Por: Antonio Rendón/Colaborador

¡Qué tal amigos! Con el gusto y la alegría de siempre les saludo en este jueves 8 de junio, mes que me encanta ya que es el cumpleaños de mi hijo el mayor y de un servidor, así que por celebraciones no paramos, y hablando de parar, finalmente culminaron los procesos electorales, los cuales con sus resultados dejan lecturas para todos, la más importante es que el gran vencedor fue, el abstencionismo, es increíble ver las redes socias plagadas de páginas en donde los jóvenes expresan sus inconformidades a través de los llamados “memes” o aun más, siendo directos y expresando su sentir para uno u otro partido, candidato o funcionario; se quejan del estado que guardan las calles, que no hay agua en sus colonias o fraccionamientos, que las luminarias están apagadas, que hay mucha basura, que si son corruptos y un largo etc, pero, aquí viene el “pero”, resulta que los números fríos de la pasada elección arroja que los que no salieron a votar, en su mayoría son los jóvenes, ¿entonces? que alguien me explique qué paso aquí, no me sirve que me digan que hay hartazgo, desinterés, flojera, porque si es así no te quejes; esta nueva generación no se ha dado cuenta lo importante que es su voto, así como lo que nos cuesta a todos los mexicanos ese voto, yo creo que ya deberíamos de ir estudiando algún mecanismo para, no quiero decir castigar, pero si señalar o diferenciar a quienes no acudan a sufragar y solo usen su credencial para entrar al antro; me podrán decir que los políticos no logran levantar el interés de los jóvenes, eso me queda claro, pero hay que ejercer ese mandato, el voto, que les quede claro es la manifestación de la opinión, del parecer o de la voluntad de cada una de las personas consultadas para aprobar o rechazar una medida o, en unas elecciones, para elegir a una persona o partido o ¿usted qué opina?

***Bueno y entrando de lleno con las notas y los comentarios, tenemos que nuestra guapa amiga JESSICA REYES PIEDRA, viajó a Los Cabos acompañada de sus mejores amigas para festejar y decirle adiós a la soltería. Jessica disfrutó de la despedida que le organizaron sus amigas, en la que pasaron unos días llenos de buenos deseos y mucha alegría. La joven novia se mostró feliz de poder compartir su dicha por su próxima boda con PABLO RAMÍREZ CASTRO, misma que ya estamos más que puestos con cámara en mano para capturar los momentos sobresalientes de esta gran boda. ***En otro orden de ideas, les platico que el pasado fin de semana llegó mi sobrino BALDO BLÁSQUEZ CASTRO, de la Unión Americana, no tendría nada de extraordinario si no fuera porque el partió rumbo a la unión americana, hace mas de 13 años, buscando el famoso sueño americano por aquellas tierras; charlando con él me contó mil y una historias de todo lo que pasó por allá, solo y a la buena voluntad del creador, que lo guio por el buen camino, ya que estudio algo así como enfermería, allá tiene otro nombre, que lo llevó a cuidar a personas de la tercera edad en un hospital de la ciudad de los Ángeles California; en el ir y venir de su trabajo conoce a DIANA, una joven latina de padres mexicanos, pero ya nacida en Estados Unidos, con quien contrae nupcias por allá, finalmente el gobierno de los Estados Unidos, le otorga el llamado "perdón" por haber ingresado a su territorio de manera ilegal, pero debido a su buen comportamiento y trabajo, el pasado 30 de mayo, le otorga su residencia y su nacionalidad estadounidense, por que lo que llegó a Veracruz a visitar a la familia y fue recibido por amigos y compañeros de estudio con mucha alegría por este logro obtenido y que estoy seguro será el inicio de una nueva para él y su esposa en ese territorio que de ahora en adelante será su nueva casa ¡Bienvenido y que continúen los éxitos! Sin lugar a dudas que estas historias nos dicen que cuando hay voluntad y ganas de salir adelante si, se puede.