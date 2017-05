Por: Miguel Salvador

La Escuela Naval militar es un moderno y amplio edificio ubicado en el sur oriente de la ciudad. Tiene como edificios vecinos a la también moderna edificación del Colegio Preparatorio, el antiguo hospital de San Sebastián, así como las Atarazanas y el Baluarte de Santiago, últimos vestigios del Veracruz amurallado.

El Director del plantel, Capitán de Fragata Rafael Carrión, se pasea nervioso por el patio del Colegio observando su reloj de bolsillo.

– ¡Son casi las once, y el teniente Corzo que no regresa de la comandancia con noticias!.

Dos jóvenes cadetes que no pasan los 19 años de edad, llegan apresurados a su presencia. Son Virgilio Uribe y Carlos Meléndez.

– ¡Capitán, Capitán!

– ¿Qué pasa cadete Uribe?- pregunta nervioso el Director- ¿Qué hacen fuera de su clase?.

– Señor desde nuestro salón pudimos observar cómo los americanos están bajando sus botes.

Los muchachos notan al director distraído, muy inquieto.

– ¡Señor, ¿Qué debemos hacer? ¡Señor!- insiste Uribe.

– ¡Eh, sí!- responde el Director- Regresen a sus clases cadetes, en unos momentos debe de regresar el Teniente Ángel Corzo, al que envié a los cuarteles a recibir instrucciones.

– ¡Sí señor!

Los muchachos parten a su salón de clases preocupados por la actitud del director.

Sin embargo, no son los únicos que se han percatado de los movimientos de tropas americanas, la mayoría de alumnos se han asomado a las ventanas que dan hacia los muelles y observan aquel movimiento.

La inquietud de profesores y alumnos es latente, las clases se suspenden, el director no deja mirar su reloj y caminar en círculos.

– ¿Dónde estará Corzo?, ya debería de estar de regreso con noticias, esto cada vez se pone peor.

A la entrada del Colegio, se presenta el Dr. Antonio Espinoza, Maestro de inglés de los alumnos del colegio.

– ¡Capitán Carrión!

– ¿Dr. Espinoza qué está sucediendo?

– Pensé que ya tenía usted noticia, solo vengo a decirle que no voy a dar clases, pues ya los marinos americanos están por desembarcar en el muelle de la terminal.

– ¿Cómo es eso?- pregunta Carrión nervioso- ¿Sin declaración de guerra?.

– Pensé que usted ya tenía conocimiento, desde temprano el Cónsul William Canadá avisó a los otros Cónsules, de hecho yo vengo de dejar a una familia de amigos americanos en el buque “Esperanza”.

– Nosotros no tenemos instrucciones hasta el momento- le dice Carrión apesumbrado- envié al Teniente Corzo a la comandancia para recibir instrucciones, pero no regresa aún.

– Pues, ¿Qué le puedo decir?, los americanos están por desembarcar en el muelle de la terminal, espero le sirva este dato, con su permiso yo me retiro a mi casa.

El Dr. Espinoza se despide del Director del Colegio, dejándolo con mayor incertidumbre.

Carrión aprieta su reloj, saca un pañuelo para secarse el sudor, cuando aparece el Teniente Ángel Corzo, subdirector del Plantel.

– ¡Caramba Corzo!, ¡Me tiene usted en ascuas!- exclama Carrión alarmado-

¿Qué noticias tiene?.

– ¡Capitán! -el joven subdirector se cuadra ante su superior- ¡Con la novedad de que efectivamente las tropas americanas están por desembarcar!. El General Mass ha ordenado que algunos batallones se sitúen en la entrada del muelle para hacer contacto con el enemigo.

También que se entreguen armas a los paisanos que quieran defender la soberanía.

– ¿Y nosotros?- pregunta intrigado el director Carrión.

– ¡Señor!, al llegar a la comandancia ya no encontré al General Mass, sólo obtuve estos datos y para no hacerlo esperar más, decidí regresar a comunicarle lo que pude enterarme.

– ¡Estamos en las mismas!- dice Carrión emprendiendo nuevamente una caminata en círculos- pero bien, haga el favor de ordenar se toque reunión, vamos a tomar providencias.

