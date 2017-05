Lic. Guillermo Ingram

No, no voy a tronar en contra de la Santa Madre ¡No!, solamente se trata de un pequeño comparativo entre la Santa Madre y los EUA, claro, a la Santa Madre le tomó como quinientos años reconocer los errores cometidos cuando la “evangelización” de nuestro continente y un poco más en cuestiones de sacar del “infierno” y del “purgatorio” genios como Galileo; así como los horripilantosos hechos en contra de mucha gente más, en donde se cometieron genocidios al por mayor a la sombra del crucifijo, como con el pueblo hebreo, ocasionados desde la Edad Media y época moderna, por la Iglesia misma, y en el último crimen de lesa humanidad, durante la II Guerra Mundial, en donde todavía está en silencio, el silencio guardado por Pío XII en no levantar la voz a favor de los judíos, cuando que él, el papa, tenía el pleno conocimiento de los excesos y horrores que sucedían en los “campos de trabajo” nazis.

¡VAYA! UN “MEA CULPA” DE PARTE DE LOS GRINGOS ¡ESTO SI QUE ESTÁ CANIJO!

Bueno, pues para no hacerla de emoción, resulta que el Secretario de Estado de los EUA, el señor Rex Tillerson reconoció en junta sostenida con el Secretario de Gobernación de México, el Lic. Miguel Ángel Osorio Chong y Videgaray de SER y el Secretario de Seguridad Nacional de los EUA, el señor John Kelly, que el narco y la violencia en nuestro país se debe al alto consumo de la droga en los EUA ¡Bravoooo! ¡Bravoooo! Que dicho sea de paso, eso ya lo había yo expresado en algunas “calumnias”, que los gringos eran los responsables de todo lo que aquí sucedía en materia de violencia por el simple hecho de que no querían hacerse responsables del excesivo consumo de droga en la población allende el Bravo. Como también les dije en tales ocasiones que no se necesitaba ser egresado de altos estudios en alguna prestigiosa universidad privada de los EUA para llegar a dicha conclusión. El señor Tillerson además señaló que la muerte del periodista mexicano Javier Valdez también se debió a la violencia creada en nuestro país por la demanda de estupefacientes en los EUA.

¡BENDITO, BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR!…

¡Hosanna en las alturas! Ahora si se volaron la barda los gringos con las declaraciones de su Secretario de Estado, porque, que yo sepa, nadie antes había sido tan concreto y directo en esta problemática. Pues incluso el mismo Secretario de Estado Americano, habló de una ley que es más vieja que hacer del “dos” agachado, dijo que: “Toda demanda crea oferta y toda oferta demanda”. Pero, la segunda parte de esta declaración fue como para no verse tan cruento, pues la demanda es la que siempre manda en la inequívoca “Ley de la oferta y la demanda”, pues yo podría ofertar la venta de arena del desierto y ni quien me “pele” ¿Por qué?, porque este producto no tiene demanda en lo absoluto, en cambio la droga ¡Dios mío! Ni quien lo dude. De ahí entonces el complemento amable.

ALGO PASÓ, PUES HASTA PARA TRUMP ERAMOS CORRUPTORES DEL PUEBLO DE LOS EUA

Hasta donde tengo entendido no se llegó a acuerdo alguno en esta reunión, pero, lo dicho ahí por el señor Tillerson ¡Fue más que un acuerdo!, pues desde gringolandia siempre se manejaba la cuestión del narco como un intento del crimen en México por desestabilizar al pueblo de los EUA, y pasada la droga a los EUA ya nadie sabía nada, no obstante ¡Imperios! ¡Imperios económicos se han desarrollado en EUA sustentados en el tráfico de los estupefacientes!

LA HISTORIA LE DIO LA RAZÓN A DON GUS CON LA ALBERQUITA

La anterior situación me trae de nuevo la remembranza de las declaraciones (ya se los he comentado en ocasiones anteriores, pero viene totalmente ad hoc para la ocasión) realizadas por quien fuera uno de los mejores Presidentes que hemos tenido los mexicanos (sólo la regó grandemente con haber escogido a Echeverría como su sucesor), el señor licenciado Don Gustavo Díaz Ordaz, que al ser cuestionado por un grupo de periodistas norteamericanos en una visita que realizara a Texas durante su gestión como Jefe del Ejecutivo Federal en México, de: “¿Cuál era su opinión de que México se estaba convirtiendo en trampolín de las drogas hacia los Estados Unidos?”. Con esa rápida ironía que tanto caracterizara a Don Gus, éste respondió: “Bueno, si hay un trampolín, es que ya hay una alberquita”. Hoy, el señor Secretario Tallison, casi medio siglo después, le viene a dar la razón a Díaz Ordaz ¿A poco no? Que dicho sea de paso, los gringos se han tardado menos que la Iglesia en reconocer los garrafales errores. Pero, “¡Algo es algo!”, dijo un calvo, cuando un pelo le salió”.

