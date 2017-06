El Dictamen/Agencias



“Esta obra está siempre esperando a Angélica Vale”, dijo el productor Morris Gilbert al anunciar las funciones especiales que Angélica Vale ofrecerá este fin de semana en el musical “Mentiras”, donde ella realizará una dinámica distinta en cada fecha y compartirá el escenario con algunos invitados sorpresa.

“Estoy muy emocionada, muy agradecida con el público, que cada fin de semana viene a Mentiras, esté yo o no esté, eso no importa, ellos vienen al teatro y han hecho que llegue al noveno año. No saben lo feliz que me hace cuando Morris me habla y me dice ‘bueno ya ven ¿no?’, eso ha sido para mí tan importante en estos años, que además no estoy en México y estoy en una televisora de Estados Unidos. No saben lo feliz y llena que me siento cada vez que piso este escenario, es mi vida pisar un teatro, me hace sentir que estoy viva”, declaró Angélica Vale.

Lolita Cortés, Dalilah Polanco, Lorena de la Garza y Lenny de la Rosa, acompañarán a la hija de Angélica María en la función de “Mentiras Multinocentes o Multiestelar”, en la que interpretará a Daniela el jueves. También realizará “Angélica contra todos”, es decir ella realizará en algún momento de la puesta en escena a cada uno de los personajes, incluyendo a Emmanuel.

Angélica recordó que el dar este tipo de funciones se le ocurrió a ella antes de convertirse en mamá por segunda vez, pero debido a su embarazo y al nacimiento de Daniel no le fue posible dar una función así, pero será este viernes cuando le toque su turno.

“Esta es en venganza, porque como Morris no me pudo esperar para hacer todos los personajes, y lo entiendo, entonces dije voy hacer una función que sólo se la pueda hacer yo”, explicó la Vale antes de hablar del concepto de “Parodia Ochentera”, en el cual ella irá haciendo la imitación de varias estrellas de esa época, que aparecerán durante el desarrollo de la trama, esto sucederá en la última presentación del sábado.

Por último el domingo la dinámica se llama “Sorpresas para la Vale”, en la cual ni ella sabe lo que pasará, porque es algo que la producción ha preparado para la actriz, en una forma de homenaje y agradecimiento por el cariño que ha demostrado a la obra.

Angélica recordó que llegó a “Mentiras” recién casada hace seis años, en el escenario del Teatro México ha dado la noticia de sus dos embarazos y sus hijos han sido presentados al público ahí, “ha sido tan importante este escenario en mi vida personal y podemos seguir haciendo esta obra años, porque no cansa”.

“Esta obra no tiene fans, tiene adictos, bendito Dios que sea al teatro, juro que hay gente que viene todos los fines de semana y me da risa cuando dicen, necesito mi dosis de Mentiras, no sé qué tiene esta obra pero conecta con la gente de una manera muy mágica”, dijo Gilbert.

Morris Gilbert aclaró que el libreto de “Mentiras”, creado por José Manuel López Velarde, queda integro cuando se hace esta clase de actividades, porque lo hacen es sólo hacer pequeños guiños a los temas que quieren tocar.

Las funciones especiales que Angélica Vale realizará serán el 15 y 16 de junio a las 20:00 horas, el 17 a las 20:30 y domingo 18 a las 13:30 horas.