona Anselmo mientras aspira profundamente su cigarro.

– ¡Vayan a sus casas!, bueno, si no tienen a donde ir, puedo hospedarlos con agrado en la mía, siempre es bueno contar con la compañía de dos mancebos tan agraciados como ustedes.

– ¡Ashis, ashis!, – vuelve a aspirar profundamente Anselmo y pregunta ¿eso es gringo o es jotería?

– ¡Muchacho, más respeto!- Exclama el señor Prado molesto por el atrevimiento de aquel muchacho vicioso.

– Usted dispense a mi compadre- interviene Cosme haciendo a un lado a Anselmo- , ya sabe, a veces fuma mucho “petate”.

– Bueno, pues ustedes, sabrán qué hacer, yo me retiro, pues los rayos de Marte no tardan en hacerse presentes.

– ¿Qué va a llover?- pregunta Anselmo.

– Más o menos hijo, más o menos, ¡Solo que será plomo!.

– ¿Balas? ¡Ashis, ashis!, no pues, mejor sí nos vamos.

– ¡Dios los guarde hermosos efebos!.

Presuroso el Licenciado Prado, continúa su camino, perdiéndose de vista entre las bodegas de la aduana, dejando perplejos a los dos muchachos.

– ¿Y ahora, que hacemos Chemo?

– ¡Ashis, ashis!- dando otra gran aspirada- ¿y me preguntas a mí?, pues no sé.

– Mira Anselmo hay viene “Masa Fina”.

Procedente de la zona de ferrocarriles se observa venir por el muelle al cubano apodado “Masa Fina”, un negrito atolondrado, de oficio garrotero, muy conocido en la zona del muelle por sus ocurrencias y buen humor.

Como es su costumbre “Masa Fina” va cantando una alegre y pegajosa canción mientras en su caminar combina algunos graciosos quiebres de cadera y hombros.

– En cuanto suena el bongó, el cuanto suena el bongó, todo mundo se emociona.. El Abakuá qué bonito é..

– ¡Ey Masa Fina!, ¿A dónde vas negro?- Le grita Cosme.

– ¡Caballero!- Exclama el negrito- “Masa Fina” viene a ofrecé su selvició.

– ¿A los gringos?- comenta Anselmo con sarcasmo.

– Ná que gringo ni que Ná, “Masa Fina” se va a ganar unos pejos, polque ve que aquí se necesita ayudá, allá en la telminal no hay ná.

– ¿Cómo que no hay nada en la terminal?

– ¡Ná caballero, Ná de Ná, el último tlen fue este que trajo a los yanquis, y como no veo movimiento por allá, mejol vengo acá, pá subir petacas. ¿Y ustedes? ¿Qué no hay balcos pá descalgal?

– Pues debería, anoche nos dijeron que llegaba temprano un buque con carga importante- le dice Cosme apesumbrado.

– ¡Pero nomás naranjas!- exclama Anselmo mientras aspira- aquí estamos viendo pasar las moscas.

– ¡Caballero, tú la mosca té la fumá, echa tu vapol del mal pá otro laó!, que ira que “Masa Fina” ya está viendo a Babalú, nomás de olelte- exclama el negrito mientras hace muecas.

– ¡Otro que habla gringo!- dice Anselmo mientras lanza otra bocanada.

– ¡Con esa yelba tú habla hata Congo caballero!

– ¡ja, ja, que con tus ocurrencias “Masa Fina”!- ríe Cosme.

– Bueno caballeros, ustedes dispensen pero Masa Fina, va por unos pejos, porque hoy hay Guaguaco en la Huaca. ¡Jentleman!, ¡Caballero!, ¡Masa Fina puede ayudal con sus valijas!, ¡Madame!, ¡Señorita!.

El negrito Masa Fina se pierde entre la multitud que camina aprisa para poder abordar uno de los dos barcos de refugio.

– Mira Chemo, ahí viene el Dr. Antonio Espinoza.

– ¿Quién es?

– Es un Doctor de aquí del puerto muy bueno, además es profesor de gringo en la Escuela Naval.

– ¡Ashis, ashis!, ¿también se va de la ciudad?.

– No creo, parece ser que está acompañando a una familia de gringos, creo que mejor nos quedamos aquí a vigilar, para poder avisar a la comandancia cuando ocurra algo.

– ¡Ashis, ashis! bueno, pues mientras dale un toque.