– ¡Sí señor!.

Algunos jóvenes alumnos y personal del colegio ya se encuentran alertas, por lo que rápidamente acuden al patio del plantel, para recibir las instrucciones de su Director.

– ¡Señores- toma la palabra Corzo- atención, el Capitán de Fragata, nuestro Director Rafael Carrión, os dirigirá algunas palabras!.

– ¡Señores!- dice Carrión con un grave tono solemne- Hace unos momentos he recibido informes precisos de que están por desembarcar tropas americanas en actitud hostil.

¡No tenemos instrucción alguna de nuestros superiores!, sin embargo… ¡Es nuestro deber defender la soberanía y nuestro colegio!, ¡En orden, en compañía de sus profesores, acudirán a la sala de armas, recibirán su fusil y una dotación de cincuenta cartuchos!. ¡El personal de planta y mantenimiento, deberá colocar toda clase de protecciones en las ventanas, utilicen lo que tengan a la mano, desde colchones hasta huacales del mercado!

¡Cada profesor será responsable de un grupo, no abran fuego hasta no recibir instrucciones precisas!. ¿Queda entendido?

– ¡Comodoro en la entrada principal!

El centinela de guardia, anuncia la llegada del Comodoro Manuel Azueta, quien con paso firme es recibido por una aclamación de los miembros del colegio.

Al percatarse del recibimiento caluroso de los jóvenes cadetes, el comodoro

Manuel Azueta no duda en alentarlos.

– ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡A las Armas muchachos, la patria está en peligro!- grita el comodoro a su entrada al Colegio.

– ¡Comodoro!

– ¡Capitán Carrión!, observo que ya está usted preparando la defensa- dice el Comodoro mientras se presenta haciendo un saludo militar.

– ¡Señor!, son pocos los datos con los que cuento, ¿es verdad que están rotas las hostilidades?- pregunta en voz baja Carrión.

– Capitán, yo también no cuento con mucha información, pero lo que sí es un hecho, es que los yanquis no vienen en plan amistoso.

Desafortunadamente no he podido hacer contacto con mi General Mass para recibir instrucciones.

– Nosotros tampoco- dice Carrión apesumbrado-, pero entiendo que algunos batallones ya están desplegados por la ciudad.

– ¡Así es!, En el trayecto hacia el colegio, me topé con el teniente Albino

Rodríguez, tiene como 160 hombres que está distribuyendo desde los portales de la Parroquia.

– ¡Señor!, Permítame entregarle el mando de la tropa y de los cadetes- dice Carrión mientras hace un saludo militar- En total somos alrededor de 120 miembros, entre personal de planta, alumnos, servicio y mantenimiento.

– ¡Bien!, Al menos formamos una compañía, pasemos a su oficina. ¡Teniente Corzo!

– ¡Señor!

– Ordene a los oficiales que se reúnan de inmediato en las oficinas del director, vamos a detallar el plan de defensa, mientras recibimos órdenes precisas.

– ¡Sí señor!.

– Que a los profesores les quede claro que no abran fuego a menos que sea estrictamente necesario.

– ¡Sí señor!.

– ¡Oficial en la entrada!

El Centinela anuncia la llegada del capitán de navío, Aurelio Aguilar quien hace su entrada en el Colegio.

– ¡Señores!- se presenta Aguilar haciendo el saludo militar a los oficiales-

¡Comodoro Azueta!

– ¡Capitán Aguilar!, ¿Qué noticias nos trae de mi general Mass?

– ¡Comodoro!- Aguilar choca los tacones de sus botas- el General Mass se encuentra desplegando los regimientos, me pidió que viniera al Colegio para informarles y decirles que esperen órdenes.

– ¡Lo mismo!- se lamenta Carrión mientras se lleva las manos a la cabeza.

– ¡Tranquilo Carrión!- le dice Azueta tratando de calmarlo- sigamos con los preparativos de defensa, mientras esperamos las órdenes precisas de la Comandancia.

– Soy de la idea que mejor entremos a la oficina, los muchachos están muy nerviosos- sugiere Aguilar.

– Sí señor, creo que es lo mejor- dice Corzo.

– ¡Andando!- les dice el Comodoro caminando hacia la oficina.

