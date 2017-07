El Dictamen/Agencias



El senador Héctor Yunes Landa expuso que Stalin Sánchez Macías, primo de Karime Macías Tubilla, renunció al cargo de asesor de la Comisión Anticorrupción, y expuso que el parentesco familiar no lo debió excluir de participar en estos trabajos, pues de ser así, él no podría tener ningún cargo público al ser primo hermano del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, señalado de corrupción.

“El declinó desde la semana pasada esta invitación. Yo lo hice porque es un joven, no tienen ningún tema qué cuestionarle, ser primo de la señora Karime por sí mismo no es impedimento para ello. Si estar vinculado con alguien con señalamientos de corrupción, imagínense en mi calidad de primo del gobernador de Veracruz, yo no habría sido ni diputado local, ni federal, ni senador, ni ningún cargo en el futuro, uno no escoge a la familia”.

El priista respondió a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Mariely Manterola, quien denunció el encargo del primo de Karime, y sostuvo que no debe traer un problema personal a la arena pública. Además la acusó de negociar su anterior cargo como presidenta de la Fundación Produce con Fidel Herrera Beltrán y recordó su cercanía con Javier Duarte de Ochoa.

“La diputada Manterola no puede hacer señalamientos que veo que tienen un carácter regional, ella y este muchacho son de Martínez de La Torre y no se vale traer a la arena estatal o nacional, un tema local, un problema interno que existe ahí, porque si vamos a una relación que es coyuntural el parentesco de ellos, no fue coyuntural la relación de ella con Duarte, porque recordemos que ella estuvo todo el gobierno de Duarte como presidenta de la Fundación Produce por una negociación política que tuvo con Fidel Herrera Beltrán”.

Yunes Landa acusó a Manterola Sáinz de tener como uno de sus principales asesores al exdirector jurídico de la SIOP, Isaac Maldonado, quien está señalado de corrupción al no haber ratificado las denuncias contra empresas que no concluyeron trabajos para el gobierno anterior.

“Tiene en su principal asesor, al licenciado Isaac Maldonado, él sí tiene problemas de corrupción, además de que él era muy cercano a Javier Duarte y ella sí lo escogió, era director jurídico de la SIOP y fue el que le tocó denunciar a los constructores que no cumplieron sus contratos con el gobierno y después se le olvidó entre comillas ratificar las denuncias y por eso no prosperaron, eso sí es algo digno de señalarse y ella debería cuidar antes de hacer declaraciones de ese tipo, cuidar su propio pasado político”.

Por otro lado, el legislador federal rechazó estar involucrado en desvíos de recursos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como se escuchó en un audio presuntamente con la voz de Arturo Bermúdez Zurita, por lo que dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene razón alguna para llamarlo a declarar.

“A mí ni me ha citado ni tiene motivo para citarme. Si escucharon el audio, no hace alusión a mi persona, después sale una carta supuesta con una letra extraña y una firma que es claramente muy diferente, pero además nunca dicen que a mí me hayan dado nada, en ese sentido no tengo nada que aclarar y no tiene que haber ninguna justificación para invitarme, ni para llamarme”.