– ¡Que toque ni que toque Chemo!, la verdad tengo miedo.

– ¡Ashis, ashis! ¡Pues por eso!, con esto se te quita, anda dale un toque.

– No Chemo, esa cosa no es buena, mejor vamos a ayudar con el equipaje y así nos ganamos unos fierros.

– ¡Ashis, ashis! Si, si, para comprar más juanita.

– ¡Que Juanita ni que la Carabina de Ambrosio, vamos anda!.

Los muchachos salen de su escondite para ofrecer sus servicios a los pasajeros que abordan los buques.

Frente al muelle, se observa el castillo de San Juan de Ulúa, una antigua fortaleza construida sobre un islote coralino. En tiempos pasados aquel castillo glorioso era el guardián de la ciudad de Veracruz.

Hoy, aquella magnificencia se había perdido y lo que fuera orgullo para el Imperio

Español y defensa de la nueva nación mexicana, está convertido en una tenebrosa cárcel para enemigos políticos y en arsenal militar cuyo comandante Alejandro Cerizola se desplazaba de manera nerviosa por una de las plataformas de observación.

Su nervioso andar es detenido, cuando escucha los gritos de su segundo al mando, el teniente Francisco Meléndez, quien corre a su encuentro desde la parte baja de la fortaleza.

– ¡Comodoro, Comodoro!

– ¿Qué pasa teniente?

– ¡Un bote!- dice sofocado el teniente- por la carrera ¡Un bote de transporte con bandera de parlamento se acerca a la entrada del castillo!.

– ¿Son americanos?

– ¡Si Comodoro!, La guardia pudo ver que salían del buque Prairie.

– Esto no me gusta nada, pero vamos, andando, recibamos a los parlamentarios.

Los dos marinos avanzaron rápidamente al muelle de la fortaleza, que daba hacia la ciudad.

Al llegar al mismo, se encuentran con la presencia de un bote de transporte del buque Praire, a bordo cinco marinos desarmados y un alférez quien se presenta.

– Soy el Alférez Nickinson, del USS Praire, traigo un aviso del Vicealmirante

Frank Friday Fletcher, ¿Quién está a cargo?

La petulancia del aquel corpulento marino, molesta al teniente Meléndez quien sin medir el peligro da un paso al frente, interponiéndose entre el tosco americano y su superior.

– Soy el teniente Francisco Meléndez, subdirector del Arsenal, mi comandate es el Comodoro Alejandro Cerizola es quien se encuentra a cargo.

– ¡Señor!- dice el Alférez sin mirar a Meléndez- Mi comandante el vicealmirante Frank Friday Fletcher me envía a parlamentar con usted.

– ¡No le digo Teniente!- sonríe sarcásticamente Cerizola-, estos americanos, ya ni la burla perdonan, mira que enviar a un Alférez a parlamentar con un Superior.

A ver muchachito, ¿Qué es lo que nos tiene que comunicar?.

– ¡Señor!- el marino hace un saludo militar y choca los tacones de sus botas-

Mi Comandante me pide que le informe que en una hora aproximadamente, nuestras tropas desembarcarán en el muelle, con la única intención de proteger los intereses de nuestra nación.

– ¿Qué cosa? -exclama Meléndez molesto- ¡Cómo se atreve!

– ¡Calma teniente!, continúe Alférez.

– ¡Señor! El Vicealmirante Fletcher espera que la fuerza a su mando evite atacarnos, de lo contrario, utilizará toda la fuerza disponible para responder la agresión.

– ¿A ver, a ver si entendí?- dice Cerizola sin salir de su asombro- .¿Me dice usted que su comandante va invadir la ciudad en una hora y que espera que yo no haga nada, que me quede viendo?

– ¡Señor!, Repito, nuestras tropas tomarán el control de la zona portuaria, exclusivamente para hacer respetar la ley y la seguridad de nuestros ciudadanos.

– ¿Es una declaración de guerra?- pregunta Meléndez sumamente alterado y llevándose su mano a la cartuchera de su revólver.

– Buena pregunta Teniente- dice Cerizola mientras contiene con su mano al brioso Teniente- , ¿La puede contestar Alférez?

– ¡No señor, no hay declaración tal!- Contesta el marino, un poco más cortés, dándose cuenta que su actitud está provocando un conflicto mayor.

– ¿Entonces?, No me queda la mayor duda que estamos ante un atropello.

– Señor su respuesta- pregunta nervioso el americano..