Mientras los oficiales al mando del Comodoro Azueta coordinan los preparativos de la defensa del Colegio, en la ciudad de México, a cientos de kilómetros de distancia, el general Victoriano Huerta, se dispone a iniciar sus actividades en Palacio Nacional.

– Bien, bien no hay nada como un buen trago de coñac para iniciar la mañana- dice el vicioso presidente mientras se sirve de una botella puesta en una mesa de servicio junto a su escritorio- ¿No le parece abogado López Portillo?.

El abogado José López Portillo y Rojas, destacado político e intelectual, originario de Guadalajara, es el ministro de Relaciones Exteriores del régimen y el primer funcionario en ser recibido en audiencia aquella mañana por el general Presidente.

– Pues si usted lo dice mi general- responde cortés el funcionario.

– ¡Ah! -el presidente bebe de un solo sorbo el contenido de una fina copa de cristal cortado- Ustedes los intelectuales son algo raros, tenía la idea que les gustaba echarse sus tragos para escribir, pero lo que es usted y don Salvador Díaz Mirón nomás no me siguen el ritmo, ¡ja, ja ja!.

Bien, bien, a ver… -Huerta toma de nueva cuenta la botella para servirse otro trago- ¿Cómo vamos con el asunto de Tampico?, ¿Ya le contestaron los gringos? ¡Vaya!, ¡No le veo mayor problema!, ¡Así como quieren que saludemos a su bandera, también lo hagamos con la nuestra y asunto arreglado!

– ¡Aún no señor Presidente!, entiendo que están analizando la propuesta.

Intempestivamente un edecán presidencial interrumpe aquella reunión.

– ¡Señor Presidente, el general Aureliano Blanquet, quiere hablar con usted, es urgente!.

– ¡Urgente, urgente!, -grita Huerta mientras bebe de su vaso- ¡Todo es urgente! ¿Y ahora qué será?.

De seguro los bandidos de Villa que otra vez los ponen en vergüenza o el profesor ese Obregón, o los sombrerudos muertos de hambre Zapatistas.

¡A a ver, a ver dígale que pase!.

– ¡Mi general presidente!- Blanquet se cuadra haciendo un saludo militar.

– A ver… -Huerta vuelve a beber de un solo sorbo todo el contenido del vaso-

¿Qué paso ahora Chano?, ¿Ya me lo volvieron a chamaquear los bandoleros de Villa?

– ¡Señor!, Acabamos de recibir este telegrama de Veracruz- el ministro de la guerra se acerca a Huerta y le entrega un telegrama.

Huerta toma el pedazo de papel, sin soltar su vaso, lo lee y busca donde sentarse.

– ¡Carajo!- grita desencajado y tratando de beber de su copa ya vacía-

¡Estos americanos no tienen vergüenza!, ¡Ya se enteraron de las armas que nos llegaban hoy en el Ipiranga y nos van a tomar el puerto!.

– ¡Señor! -interviene Blanquet- ¡He ordenado al general Mass que repele la agresión una vez que el enemigo haya desembarcado!.

Huerta se ajusta sus anteojos que se le han movido por el sudor y camina hacia la mesa de servicio donde está la botella de coñac, mientras observa aquel telegrama.

– Señor López Portillo ¿Usted tenía conocimiento de esto?- revira mirando con unos ojos inyectados por el vicio hacia el fino ministro.

– ¡No señor! -la pregunta incomoda al ministro y lo pone nervioso- todo apuntaba a que en caso de no resolverse el conflicto diplomático, sería

Tampico el objetivo.

– ¡Tampico, Tampico!..- Huerta se sirve un trago que rebosa la copa- ¡Pues no señor Ministro!, el comandante de Tampico el general Morelos Zaragoza fue más listo y amenazó a los americanos con quemar todos los pozos de petróleo en caso de agresión.

– ¡No tenía conocimiento señor Presidente!- replica el ministro del exterior.

– ¿Se da cuenta Blanquet?- dice Huerta mientras empieza a beber de la copa rebosante- ¡Estos canijos gringos nos quieren apretar el gaznate cerrando nuestra principal fuente de ingresos, la aduana de Veracruz!.

