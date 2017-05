Lic. Guillermo Ingram

Una muy querida y respetada amiga de toda la vida me compartió un correo donde se ve cómo el conductor de un tráiler se descuida del volante del enorme vehículo que se desplaza en una supercarretera por contestar una llamada en su celular, el cual está sobre el asiento y se ve cuando este armatoste hace acordeón a un automóvil que iba delante al aplastarlo contra la parte de atrás de otro tráiler delante del automóvil; adentro de este último iba una familia, se salvan los papás, pues uno iba conduciendo y la señora en el asiento del copiloto y los dos hijos menores al ir en el asiento de atrás, murieron aplastados ¡Terrible!

Por lo anterior una vez más les hablo sobre el peligro de los celulares, porque la gente, lejos de asimilar el terrible riesgo que significa utilizar estos adminículos en lo que va uno conduciendo ¡El uso del mismo se incrementa en tal condición! Y por lo que vi en el video aludido el accidente fue en un país de lo que fuera Europa del Este cuando la otrora URSS, o sea la enfermedad es ¡Mundial!

¡SIN CELULAR NO PUEDEN VIVIR!

Yo no logro salir de la sorpresa de ver a las jóvenes generaciones lo enajenada que están con el uso del celular ¡Simplemente no pueden vivir sin él! Es como si formara parte de ellos mismos, una extensión de su personalidad u organismo. Y en serio, no se le puede llamar de otra manera sino: ENAJENACIÓN. Pues se trata en serio de algo ya demencial. Habría que verlos cuando se les acaba el crédito, hasta me recuerdan cuando yo era un fumador empedernido y de pronto estando ya hasta tarde en casa me daba cuenta de que tenía dos cigarrillos en la cajetilla. Cuando en aquellos ayeres no había los “OXXOS”, tenía que salir en automóvil hasta la farmacia de “La Parroquia” (Independencia casi esquina Mario Molina) a comprar los “Marlboro” o los “Benson and Hedges”. Cuan a gusto me sentía darle la primera bocanada a los nuevos cigarrillos y sentir el “golpe” en la garganta ¡Aaah! ¡Rico! Pero, al menos solo me estaba dañando yo, pues en el patio de mi casa ni quien fuera fumador pasivo por mi causa ¡Con los celulares mal usados se le da en la torre y feo a terceros!

Habría que ver a los políticos y ni se diga a los empresarios ¡Se encuentran permanentemente hablando al celular! Los políticos pasan de uno a otro aparato y traen como 4 o 6 y hasta en alguna ceremonia no falta aquel que esté en el presídium viendo su aparatejo de comunicación y hasta contestado algún mensaje en lo que la ceremonia sigue.

Por lo cual en ocasiones uno se pregunta: “¿A qué hora gobiernan?”.

CASI SE ROMPE EL HOCICO, PERO EL CELULAR JAMÁS LO SOLTÓ

El otro día un joven colaborador quien me ayudaba a realizar unas compras, lo sorprendí haciendo uso del celular en lo que iba yo pasándole alguna mercancía que iba adquiriendo, le reconvine tal actitud e impertérrito siguió con el celular y a la vez comenzó una airada defensa de su derecho a usar el adminículo del diablo, hasta que por ir descuidado, entre hablando al celular y defendiendo su “derecho” se dio en la mera jeta con un exhibidor, el cual no vio. Lo cual fue ocasión de mucha risa para mí, y le expliqué al indómito, cuanto temerario y empedernido usuario del móvil, que lo bueno era había topado con un exhibidor, hecho del cual podíamos reír, pero, tal acción se vuelve temeraria y muy peligrosa cuando por ir a lo puritito bruto, ya bien en la calle o ¡AL VOLANTE!, es cuando sale la gente lastimada, ya bien el usuario del dispositivo de comunicación o un tercero.

PEOR QUE GENTE ALCOHOLIZADA

Pero no, la gente ni en cuenta, están en la creencia, como los ebrios, que pueden dominarlo TODO, celular y conducción (los borrachos el alcohol y el automóvil), y tal práctica ¡Aumenta proporcionalmente con los usuarios del celular! Pues nadie asimila lo peligroso que eso resulta.

¡QUÉ PADRE NO TENER EL USO DE CELULAR COMO UNA NECESIDAD PRIMARIA!

Doy gracias a Dios que me desarrollé lejos de estos inventos del diablo, mi niñez la transcurrí sin este demonio de aparato, no obstante los jóvenes luego nos preguntan a los vejestorios del presente: “¿Cómo vivieron sin celular?”. Y uno enfático les responde: “¡¡¡Eso, gracias a la falta del celular hemos vivido y vivido muy bien!!!”.

AHÍ SE LOS DEJO DE TEMA DE REFLEXIÓN

Yo he cumplido mi promesa a medias, pues ¡Ya me jubilé! Y traigo en silencio el celular y en ocasiones que estoy en zonas donde ¡Gracias a Dios no hay señal!, ni me afecta no oírlo. Y de vez en cuando me doy un tiempo para revisarlo y contesto los whatsapp o llamadas que tengo, pero para nada me pone fuera de quicio (como a mucha gente, sobre todo a los jóvenes) no estar con el celular en la mano ¡A Dios sean dadas las gracias!