El comodoro Alejandro Cerizola no puede ocultar su profunda indignación, su cara se torna roja, y sus venas afloran por el cuello de su guerrera, parece que van a estallar. Sin embargo es un militar de carrera y tiene que contestar a la imprudente y soberbia pregunta de un militar de grado inferior, pero que se sabe respaldado por los cañones de gran calibre de sus acorazados.

– Pues bien, dígale a su Comandante lo siguiente: “¡Este resguardo no tiene instrucciones del supremo gobierno respecto a sus intenciones!”.

– Bien…- el militar se cuadra y hace un saludo militar que es interrumpido por Cerizola.

– ¡Pero aguarde alférez!… ¡No he terminado! No tengo instrucciones de mi gobierno, pero seré muy claro, ¡Si este recinto es atacado tendré que defenderlo a toda costa!, ¿Entendió?´

– ¡Sí señor!- responde el americano cuadrándose y haciendo un saludo militar.

– Bien, pues es todo- Cerizola pese a su disgusto contesta el saludo militar.

– ¡Sí señor!, buen día.

El Alférez Nickinson sube a su bote de transporte y emprende su regreso al buque

Praire, mientras tanto, el Comodoro Alejandro Cerizola camina aprisa hacia la plaza central de la fortaleza, seguido de cerca por su segundo el teniente Francisco Meléndez.

– ¿Seguimos sin noticias de la Comandancia?- pregunta un angustiado Cerizola.

– Comandante como le informé, desde ayer vino el teniente Manuel Contreras a sacar a los presos y no se ha vuelto a tener comunicación.

– ¡Diablos, me lleva la que me trajo!- exclama Cerizola a punto de jalarse los cabellos-, ¡Qué impotencia!. ¡Qué poca madre!

– ¡Señor tenemos algunos torpedos en el almacén!.

La propuesta de Meléndez en vez de sosegar el ánimo de su comandante lo altera aún más.

– ¡Teniente, por favor!, tiene años que no hacemos prácticas por falta de fondos, además ¿con cuántos hombres contamos?.

– Contando a los alumnos de la escuela de maestranza, algunos marinos, somos como 160 hombres.

– ¡Teniente!, ¿Ve usted aquel acorazado que esta atrás del Praire?- dice

Cerizola señalando hacia la bahía.

– ¿El Essex?

– No, el que está más atrás…

– ¡El Florida!

– ¡Sí!- Exclama Cerizola y agrega sumamente preocupado- sus cañones son de 12 pulgadas, ¿usted cree que esta reliquia colonial soporte una andanada? Nuestra esperanza para que no nos vuelen por los aires es que el acorazado ingles Essex, no se mueva.

– ¿Sería como un escudo para nosotros?.

– Así es, pero no confío en la palabra de los ingleses, al final son primos hermanos de los yanquis.

– Señor, ¿y el honor nacional?- Cuestiona cándidamente Meléndez.

– Teniente, hagamos una cosa, ordene toque de reunión, hablaré con el personal.

– ¡Sí señor!

Por instrucciones de Meléndez el corneta de órdenes del arsenal hace sonar su clarín, tocando reunión, de inmediato el personal del Arsenal acude, formándose en el patio central de aquel recinto. El Comandante se dirige a sus hombres.

– ¡Señores oficiales, clase y marinería!, hace unos momentos recibí un ultimátum del comandante americano del buque Insignia “Florida”, el comandante Frank Fletcher. Nos informa que tomara el recinto portuario en aproximadamente una hora.

Como miembros del Arsenal militar debemos sostenernos en nuestro sitio, no tengo instrucción alguna del General Gustavo Mass ni del supremo gobierno, por lo que nos mantendremos en nuestros puestos, hasta recibir órdenes precisas, ¿Queda entendido?.

Un tenso silencio inunda el ambiente, incómodo para toda la tropa.

– ¿Me entendieron?- insiste el comodoro con firmeza.

Poco a poco el murmullo de los presentes, se hace más audible, aunque dudando, los hombres contestan que sí han entendido las instrucciones, a lo que Cerizola de manera violenta agrega:

– ¡Bien!, ¡No quiero héroes!, todos a sus puestos y en espera de instrucciones precisas.

¡Teniente Meléndez!, monte guardias en los accesos, que haya una guardia permanente en la oficina de comunicaciones y que los oficiales del arsenal armen los torpedos que se puedan.

– ¡Sí señor!