– ¡Señor usted disponga!, ¿Movemos fuerzas del norte?- pregunta nervioso

Blanquet.

– ¡No, no!- Huerta azota la copa sobre la mesa de servicio y vuelve a tomar la botella- ¿y dejarle el camino libre a Carranza?, ¡No!, ¡Esto es plan con maña!, mejor vamos a dejar que los americanos tomen el puerto y con ese pretexto nos echamos a la bolsa a algunos rebeldes, vamos a ver si es que son tan patriotas.

– ¿Usted dirá señor?- Blanquet se cuadra al preguntar.

– ¡Ordénele a Gustavo que en orden se repliegue con el grueso de la tropa fuera de la ciudad!- Huerta bebe directamente de la botella de coñac- ¡No vamos a permitir que destruyan medio Veracruz en una defensa que no nos llevará a nada!, Ese puerto esta desartillado, y los gringos no superan con sus barcos, mejor los llevábamos tierra adentro fuera del alcance de sus cañones y a ver así de a cómo nos toca.

– ¡Sí señor!- responde Blanquet antes de retirarse.

– ¡Mire nada más abogado!, estos que se dicen más civilizados, han violado todos los tratados internacionales, échele un estudio a eso y que se publique en todos los diarios del país.

– ¡Sí señor!- contesta el ministro del exterior, sin ocultar su desagrado ante las formas grotescas de beber del presidente.

– Háblele a don Salvador Díaz Mirón al diario “El Imparcial”- dice Huerta mientras camina con botella en mano por el salón presidencial como si se tratara de una cantina- hay que dar una declaración pomposa a los medios, y el poeta se pinta solo para eso, usted abogado López Portillo, haga lo propio, diga que garantizamos la vida y propiedades de los ciudadanos extranjeros. ¡No voy a permitir que me quieran hacer ver como un monstro!.

– ¡Sí señor!

– Ya bastante con la agarrada de idiotas que nos dio el embajador Wilson-

Huerta regresa a la mesa de servicio y azota la botella vacía- ¡Nomás nos aceleró con Madero! ¿Y ahora se hacen los dignos?, ¡No señor!, ¡Vamos a darles una lección de buenos modales!.

¡Licenciado López Portillo!, ¿De verdad no quiere un trago?

– Creo que ahora sí lo necesito General Presidente- dice nerviosamente el ministro.

Los “Picket Boat”, son unos modernos botes de transporte militar con capacidad para 100 soldados cada uno.

Con enorme dificultad, debido al fuerte oleaje que provoca el viento del norte, tropas de la infantería de marina comienzan a embarcarse en once modernos botes, que son remolcados por pequeños buques de vapor rumbo al muelle de la terminal.

Son las once la mañana con once minutos, el viento del norte difunde por todo el muelle el sonido de silbatos de órdenes y el ruido de las máquinas de vapor.

Sorteando los obstáculos del mal tiempo los infantes de marina van tomando sus posiciones en los botes.

El bote que va a la cabeza está comandado por el oficial John Keaton quien es asistido por el veterano sargento Logan, un experimentado miembro del cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos.

– ¡Teniente!- se cuadra Logan- ¡Estamos listos señor!

– Bien Sargento -dice Keaton nervioso- seremos remolcados hacia el muelle y una vez allí debemos llegar a nuestro consulado donde recibiremos instrucciones.

– ¡Sí señor!, los muchachos tienen experiencia desde China, a usted no lo ubico, ¿Estuvo en Panamá?- pregunta Logan curioso al no reconocer al teniente Keaton en ningún acto de guerra.

– ¡No sargento!- responde Keaton lacónico.

Desde los acorazados se dan las señales con banderas y estruendosos sonidos de silbato, los vapores toman sus posiciones de remolque e inicia el trayecto hacia el muelle de la terminal.

– ¿Y usted ya conoce la ciudad?- vuelve a preguntar Logan.

– ¡No Sargento!, ¿y usted?- le devuelve la pregunta Keaton al curioso sargento.

– ¡Yo tampoco!- dice Logan rascándose la cabeza- pero mi abuelo me contaba que estaba amurallada, mi abuelo fue veterano de la guerra del 47- asevera Logan.

– ¡Ah, bien, bien!.

– ¿Señor?- vuelve a interrumpir Logan mientras sostiene su silbato de órdenes.

– ¿Sí sargento?- Le responde Keaton mientras observa la proximidad del muelle.

– ¿Nuestra misión será cuidar del consulado?

– ¡No!- responde Keaton sin perder de vista el muelle- nuestra misión será asegurar varios perímetros de la ciudad para proteger el desembarco.

– ¿Cuáles?- pregunta curioso Logan.

– ¡No lo sé aún Sargento!, nos lo dirá el Cónsul, él tiene los nombres de las calles y el mapa de la ciudad.

– ¡Madre de Dios!- exclama Logan mientras muerde su silbato- ¿y usted de qué guerra es veterano?

– ¡De ninguna!- responde Keaton sin prestar atención al sargento.

– ¿De qué academia es egresado?- vuelve a la carga Logan.

– ¡De Harvard, soy arqueólogo de profesión!- dice confiado y orgulloso

Keaton.

– ¡Santa Madre de Dios!- el sargento expresa su angustia con una invocación a los santos mientras muerde su silbato.

– ¿Qué pasa Sargento?- pregunta Keaton ante la expresión de su subordinado.

– ¡Nada!- contesta contrariado Logan- ¡Nada señor!- en voz baja, sin soltar el silbato de la boca comenta – ¡Mierda un arqueólogo por oficial!.

El Bote de Keaton y su batallón es el primero en tocar el muelle de la Terminal.

– ¿Bien señor?- pregunta Logan sosteniendo el silbato de órdenes en la boca.

– ¿Bien qué Sargento?- pregunta confiado Keaton- ¿por qué no bajamos?

– ¡Señor usted debe indicarme las instrucciones para dar la orden a los muchachos!- grita contrariado Logan.

– ¡Ah bien, bien!- responde Keaton apenado- ¡Desembarquemos pues!

– ¡San Madre de Dios!- vuelve Logan a invocar y acciona su silbato de órdenes para indicar el desembarco.

El tono del silbido del sargento Logan es la orden para que aquel grupo curtido de veteranos, entre los que se encuentran marineros de color, filipinos y chinos, desembarquen rápidamente en el muelle de la terminal.

– Bien señor – pregunta nuevamente Logan – ¿y ahora?.

– Pues a buscar el consulado- dice Keaton mientras echa un vistazo con sus prismáticos- yo creo que debe ser ese edificio que está enfrente, porque ahí está nuestra bandera.

– ¡Santa madre de Dios!- Logan no puede contener su expresión y su lleva las manos a la frente.

– ¿Qué pasa Sargento?- cuestiona Keaton la actitud del sargento que ya lo tiene molesto- ¿Es usted muy devoto de la virgen?

– Algo así señor – responde Logan mordiendo su silbato- algo así.

– ¡Bien, pues vamos!- dice un confiado Keaton.

– ¡Señor con todo respeto!- le dice Logan sin moverse de las escalinatas del muelle- creo que debemos enviar un escuadrón antes para cerciorarnos

– ¡Sí!, sí tiene razón- le responde Keaton regresando a la escalinata del muelle para protegerse.

– ¡Lincon, Meyer, Chuan!- grita Logan a un grupo de marinos- ¡Vayan a ese edificio y cerciórense que sea el consulado americano!, ¡Los demás cúbranlos!

Un pequeño grupo de marineros de varias etnias recibe la instrucción y marchan hacia el edificio del Consulado.

– Entonces… ¿Estuvo usted en Cuba?- pregunta Keaton de manera respetuosa al percatarse de la experiencia de su subordinado.

– En Cuba y en China señor, allí se fogueo un buen grupo de nuestros hombres- dice orgullo el rubicundo sargento sin perder de vista a los hombres que emprenden la marcha- ¡Esos fanáticos Chinos llamados

“Boxers” sí que nos dieron buena batalla!.

También tenemos hombres que estuvieron en Panamá, creo que los escogieron porque el clima de esta ciudad es muy similar.

– ¿A usted tampoco parece molestarle el clima de este lugar?- pregunta Keatón curioso.

– ¡Señor!- responde Logan mostrando una sonrisa burlona y sin dejar de ver a los muchachos que están por llegar al consulado- ¡yo soy de acero!, con decirle que en China, ante la falta de abastecimientos nos comimos un zoológico completo. ¡ja ja! ¡Señor!, ¡Los muchachos están haciendo señales!, ¡Sí es el lugar!.

– ¡Pues avancemos!- dice Keaton confiado- ¡Debemos apresurarnos para asegurar los perímetros y proteger el desembarco de los demás batallones!

– ¡Sí señor!, ¿Le parece bien que cubramos el avance con algunas ametralladora.

– ¡Sí Sargento!, también que baje el cañón de montaña, esa torre allá enfrente no me gusta nada.

– Parece ser un faro abandonado.

– A ver deje observar con los prismáticos … le dice Keaton mientras enfoca con los aparatos- ¡Mm!, al parecer es una Biblioteca, pero desde esa posición nos pueden disparar. ¡Coloque el cañón apuntando hacia ese objetivo!.

– ¡Sí señor!- Logan acciona el silbato de órdenes y un grueso batallón inicia su marcha hacia los puntos establecidos.

– ¡Sargento queda usted al mando! – dice Keaton- ¡Me llevare un pelotón hacia el consulado para recabar la información, usted espere mis órdenes para avanzar!.

– ¡Sí señor!

Mientras Keatón acude al Consulado a hacerse de información, los demás batallones desembarcan sin incidentes en el muelle de la terminal, ocupando rápidamente el edificio de la Estación de Ferrocarriles, que también funciona como Hotel.

Una vez asegurado el edificio, el coronel Wendell Neville reúne a los demás oficiales de la operación en una habitación que han habilitado como improvisada oficina de operaciones.

– ¡Teniente Richard Wainwring!- grita Neville.

– ¡Señor!- se reporta el experimentado teniente chocando los tacones de sus botas y haciendo un saludo militar.

– ¡Avance con sus hombres hacia los edificios de correos y aduanas aquí tiene un mapa con las indicaciones!.

– ¡Sí señor!- Wainwring toma los mapas y vuelve a hacer el saludo militar.

– Las fuerzas de Keatón ya deben estar cubriéndonos- comenta el Coronel

Nevilles tratando de colocar un mapa en la pared de la habitación.

– ¡Yo lo dudo señor!- responde el teniente Richard.

– ¿Duda usted del ratón de biblioteca?- sonríe Neville.

– ¡Sí señor!, Estoy seguro que ese muchacho no ha visto acción en su vida.

– Lo sé, lo se Richard, por eso le mandé al “Loco Logan” como su segundo al mando- vuelve a sonreir Neville.

– ¿El Loco Logan?- cuestiona el teniente Richard entre asombrado y burlón-

¿El que se comió los venados sagrados del zoológico imperial en Pekin?

¡Ja ja ja!

– ¡Ese mismo! – Neville no oculta su satisfacción como si se tratara de una broma estudiantil – Así que no me preocuparía, igual y el mismo se pega un balazo accidentalmente, ¿me entiende?.

– ¡Sí Señor!.

– Bien, pues enviaré un mensaje al comandante Fletcher, la primera parte de la operación ya está casi completada y al parecer estos mexicanos ya se dieron cuenta que no tenía caso oponer resistencia.

El teniente Leland S. Jordan se presenta en aquella habitación empapado en sudor para informarle un acontecimiento.

– ¿Qué pasa Jordan se cayó usted en la bahía?

– ¡Señor! Me informan que soldados mexicanos están retirando algunas locomotoras de los patios!- informa Jordan nervioso.

– ¡Maldición!- grita Neville mientras coge sus primaticos y sale de la habitación para percatarse de los acontecimientos que ocurren en el exterior de la terminal de ferrocarriles- ¡Wainwring!

– ¿Diga señor?

– ¡Siga con el plan de operaciones! ¡Usted Teniente Jordan termine de montar la artillería!, mientras yo me encargo de este problema, los mexicano no deben sacar las máquina del recinto. Yo he estado antes en esta ciudad, y supongo que se van a querer bloquear la llamada “Casa redonda” que es donde hacen los movimientos de vías, ¡voy a impedirlo!.